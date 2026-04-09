ชาวเน็ตญี่ปุ่นขวาจัด รุมด่าเด็กไทย เรียงจานซูชิเป็นหอคอย ไม่รู้ว่ากินในไทย
บัญชี X ชาวญี่ปุ่นโพสต์คลิปเด็กไทยเรียงจานในร้าน Sushiro กรุงเทพฯ ตอนร้านจัดแคมเปญพอดี ยอดวิว 7.5 ล้าน คนไทยถล่มกลับเดือด
คืนวันพุธที่ 8 เมษายน 2569 เฟซบุ๊กเพจ Drama-addict รายงานกรณีบัญชี X (ทวิตเตอร์) ของชาวญี่ปุ่นชื่อ “激バズ3rd” โพสต์คลิปเด็กไทยกำลังกินซูชิจานหมุน แล้วนำจานมาเรียงซ้อนกันเป็นหอคอย พร้อมระบุข้อความทำนองว่า “เด็กเหล่านี้สร้างหอคอยจากจานในร้านซูชิสายพาน พฤติกรรมแบบนี้ยอมรับได้หรือ?” โพสต์ดังกล่าวมียอดเข้าชมพุ่งถึง 7.5 ล้านครั้ง และกลุ่มชาวเน็ตญี่ปุ่นแนวขวาจัดก็เข้ามาวิจารณ์เด็กไทยเป็นจำนวนมาก
กลุ่มขวาจัดญี่ปุ่นปั่นกระแส เด็กไทยโดนลูกหลง
ชาวเน็ตญี่ปุ่นในโพสต์ดังกล่าวแสดงความเห็นเชิงตำหนิ มีข้อความว่า “親の顔も見たい。” (อยากเห็นหน้าพ่อแม่เด็กพวกนี้จัง) เจ้าของโพสต์ตอบกลับว่า “ちゃんと、しつけてるのか気になりますね” (สงสัยว่าพ่อแม่อบรมสั่งสอนดีหรือเปล่า)
ประเด็นสำคัญคือ เหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นที่ร้าน Sushiro สาขาในกรุงเทพฯ ไม่ใช่ในญี่ปุ่น เด็กที่ปรากฏในคลิปเป็นเด็กไทยที่กินอาหารในร้านซูชิสายพานในประเทศไทย และช่วงเวลาที่เด็กทำคลิปนี้ ร้าน Sushiro กำลังจัดแคมเปญเรียงจานซูชิเป็นหอคอยพอดี เด็กจึงไม่ได้ทำอะไรผิดกฎของร้านแม้แต่น้อย
คนไทยถล่มกลับ เปิดข้อเท็จจริงซัดเต็มแรง
หลังโพสต์แพร่กระจาย คนไทยเข้าไปโต้กลับอย่างดุเดือด มีคนไทยคอมเมนต์ตำหนิว่าเจ้าของโพสต์ด่วนตัดสินโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง อีกรายชี้แจงตรง ๆ ว่า “นี่มันร้านซูชิที่ไทย เด็กเป็นคนไทย กินอาหารในร้านที่ประเทศไทย ไม่ใช่ญี่ปุ่น” พร้อมย้อนแซะว่า “เอาเวลาไปคอยดูอย่าให้มีวัยรุ่นญี่ปุ่นเลียขวดซอสอีกดีกว่า” ซึ่งอ้างอิงถึงเหตุการณ์ในปี 2566 ที่วัยรุ่นญี่ปุ่นทำคลิปเลียขวดโชยุและป้ายน้ำลายบนจานซูชิที่ร้าน Sushiro ในจังหวัดกิฟุ จนร้านฟ้องเรียกค่าเสียหาย 67 ล้านเยน (ราว 16 ล้านบาท) และเขย่าวงการร้านซูชิสายพานทั่วญี่ปุ่น
กรณีนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ เพราะช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา กระแสต่อต้านชาวต่างชาติในญี่ปุ่นเข้าสู่กระแสหลักอย่างชัดเจน หนังสือพิมพ์ไมนิจิรายงานว่านโยบายต่อชาวต่างชาติกลายเป็นประเด็นแนวหน้าของการเมืองญี่ปุ่น โดยเฉพาะหลังพรรค Sanseito ซึ่งมีนโยบาย “Japan First” ชูจุดยืนต่อต้านการรับชาวต่างชาติอย่างเปิดเผย ได้ที่นั่งเพิ่มในการเลือกตั้งทั่วไปเดือนกรกฎาคม 2568
กระแสเกลียดชังชาวต่างชาติที่เคยอยู่เฉพาะในกระดานสนทนาอย่าง 2chan/5chan ค่อย ๆ แทรกซึมเข้าสู่โซเชียลมีเดียกระแสหลัก โดยเฉพาะ X/Twitter ก่อนหน้านี้ไม่กี่สัปดาห์ ก็เกิดดราม่าคล้ายกันเมื่อ บัญชี X ชาวญี่ปุ่นโพสต์คลิปนักท่องเที่ยวไทยแกะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเติมน้ำร้อนก่อนชำระเงินในร้านสะดวกซื้อที่ญี่ปุ่น จนถูกพนักงานร้านตำหนิ
กรณีเด็กไทยกับซูชิจานหมุนครั้งนี้จึงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการหยิบคลิปชาวต่างชาติมาปั่นกระแสเกลียดชังโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ทั้งที่เหตุการณ์เกิดขึ้นในไทย ไม่ใช่ในญี่ปุ่น และเด็กไม่ได้ทำผิดกฎของร้านแต่อย่างใด
