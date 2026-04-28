สาวใจสลาย ส่งเงินให้แม่หลายแสน กลับโดนด่าว่าไม่ดีเท่าพี่ชายขี้คุก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 เม.ย. 2569 22:15 น.| อัปเดต: 27 เม.ย. 2569 18:18 น.
สาวใจสลาย ส่งเงินให้แม่หลายแสน กลับโดนด่าว่าไม่ดีเท่าพี่ชายขี้คุก

สาวเจ็บปวดจาก กับดักความกตัญญู ทำงานส่งเงินให้แม่หลายแสนกลับโดนด่าว่าไม่ดีเท่าพี่ชายขี้คุก ทำงานส่งตัวเองเรียนที่ออสเตรเลียพร้อมส่งเงินเลี้ยงดูครอบครัวกว่า 3 แสนบาท โดนทวงเงินเพิ่มทำเอาใจสลาย

แฟนเพจเฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+ โพสต์เรื่องราวสะเทือนอารมณ์จากหญิงสาวรายหนึ่งที่ต้องเผชิญกับปัญหาครอบครัว เธอระบายความรู้สึกเจ็บปวดจากการตกอยู่ใน “กับดักความกตัญญู” แม้จะพยายามทำดีแค่ไหนก็ไม่เคยดีพอในสายตาผู้เป็นแม่

หญิงสาวเล่าว่าเธอเป็นคนต่างจังหวัด มีความฝันอยากเรียนหนังสือในที่ที่ดี ตอนเรียนมัธยมเธอเป็นตัวแทนแข่งขันสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนจนได้รางวัลมาตลอด พอเข้ามหาวิทยาลัยเธอสอบชิงทุนภาคอินเตอร์สำเร็จ เธอเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย ครอบครัวส่งเงินให้ใช้เดือนละ 5,000-6,000 บาท ซึ่งไม่เพียงพอ

ด้วยความมุ่งมั่น เธอพยายามหาทางไปเรียนต่อต่างประเทศจนได้ไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลีย เธอต้องทำงานหาเงินจ่ายค่าเทอม ค่าวีซ่า ค่ากินอยู่ด้วยตัวเองทั้งหมด ตลอดเวลา 3 ปีที่อยู่ออสเตรเลีย นอกจากทำงานส่งตัวเองเรียนแล้ว เธอยังเจียดเงินส่งกลับไปดูแลแม่และครอบครัวให้สุขสบายด้วย

จุดเปลี่ยนที่ทำให้เธอเสียใจอย่างหนักเกิดขึ้นเมื่อพี่ชายของเธอเพิ่งออกจากเรือนจำ พี่ชายคนนี้มีประวัติเข้าออกคุกเป็นประจำตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม ไม่เคยทำงานทำการอะไรนอกจากคอยขอเงินครอบครัว ทุกครั้งที่แม่ติดต่อมาหาเธอ แม่จะคุยแต่เรื่องเงิน ไม่เคยถามไถ่เรื่องการเรียนหรือการใช้ชีวิตของเธอเลย

ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา เธอเริ่มมีปากเสียงกับแม่เรื่องเงินเพราะแม่เอาแต่ทวงเงิน เธอระบายความเหน็ดเหนื่อยตลอดเวลา 25 ปีที่ผ่านมาว่าเธอไม่เคยได้ใช้ชีวิตตามใจชอบ แม้แต่โทรศัพท์พังก็ต้องหาเงินซื้อเอง แต่แม่กลับพูดจาทำร้ายจิตใจว่าเงิน 3 แสนบาทที่เธอส่งมาให้ตลอด 3 ปีนั้นถือว่าน้อยมาก แม่ยังบอกอีกว่าเธอสู้พี่ชายไม่ได้ พี่ชายเป็นคนจิตใจดีงาม ส่วนเธอเป็นคนนิสัยไม่ดีเหมือนย่า พร้อมกับสั่งให้เธอหาเงินมาให้ 4 หมื่นบาทก่อนถึงเดือนมิถุนายน

หญิงสาวตั้งคำถามด้วยความช้ำใจว่าเงิน 3 แสนบาทที่เธอหามาด้วยความยากลำบากจากการเรียนและทำงานไปด้วยตลอด 3 ปี มันยังน้อยไปอีกหรือ ทุกเทศกาลเธอต้องส่งของขวัญไปให้ครอบครัวโดยไม่เคยซื้ออะไรให้ตัวเองเลย แต่แม่กลับด่าว่าเธอใช้เงินเปลือง แม้เธอจะเก่งและขยันแค่ไหนก็ไม่เคยได้รับคำชมจากแม่เลย

