“บอสมิน-บอสแซม” ติดต่อขอเลื่อนส่งฟ้องออกไป 30 วัน คดีดิไอคอนกรุ๊ป
บอสมิน และ บอสแซม ติดต่อขอเลื่อนส่งฟ้องออกไป 30 วัน คดีดิไอคอนกรุ๊ป โดยให้เหตุผลว่ากำลังหาหลักประกันและทนายความ
จากกรณีที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งชี้ขาดความเห็นเเย้งสั่งฟ้อง นายยุรนันท์ ภมรมนตรี หรือ “บอสเเซม” และ น.ส.พีชญา วัฒนามนตรี หรือ “บอสมิน” ผู้ต้องหาในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันโดยทุจริตหรือหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ฯ,ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันประกอบธุรกิจขายตรง ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ดำเนินกิจการในลักษณะที่เป็นการชักชวนให้บุคคลเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการประกอบธุรกิจฯ และร่วมกันประกอบธุรกิจขายตรงโดยไม่ได้รับอนุญาต ในคดีบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป เมื่อช่วงเดือนเมษา 2568
ภายหลังคำสั่งชี้ขาดฟ้องอัยการสูงสุดได้ถูกส่งไปยังสำนักงานอัยการคดีพิเศษเพื่อร่างฟ้องเเละนัดตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 มายื่นฟ้องต่อศาลตามคำสั่งอัยการสูงสุด อัยการคดีพิเศษ 1 ที่รับผิดชอบสำนวนคดี ดิไอคอน ได้ส่งหมายเรียกตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 เพื่อนัดมาพบพนักงานอัยการเพื่อนำตัวยื่นฟ้องต่อศาลอาญาในช่วงเช้าของวันที่ 26 มี.ค.2569 ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด นางเยาวลักษณ์ นนทแก้ว อธิบดีอัยการคดีพิเศษ เปิดเผยว่า ทางพนักงานอัยการได้รับการติดต่อ จากผู้ต้องหาทั้งสองว่าขอเลื่อนการส่งฟ้องออกไปก่อน 1 เดือน เนื่องจากกำลังอยู่ระหว่างการหาหลักประกันและทนายความ ทางพนักงานอัยการจึงมีคำสั่งให้เลื่อนนัดส่งฟ้องไป 30 วัน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ลุ้น 26 มี.ค.นี้ นัดส่งตัว บอสแซม-บอสมิน ยื่นฟ้องคดีดิไอคอน
- อัยการสูงสุด มีคำสั่งชี้ขาด สั่งฟ้อง “บอสมิน-บอสแซม” คดีดิไอคอน
- DSI เห็นแย้งอัยการ ชี้ควรสั่งฟ้อง “บอสมิน-บอสแซม” ปมดิไอคอน
