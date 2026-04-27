สาวญี่ปุ่นทำคลิป ชวนต่างชาติมีเซ็กส์ แต่ชาวเน็ตขวาจัดหัวร้อน โพสต์ด่า “ไกจิน” ซะงั้น
ยูทูบเบอร์สาวญี่ปุ่น ทำคอนเทนต์เดินชวนหนุ่มต่างชาติเข้าโรงแรม แต่ผู้ชายปฏิเสธสุภาพ โซเชียลเดือดหลังมีคนโพสต์บิดเบือน โยนความผิดหาว่าต่างชาติมองหญิงญี่ปุ่นใจง่าย
กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลญี่ปุ่น เมื่อมีผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม X พยายามปลุกปั่นกระแสเกลียดชังชาวต่างชาติ หรือที่คนญี่ปุ่นเรียกว่า ไกจิน จากคลิปวิดีโอของยูทูบเบอร์สาวชาวญี่ปุ่นคนหนึ่ง ซึ่งทำคอนเทนต์เดินชวนหนุ่มต่างชาติไปมีเซ็กส์ที่โรงแรม
ผู้ใช้บัญชี X ชื่อ @26ers_bp115 ได้นำคลิปวิดีโอดังกล่าวมาโพสต์ พร้อมเขียนข้อความโจมตีชาวต่างชาติอย่างรุนแรง เนื้อหาระบุทำนองว่า ผู้ชายต่างชาติมักดูถูกผู้หญิงญี่ปุ่นว่าหลอกฟันง่าย ถึงขั้นกล้าเดินเข้ามาถามตรง ๆ กลางถนนว่า “ไปโรงแรมไหม” หรือขอมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน (Creampie) เจ้าของโพสต์ยังด่าทอชาวต่างชาติที่มาเที่ยวญี่ปุ่นว่าอย่าคิดจะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบ พร้อมไล่ชาวต่างชาติอย่ามาเหยียบญี่ปุ่นอีก
“日本人女性は外国人から「簡単にやれる」って舐められてるよな。 街中で堂々と「sex？ hotel？ creampie(中出し)？」とか声かけられるレベル。 日本に遊びに来てるだけで「獲り放題」と思ってんじゃねーよ。 日本人女を甘く見るな。 日本に来るなゴミクズ共が！”
แต่เรื่องราวกลับตาลปัตร เมื่อชาวเน็ตญี่ปุ่นจำนวนมากเข้าไปดูวิดีโออย่างละเอียดแล้วพบว่า ความจริงในคลิปตรงข้ามกับสิ่งที่เจ้าของโพสต์กล่าวอ้างอย่างสิ้นเชิง
ภาพในวิดีโอแสดงให้เห็นชัดเจนว่า ยูทูบเบอร์สาวชาวญี่ปุ่นเป็นคนเดินเข้าไปหาชายชาวต่างชาติ 2 คนก่อน เธอพยายามจับมือและเป็นฝ่ายเอ่ยปากชวนผู้ชายไปโรงแรม รวมถึงเสนอการมีเพศสัมพันธ์อย่างโจ่งแจ้ง
ในขณะเดียวกัน ชายชาวต่างชาติทั้งสองคนกลับมีท่าทีอึดอัด พวกเขายิ้มเจื่อนและพยายามปฏิเสธอย่างสุภาพด้วยภาษาญี่ปุ่นว่า “พรุ่งนี้ต้องไปทำงาน” และ “ไม่มีเงิน”
“日本人女がやらせろ！て言って外国人が明日仕事だからごめんないて断ってるが？ 逆やのに。この女に怒れよ”
งานนี้ชาวเน็ตจึงพากันเข้าไปโต้แย้งเจ้าของโพสต์ต้นทาง พร้อมชี้แจงความจริงว่าวิดีโอนี้ผู้หญิงเป็นฝ่ายเริ่มก่อน ผู้ชายต่างชาติไม่ได้เดินมาพูดจาดูถูกหรือมองว่าหญิงญี่ปุ่นใจง่ายแต่อย่างใด
หลายคนวิจารณ์ว่าเจ้าของโพสต์แค่ต้องการหาเรื่องด่าชาวต่างชาติ โดยไม่สนใจข้อเท็จจริงในคลิปเลยแม้แต่น้อย
— 🇯🇵砂川 泉🎌 (@26ers_bp115) April 26, 2026
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ชาวเน็ตสงสัย ซื้อกระเป๋าโกดังญี่ปุ่น 300 ขายได้ 1.2 ล้าน เรื่องจริงหรือคอนเทนต์
- ชาวเน็ตญี่ปุ่นขวาจัด รุมด่าเด็กไทย เรียงจานซูชิเป็นหอคอย ไม่รู้ว่ากินในไทย
- รวบวัยรุ่นญี่ปุ่น วางถุงยางที่เก็บจานร้านซูชิ สารภาพอยากโพสต์อะไรตลกๆ
