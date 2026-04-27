พยาบาลสาวผวา! ไรเดอร์ ส่งอาหารแล้วไม่ยอมกลับ ขอขึ้นห้อง อ้างอยากดูแมว

พยาบาลสาวอุดรฯ ผวาหนัก สั่งสุกี้ผ่านแอปเดลิเวอรี่ ไรเดอร์ส่งแล้วไม่กลับ แชตขอไลน์-ขอขึ้นห้อง อ้างอยากดูแมว
26 เม.ย. 2569 เพจเฟซบุ๊ก “อุดรมีเรื่อง” รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหอพักแห่งหนึ่ง จ.อุดรธานี หลังเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากพยาบาลสาวโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง อายุ 24 ปี ขอสงวนชื่อ ว่าถูกไรเดอร์ส่งอาหารพฤติกรรมน่าสงสัย หลังจากสั่งอาหารสุกี้แห้งผ่านแอปพลิเคชันหนึ่ง โดยให้นำอาหารไปวางไว้ที่บันไดใต้หอพักใกล้ที่ทำงาน
หลังจากไรเดอร์ส่งอาหารเรียบร้อยแล้ว ยังคงจอดรถบริเวณหน้าหอพัก และส่งข้อความมาขอไลน์ พร้อมบอกว่าอยากขึ้นมาดูแมวบนห้องพัก พยาบาลสาวจึงตอบกลับไปว่า “เดี๋ยวแฟนลงไปเอาข้าวให้ค่ะ” เพื่อตัดบทไป
ไรเดอร์จอดรถพิมพ์รอตอบข้อความอยู่ข้างล่างหอพักประมาณครึ่งชั่วโมง พยาบาลสาวรู้สึกไม่ปลอดภัยจึงโทรแจ้งตำรวจ ต่อมาเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงที่เกิดเหตุ ปรากฏว่าไรเดอร์ได้ขี่รถออกไปแล้ว ภายหลังเหตุการณ์นี้ พยาบาลสาวจะเดินทางไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน
ส่วนสุกี้ห่อดังกล่าวที่สั่งมานั้น พยาบาลสาวไม่กล้าทาน และขอมอบให้เจ้าหน้าที่แทน พยาบาลสาวยังฝากบอกอีกว่าตนเองไม่ได้เลี้ยงแมว และไม่อยากให้ไรเดอร์ไปทำแบบนี้กับลูกค้าคนอื่นอีก
สำหรับหลักฐานแชตข้อความที่ปรากฏนั้น มีทั้งรูปของไรเดอร์พร้อมกับชื่อ นามสกุล หมายเลขทะเบียนรถ และเบอร์โทรศัพท์ของไรเดอร์ที่พยาบาลสาวได้ขอเก็บไว้เป็นหลักฐาน