ทางเพจเจ๊ม้อย v+ ทิ้งท้ายข้อความให้กำลังใจหญิงสาวคนนี้ ขอให้เธอใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุขก่อนที่จะแบ่งปันให้คนอื่น อย่าช่วยเหลือใครจนตัวเองต้องตกอยู่ในความทุกข์

สาวใจสลาย ส่งเงินให้แม่หลายแสน กลับโดนด่าว่าไม่ดีเท่าพี่ชายขี้คุก ข่าว

สาวใจสลาย ส่งเงินให้แม่หลายแสน กลับโดนด่าว่าไม่ดีเท่าพี่ชายขี้คุก

21 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทนายหื่นคุกคามเด็ก ศาลสั่งจำคุกแค่ 60 วัน ชาวเมืองประท้วงรับโทษน้อยเกินไป

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พยายามฆ่า? แบนถาวรช่องดัง 11 ล้านซับ บังคับ 2 สาวลงบ่อจระเข้-จับกดน้ำ เรียกยอดวิว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง 2 พฤษภาคม 2569 เลขเด็ด

มาแล้ว! เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง 2/5/69 จัดเต็มแนวทางเลขท้ายรับขวัญวันแรงงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายอินเดีย อุ้มโครงกระดูกพี่สาว ไปถอนเงิน หลังพนง.ยัน ต้องมาด้วยตัวเอง ข่าวต่างประเทศ

ถึงกับอึ้ง! ชายอินเดีย อุ้มโครงกระดูกพี่สาว ไปถอนเงิน หลังพนง.ยัน ต้องมาด้วยตัวเอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ธ.ก.ส. เตรียมเคาะ “สินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่ง” 30 เม.ย. นี้ อัดงบ 3 หมื่นล้านช่วยเกษตรกร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

คุก 2 แม่ค้าบะหมี่ ม.112 ติดป้ายหน้าร้าน 1 ปี 6 เดือน ศาลเมตตา รอลงอาญา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด หลวงปู่ศิลา 2 พ.ค. 69 เจาะชุดเด่นวิเคราะห์งวดวันเสาร์ เลขเด็ด

เลขเด็ด หลวงปู่ศิลา 2 พ.ค. 69 เจาะชุดเด่นวิเคราะห์งวดวันเสาร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีพลิก! สาวโวย รพ.ถลาง วินิจฉัยมั่ว ลบโพสต์แล้ว เพจดังงัดหลักฐานฟาดกลับ ข่าว

คดีพลิก! สาวโวย รพ.ถลาง วินิจฉัยมั่ว ลบโพสต์แล้ว เพจดังงัดหลักฐานฟาดกลับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แก๊งมั่วสุม ยึดสะพานลอย ถ่ายคอนเทนต์สยิวลงกลุ่มลับ ทิ้งเศษซากเกลื่อนพื้น ข่าว

ตะลึง! แก๊งมั่วสุม ยึดสะพานลอย ถ่ายคอนเทนต์สยิวลงกลุ่มลับ ทิ้งเศษซากเกลื่อนพื้น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ สั่งคัดชื่อ บุรพัฒน์ คอมิคส์ พ้นสมาชิก ข่าว

สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ มีมติให้ “บุรพัฒน์ คอมิคส์” พ้นสมาชิก เซ่นดราม่าหงสาจอมราชันย์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หนึ่ง พระประแดง&quot; เปิดถุงยาแนวโชว์ ฝากถึง &quot;เบิร์ด วันว่างๆ&quot; ทำแบบนี้อีกเจอดีแน่ ข่าว

“หนึ่ง พระประแดง” เปิดถุงยาแนวโชว์ ฝากถึง “เบิร์ด วันว่างๆ” ทำแบบนี้อีกเจอดีแน่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบิร์ด วันว่างว่าง ส่อโดนโทษเพิ่ม หลังผลตรวจเหยื่อ &quot;เยื่อตาอักเสบ&quot; จากสารเคมีกาวยาแนว ข่าว

เบิร์ด วันว่างว่าง ส่อโดนโทษเพิ่ม หลังผลตรวจเหยื่อ “เยื่อตาอักเสบ” จากสารเคมีกาวยาแนว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 28 4 69 หวยลาว

หวยลาว 28 เมษายน 2569 ผลเลข 6 ตัวออกอะไร อัปเดตเรียลไทม์ที่นี่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หม่อมหลวง สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ ถึงแก่อนิจกรรม ข่าว

