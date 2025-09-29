คุก 25 ปี สามีเกาหลีใต้ ติดเซ็กซ์ ฆ่าภรรยา โมโหถูกปฏิเสธขอมีเพศสัมพันธ์
ศาลพิพากษาจำคุก 25 ปี สามีชาวเกาหลีใต้ ติดเซ็กซ์ ฆ่าบีบคอภรรยา หลังถูกปฏิเสธขอมีเพศสัมพันธ์ ศาลชี้มีเจตนาปกปิดความผิดตัวเอง
จากกรณีที่สำนักข่าว SBS ที่ตีแผ่เรื่องราวของ ยู เฮ-ยัง หญิงวัย 35 ปี ที่ถูกบีบคอเสียชีวิต โดยสามี หรือ นายซอ หลังจากที่ทั้งสองเพิ่งแต่งงานกันได้ไม่ถึง 3 เดือน
โดยหญิงคนดังกล่าวพบเสียชีวิตในบ้านพักของเธอในกรุงโซล ซึ่งจากชันสูตรพลิกศพพบว่าเธอเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ จากการการบีบอัดคอ มีรอยช้ำที่ริมฝีปากบน และมีรอยแดงรอบๆคอของเธอ โดยตำรวจเชื่อว่าผู้ตายถูกบีบคอ
จากการสอบปากคำในเวลาต่อมานายซอยอมรับว่าเขาก่อเหตุฆ่าภรรยาของตนเองจริง สืบเนื่องจากผู้ตายปฏิเสธจะมีเพศสัมพันธ์กับเขา เนื่องจากเธอมีรอบเดือน ซึ่งเขากล่าวว่าเขารู้สึกถูกหมิ่นศักดิ์ศรีหลังจากภรรยาปฏิเสธ นอกจากนี้เขายังติดเซ็กซ์ขั้นรุนแรงจนกลายเป็นข่าวสะเทือนใจนั้น
ล่าสุดสำนักข่าวมัสต์แชร์นิวส์ รายงานความคืบหน้าว่า ศาลในกรุงโซล ได้พิพากษาจำคุกนายซอเป็นระยะเวลา 25 ปี แม้ว่าทางอัยการจะร้องขอโทษพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต
โดยศาลระบุว่า “การที่เขาแกล้งว่าเขาอาลัยในงานศพของภรรยา แสดงให้เห็นว่าเขามีเจตนาจะปฏิเสธความผิด จนกระทั้งเขาจำนนต่อหลักฐาน ชี้ให้เห็นว่าเขาคำนวณและมีนิสัยที่ไม่มีความเป็นมนุษย์”
ขณะทีผู้ก่อเหตุกล่าวก่อนคำพิพากษาว่า จากการกระทำผิดของเขา ทำให้เขาสูญเสียคนสำคัญไปและทำสิ่งที่ไม่ควรทำ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ชายเกาหลีติดเซ็กซ์ ฆ่าบีบคอภรรยา โมโหถูกปฏิเสธขอมีเพศสัมพันธ์
- ศาลเกาหลีใต้ สั่งจำคุก CEO บริษัทแบตฯ 15 ปี เหตุไฟไหม้โรงงานตาย 23 ศพ
- หนุ่มเกาหลีวิปริต ร้องขอเซ็กซ์ถี่ทุกวัน ซ้ำยังขี้งกเกินคน เมียสุดทนประกาศขอหย่า
ติดตาม The Thaiger บน Google News: