สาวใจสลาย ส่งเงินให้แม่หลายแสน กลับโดนด่าว่าไม่ดีเท่าพี่ชายขี้คุก
สาวเจ็บปวดจาก กับดักความกตัญญู ทำงานส่งเงินให้แม่หลายแสนกลับโดนด่าว่าไม่ดีเท่าพี่ชายขี้คุก ทำงานส่งตัวเองเรียนที่ออสเตรเลียพร้อมส่งเงินเลี้ยงดูครอบครัวกว่า 3 แสนบาท โดนทวงเงินเพิ่มทำเอาใจสลาย
แฟนเพจเฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+ โพสต์เรื่องราวสะเทือนอารมณ์จากหญิงสาวรายหนึ่งที่ต้องเผชิญกับปัญหาครอบครัว เธอระบายความรู้สึกเจ็บปวดจากการตกอยู่ใน “กับดักความกตัญญู” แม้จะพยายามทำดีแค่ไหนก็ไม่เคยดีพอในสายตาผู้เป็นแม่
หญิงสาวเล่าว่าเธอเป็นคนต่างจังหวัด มีความฝันอยากเรียนหนังสือในที่ที่ดี ตอนเรียนมัธยมเธอเป็นตัวแทนแข่งขันสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนจนได้รางวัลมาตลอด พอเข้ามหาวิทยาลัยเธอสอบชิงทุนภาคอินเตอร์สำเร็จ เธอเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย ครอบครัวส่งเงินให้ใช้เดือนละ 5,000-6,000 บาท ซึ่งไม่เพียงพอ
ด้วยความมุ่งมั่น เธอพยายามหาทางไปเรียนต่อต่างประเทศจนได้ไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลีย เธอต้องทำงานหาเงินจ่ายค่าเทอม ค่าวีซ่า ค่ากินอยู่ด้วยตัวเองทั้งหมด ตลอดเวลา 3 ปีที่อยู่ออสเตรเลีย นอกจากทำงานส่งตัวเองเรียนแล้ว เธอยังเจียดเงินส่งกลับไปดูแลแม่และครอบครัวให้สุขสบายด้วย
จุดเปลี่ยนที่ทำให้เธอเสียใจอย่างหนักเกิดขึ้นเมื่อพี่ชายของเธอเพิ่งออกจากเรือนจำ พี่ชายคนนี้มีประวัติเข้าออกคุกเป็นประจำตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม ไม่เคยทำงานทำการอะไรนอกจากคอยขอเงินครอบครัว ทุกครั้งที่แม่ติดต่อมาหาเธอ แม่จะคุยแต่เรื่องเงิน ไม่เคยถามไถ่เรื่องการเรียนหรือการใช้ชีวิตของเธอเลย
ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา เธอเริ่มมีปากเสียงกับแม่เรื่องเงินเพราะแม่เอาแต่ทวงเงิน เธอระบายความเหน็ดเหนื่อยตลอดเวลา 25 ปีที่ผ่านมาว่าเธอไม่เคยได้ใช้ชีวิตตามใจชอบ แม้แต่โทรศัพท์พังก็ต้องหาเงินซื้อเอง แต่แม่กลับพูดจาทำร้ายจิตใจว่าเงิน 3 แสนบาทที่เธอส่งมาให้ตลอด 3 ปีนั้นถือว่าน้อยมาก แม่ยังบอกอีกว่าเธอสู้พี่ชายไม่ได้ พี่ชายเป็นคนจิตใจดีงาม ส่วนเธอเป็นคนนิสัยไม่ดีเหมือนย่า พร้อมกับสั่งให้เธอหาเงินมาให้ 4 หมื่นบาทก่อนถึงเดือนมิถุนายน
หญิงสาวตั้งคำถามด้วยความช้ำใจว่าเงิน 3 แสนบาทที่เธอหามาด้วยความยากลำบากจากการเรียนและทำงานไปด้วยตลอด 3 ปี มันยังน้อยไปอีกหรือ ทุกเทศกาลเธอต้องส่งของขวัญไปให้ครอบครัวโดยไม่เคยซื้ออะไรให้ตัวเองเลย แต่แม่กลับด่าว่าเธอใช้เงินเปลือง แม้เธอจะเก่งและขยันแค่ไหนก็ไม่เคยได้รับคำชมจากแม่เลย
ทางเพจเจ๊ม้อย v+ ทิ้งท้ายข้อความให้กำลังใจหญิงสาวคนนี้ ขอให้เธอใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุขก่อนที่จะแบ่งปันให้คนอื่น อย่าช่วยเหลือใครจนตัวเองต้องตกอยู่ในความทุกข์