อาลัยยิ่ง สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ อดีตคณบดีวิจิตรศิลป์ มช. ถึงแก่อนิจกรรม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาที ทักษิณ ชินวัตร สวมกอดครอบครัว ก่อนลุ้นพักโทษ 29 เม.ย. นี้ ข่าว

นาที ทักษิณ ชินวัตร สวมกอดครอบครัว ก่อนลุ้นพักโทษ 29 เม.ย. นี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวธุรกิจ

ชาวต่างชาติซื้อคอนโดในไทยโดยไม่ต้องเสียภาษีได้จริงหรือ?

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบิร์ด วันว่างๆ อัดคลิปขอโทษทำคอนเทนต์ยาแนวปะหน้าสงกรานต์ ข่าว

เบิร์ด วันว่างๆ กราบขอโทษ ยอมรับใช้ยาแนว ไม่คิดว่าเรื่องบานปลาย ยืนยันไม่ได้แถ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจไซเบอร์ จ่อดำเนินคดี &quot;เบิร์ด วันว่างๆ&quot; พร้อมเสนอปิดทั้ง 3 เพจ ข่าว

งานเข้า! ตำรวจไซเบอร์ จ่อดำเนินคดี “เบิร์ด วันว่างๆ” ปมยาแนว พร้อมเสนอปิดทั้ง 3 เพจ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอกนัฏ ยันสูตรค่าไฟใหม่ มิ.ย. 69 ใช้เกิน 200 หน่วยยังได้ประโยชน์ เศรษฐกิจ

สูตรค่าไฟใหม่ ใครจ่ายถูกลงสุด? เอกนัฏ แจงชัดใช้เกิน 400 หน่วย ต้องจ่ายเท่าไหร่

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกฯ สั่งตั้งบอร์ดนโยบายเศรษฐกิจ รับมือผลกระทบ ความไม่สงบในตะวันออกกลาง ข่าวการเมือง

นายกฯ สั่งตั้งบอร์ดนโยบายเศรษฐกิจ รับมือผลกระทบ ความไม่สงบในตะวันออกกลาง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

เลขเด็ด ปฏิทินลาว วิเคราะห์สูตรข้ามโขง ก่อนหวยลาวออก 28 เม.ย. 69

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
19 แอป ราชกิจจา ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศคุมเข้ม การใช้สื่อออนไลน์ ตุลาการศาลปกครอง ห้ามวิจารณ์คดี

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวโวย รพ.ถลาง วินิจฉัยมั่ว-จ่ายยาผิด เพจดังงัดหลักฐานฟาดกลับ ความดันพุ่งทะลุ 200 ข่าว

สาวโวย รพ.ถลาง วินิจฉัยมั่ว-จ่ายยาผิด เพจดังงัดหลักฐานกลับ ความดันพุ่งทะลุ 200

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจไซเบอร์ เตือน หยุดสร้าง-แชร์ &quot;คอนเทนต์ขยะ&quot; เจอโทษหนักทั้งจำทั้งปรับ ข่าว

ตำรวจไซเบอร์ เตือน หยุดสร้าง-แชร์ “คอนเทนต์ขยะ” เจอโทษหนักทั้งจำทั้งปรับ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 เม.ย. 2569 22:15 น.| อัปเดต: 27 เม.ย. 2569 18:18 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทนายหื่นคุกคามเด็ก ศาลสั่งจำคุกแค่ 60 วัน ชาวเมืองประท้วงรับโทษน้อยเกินไป

เผยแพร่: 28 เมษายน 2569
เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง 2 พฤษภาคม 2569

มาแล้ว! เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง 2/5/69 จัดเต็มแนวทางเลขท้ายรับขวัญวันแรงงาน

เผยแพร่: 28 เมษายน 2569
ชายอินเดีย อุ้มโครงกระดูกพี่สาว ไปถอนเงิน หลังพนง.ยัน ต้องมาด้วยตัวเอง

ถึงกับอึ้ง! ชายอินเดีย อุ้มโครงกระดูกพี่สาว ไปถอนเงิน หลังพนง.ยัน ต้องมาด้วยตัวเอง

เผยแพร่: 28 เมษายน 2569

ธ.ก.ส. เตรียมเคาะ “สินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่ง” 30 เม.ย. นี้ อัดงบ 3 หมื่นล้านช่วยเกษตรกร

เผยแพร่: 28 เมษายน 2569
