ข่าวอาชญากรรม

กำนันโหด ใช้ศาลเตี้ย หนุ่มขโมยของ ปล่อยมดแดงกัด 4 ชม. โดน 2 ข้อหา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 เม.ย. 2569 12:41 น.| อัปเดต: 27 เม.ย. 2569 11:50 น.
ตำรวจพัทลุงแจ้ง 2 ข้อหากำนัน ตั้งศาลเตี้ยบุกจับหนุ่มวัย 28 ปีมัดต้นไม้ ให้มดแดงกัดนาน 4 ชั่วโมง ญาติหวั่นข้อหาเบาไป ด้านผู้ก่อเหตุส่งคนขอเคลียร์คดีแต่ครอบครัวยันเอาเรื่องถึงที่สุด

ครอบครัวของนายสุเทพ อายุ 28 ปี ร้องเรียนขอความเป็นธรรมหลังกำนันตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง บุกเข้าไปจับตัวนายสุเทพถึงเตียงนอน กำนันใส่กุญแจมือไพล่หลังนายสุเทพ นำตัวไปมัดติดกับต้นมะม่วง ตบหน้า 2 ครั้ง เตะซ้ำอีก 1 ครั้ง จากนั้นนำมดแดงมาเคาะใส่ตัวนายสุเทพ

กำนันอ้างว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพนายสุเทพแอบขโมยตัวด้วงของชาวบ้าน กำนันทิ้งนายสุเทพให้ทรมานแบบนั้นนานกว่า 4 ชั่วโมง น้าสาวต้องไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจสถานีตำรวจภูธรศรีนครินทร์

ตำรวจเข้ามาไขกุญแจมือช่วยเหลือนายสุเทพ ร่างกายมีรอยพองจากมดแดงกัดเต็มไปหมด ครอบครัวจึงเข้าแจ้งความเอาผิดกำนัน

วันนี้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหากำนัน 2 ข้อหา คือบุกรุกเคหสถานกับทำร้ายร่างกายผู้อื่น แม่กับน้าสาวรู้สึกคาใจกับการทำคดี ทั้งสองคนมองว่าตำรวจตั้งข้อหาเบาเกินไป กำนันเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ ครอบครัวกลัวกำนันจะเข้ามาข่มขู่ จึงอยากให้ตำรวจเพิ่มข้อหาให้หนักขึ้น

ยายของนายสุเทพให้ข้อมูลว่าหลานชายมีนิสัยชอบลักขโมยแอบเสพยาเสพติด ยายมองว่ากำนันทำไปเพื่อตักเตือนลูกหลานในฐานะคนดูแลความสงบ ตาของนายสุเทพก็พูดตรงกันว่าหลานนิสัยไม่ดีจริง กำนันเคยนำกล้องวงจรปิดมาให้ตาดู ภาพในกล้องมีแค่ถุงพลาสติกสีขาว ไม่มีภาพตอนนายสุเทพขโมยของ

นางอมรรัตน น้าสาวของนายสุเทพยืนยันว่าถึงหลานจะนิสัยไม่ดี แต่กำนันทำรุนแรงเกินเหตุ กำนันควรจับตัวส่งตำรวจแทนการใช้ศาลเตี้ย กำนันพยายามส่งคนมาเจรจาขอเคลียร์คดี แต่น้าสาวยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

นายสุเทพปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ขโมยตัวด้วงหรือเศษยางพาราของชาวบ้าน เขายอมรับว่าอดีตเคยทำตัวไม่ดี แต่หลังจากนี้เขาจะขอเวลา 1 เดือนเพื่อเลิกยาบ้าให้เด็ดขาด จากนั้นเขาจะย้ายไปอยู่กับพ่อที่จังหวัดสงขลา

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

