พยายามฆ่า? แบนถาวรช่องดัง 11 ล้านซับ บังคับ 2 สาวลงบ่อจระเข้-จับกดน้ำ เรียกยอดวิว

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 เม.ย. 2569 20:30 น.| อัปเดต: 28 เม.ย. 2569 17:33 น.
โซเชียลรุมจวก! บล็อกเกอร์ดัง 11 ล้านซับ “เย่ ปารีส” บังคับสตรีมเมอร์สาวลงบ่อจระเข้-จับมัดมือกดหัวลงน้ำ เรียกยอดไลก์ ไร้มนุษยธรรมเสี่ยงเด็กเลียนแบบ ล่าสุดโดนแบนถาวร

ต้องบอกเลยว่าชาวเน็ตกำลังพร้อมใจกันแฉและรายงานพฤติกรรมสุดอำมหิตของบล็อกเกอร์ชื่อดัง “เย่ ปารีส” (Dạ Paris) ที่มีผู้ติดตามช่องเขากว่า 11.5 ล้านคน หลังจากมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่เขาบังคับให้สตรีมเมอร์หญิงในสังกัดเผชิญหน้ากับความกลัวขั้นสุดจนแทบจะช็อกตายคาไลฟ์ เพื่อแลกยอดคนดูและเอนเกจเมนต์

คลิปเหตุการณ์ดังกล่าวถูกแชร์ต่อกันเป็นจำนวนมากบนเว็บไซต์ Weibo เผยให้เห็นนาที 2 สตรีมเมอร์สาวถูก เย่ ปารีส บังคับให้ลงไปในตู้ปลาขนาดใหญ่ที่ในนั้นปล่อยลูกจระเข้เอาไว้จำนวนมาก ทั้งคู่หวาดกลัวจนตัวสั่น กรีดร้องออกมาสุดเสียงต่อเนื่องเป็นเวลานาน หนึ่งในสตรีมเมอร์ถึงขั้นหลับตาร้องไห้จนตัวสั่น เหมือนคนเสียสติ สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักให้กับชาวเน็ต

นอกจากนั้นชาวเน็ตบางกลุ่มได้ค้นหาคลิปของ เย่ ปารีส และได้พบว่า ไม่เพียงแค่เขาจะบังคับลูกน้องสาวลงไปในบ่อจระเข้ แต่เขายังเคยใช้เชือกจับมัดสตรีมเมอร์หญิง ก่อนจะใช้มือกดศีรษะของเธอให้จมลงใต้น้ำ จากคลิปความโหดเหี้ยมดังกล่าว ทำให้ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยว่า การนำเสนอเนื้อหาที่รุนแรงและเป็นอันตรายต่อชีวิตให้กับกลุ่มผู้ชมหลักในช่องของ เย่ ปารีส ซึ่งเป็นเยาวชนนั้น จะนำไปสู่การเลียนแบบที่เป็นอันตรายร้ายแรงในอนาคตหรือไม่

แม้เหตุการณ์นี้จะเคยเกิดขึ้นและถูกลงโทษไปแล้วเมื่อปี 2025 แต่เมื่อคลิปดังกล่าวกลับมาเป็นไวรัลอีกครั้ง ความโกรธแค้นของประชาชนส่งผลให้เกิดการรุมรายงาน (Report) จนบัญชี Weibo ของเย่ ปารีส ถูกสั่งแบนถาวรเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา

ขณะที่ทางบริษัทต้นสังกัดอย่าง Guangzhou Jiahua Media ยังคงไม่มีการเคลื่อนไหวหรือออกมาชี้แจงใด ๆ ต่อกรณีการทารุณกรรมสตรีมเมอร์ในสังกัดตนเอง ซึ่งเหตุการณ์นี้ได้จุดชนวนให้สังคมตั้งคำถามถึงขอบเขตของคอนเทนต์ออนไลน์ว่าควรหยุดอยู่ตรงไหน ก่อนที่จะมีใครต้องสังเวยชีวิตให้กับยอดไลก์

อ้างอิงจาก : soha

