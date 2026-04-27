เตรียมควักเพิ่ม! รัฐบาลจ่อเก็บ “ค่าออกนอกประเทศ” ดึงคนไทยเที่ยวไทย-ภาษีสนามบินจ่อขึ้น มิ.ย. นี้

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ศึกษาแผนเก็บค่าธรรมเนียมคนไทยเดินทางไปต่างประเทศ หวังกระตุ้นยอดไทยเที่ยวไทย พร้อมเข็น “ค่าเหยียบแผ่นดิน” 300 บาท และปรับขึ้นภาษีสนามบินขาออกเป็น 1,120 บาท เริ่ม 20 มิ.ย. 69
นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยแนวคิดการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมการเดินทางออกนอกประเทศ (Exit Fee) สำหรับคนไทย ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ของมาตรการดังกล่าว
รัฐบาลตั้งเป้านำเงินส่วนนี้มาส่งเสริมโครงการ “ไทยเที่ยวไทย” เพื่อจูงใจให้คนไทยท่องเที่ยวและใช้จ่ายภายในประเทศมากขึ้น แทนการนำเม็ดเงินออกไปใช้จ่ายในต่างประเทศ
นอกจากการพิจารณาเก็บเงินคนไทยแล้ว รัฐบาลยังมีแผนรีเซ็ตโครงสร้างการท่องเที่ยวครั้งใหญ่ โดยเตรียมเสนอขอยกเลิกมาตรการฟรีวีซ่า (Visa Free) 60 วัน สำหรับ 93 ประเทศ มาตรการนี้มุ่งหวังเพื่อสกัดกั้นกลุ่มมาเฟียต่างชาติและเปลี่ยนเป้าหมายสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยทางอากาศ รัฐบาลเตรียมจัดเก็บ “ค่าเหยียบแผ่นดิน” (Tourist Tax) ในอัตรา 300 บาท โดยจะเสนอให้ที่ประชุม ครม. อนุมัติเร็ว ๆ นี้ และคาดว่าจะเริ่มจัดเก็บได้จริงในไตรมาส 3 ของปี 2569
อย่างไรก็ตาม มาตรการที่ได้รับการยืนยันและมีกำหนดการชัดเจนแล้วคือ การปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน (PSC) สำหรับผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ในสนามบินสังกัด ทอท. (AOT) ทั้ง 6 แห่ง โดยอัตราค่าธรรมเนียมจะปรับเพิ่มจาก 730 บาท เป็น 1,120 บาท (เพิ่มขึ้น 390 บาท)
มาตรการนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป ซึ่งค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มนี้จะถูกรวมเข้าไปในราคาตั๋วเครื่องบินโดยอัตโนมัติ
