นิติเวช ยืนยันอัตลักษณ์เหยื่อ รถไฟชนรถเมล์ แล้ว 4 ร่าง เร่งตามหาญาติอีก 1 ศพ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 19 พ.ค. 2569 11:54 น.| อัปเดต: 19 พ.ค. 2569 11:54 น.
นิติเวช พิสูจน์อัตลักษณ์-ยืนยันชื่อเหยื่อ รถไฟชนรถเมล์ แล้ว 4 ร่าง เตรียมประสานญาติรับร่าง เร่งตามหาญาติอีก 1 ศพ

จากเหตุการณ์รถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทาง บริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศก-ดินแดง เมื่อวันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา ทำให้มีผู้เสียชีวิต 8 ราย และบาดเจ็บอีก 30 ราย ล่าสุด พล.ต.ต.วิรุฬห์ ศุภสิงห์ศิริปรีชา ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เปิดเผยว่า ขณะนี้สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์และยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตได้แล้ว 4 ร่าง โดยได้ส่งรายชื่อไปยัง สน.มักกะสัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถประสานพูดคุยรายละเอียดกับญาติต่อไปได้แล้ว

พล.ต.ต.วิรุฬห์ ชี้แจงด้วยว่า หน้าที่ของสถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ คือการตรวจสอบความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับครอบครัวเท่านั้น ขั้นตอนหลังจากนั้นคือญาติต้องไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับ สน. และ สน.จะส่งหนังสือกลับมาที่นิติเวชเพื่อยืนยันผลการตรวจว่าร่างแต่ละร่างเป็นใคร โดยขณะนี้ผู้เสียชีวิตทั้ง 4 รายที่ยืนยันรายชื่อแล้ว ญาติสามารถติดต่อขอรับร่างได้ทันที แต่ยังไม่มีญาติเข้ามาติดต่อ

ส่วนผู้เสียชีวิตที่เหลืออีก 4 ร่างนั้น สามารถเก็บ DNA ของญาติได้แล้ว 3 ร่าง คงเหลือเพียงรอผลยืนยัน DNA ส่วนอีก 1 ร่างที่เหลือยังไม่มีญาติเข้ามาติดต่อเพื่อเก็บตัวอย่าง DNA และเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบว่าร่างดังกล่าวเป็นเพศใด จำเป็นต้องตามหาญาติต่อไป หากใครสงสัยว่ามีคนในครอบครัวอาจอยู่ในเหตุการณ์นี้ สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อเก็บตัวอย่าง DNA ได้ทันที

สำหรับร่างที่ยังไม่มีญาติมาติดต่อ เจ้าหน้าที่จะเก็บรักษาร่าง หลักฐาน และตัวอย่าง DNA ไว้ก่อน เช่นเดียวกับกรณีพบศพที่ไม่ทราบชื่อ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะประชาสัมพันธ์ต่อไปว่า หากใครเชื่อว่าญาติอาจอยู่ในเหตุการณ์นี้ ให้เดินทางมาเก็บตัวอย่าง DNA เพื่อเปรียบเทียบที่สถาบันนิติเวชได้ พล.ต.ต.วิรุฬห์ ย้ำว่าสถาบันนิติเวชเร่งดำเนินการพิสูจน์อัตลักษณ์อีก 3 ร่างที่อยู่ระหว่างดำเนินการอย่างเต็มที่

ด้านบรรยากาศหน้าสถาบันนิติเวช มูลนิธิร่วมกตัญญูเตรียมความพร้อมในการนำร่างผู้เสียชีวิตส่งกลับภูมิลำเนาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยได้จัดเตรียมรถสำหรับเคลื่อนย้ายร่างไว้แล้วจำนวน 7 คัน รอเพียงการยืนยันจากสถาบันนิติเวชว่าสามารถเคลื่อนย้ายร่างได้ ก็จะดำเนินการนำร่างผู้เสียชีวิตส่งกลับภูมิลำเนาทันที

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

