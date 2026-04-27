กำนันโหด ใช้ศาลเตี้ย หนุ่มขโมยของ ปล่อยมดแดงกัด 4 ชม. โดน 2 ข้อหา
ตำรวจพัทลุงแจ้ง 2 ข้อหากำนัน ตั้งศาลเตี้ยบุกจับหนุ่มวัย 28 ปีมัดต้นไม้ ให้มดแดงกัดนาน 4 ชั่วโมง ญาติหวั่นข้อหาเบาไป ด้านผู้ก่อเหตุส่งคนขอเคลียร์คดีแต่ครอบครัวยันเอาเรื่องถึงที่สุด
ครอบครัวของนายสุเทพ อายุ 28 ปี ร้องเรียนขอความเป็นธรรมหลังกำนันตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง บุกเข้าไปจับตัวนายสุเทพถึงเตียงนอน กำนันใส่กุญแจมือไพล่หลังนายสุเทพ นำตัวไปมัดติดกับต้นมะม่วง ตบหน้า 2 ครั้ง เตะซ้ำอีก 1 ครั้ง จากนั้นนำมดแดงมาเคาะใส่ตัวนายสุเทพ
กำนันอ้างว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพนายสุเทพแอบขโมยตัวด้วงของชาวบ้าน กำนันทิ้งนายสุเทพให้ทรมานแบบนั้นนานกว่า 4 ชั่วโมง น้าสาวต้องไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจสถานีตำรวจภูธรศรีนครินทร์
ตำรวจเข้ามาไขกุญแจมือช่วยเหลือนายสุเทพ ร่างกายมีรอยพองจากมดแดงกัดเต็มไปหมด ครอบครัวจึงเข้าแจ้งความเอาผิดกำนัน
วันนี้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหากำนัน 2 ข้อหา คือบุกรุกเคหสถานกับทำร้ายร่างกายผู้อื่น แม่กับน้าสาวรู้สึกคาใจกับการทำคดี ทั้งสองคนมองว่าตำรวจตั้งข้อหาเบาเกินไป กำนันเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ ครอบครัวกลัวกำนันจะเข้ามาข่มขู่ จึงอยากให้ตำรวจเพิ่มข้อหาให้หนักขึ้น
ยายของนายสุเทพให้ข้อมูลว่าหลานชายมีนิสัยชอบลักขโมยแอบเสพยาเสพติด ยายมองว่ากำนันทำไปเพื่อตักเตือนลูกหลานในฐานะคนดูแลความสงบ ตาของนายสุเทพก็พูดตรงกันว่าหลานนิสัยไม่ดีจริง กำนันเคยนำกล้องวงจรปิดมาให้ตาดู ภาพในกล้องมีแค่ถุงพลาสติกสีขาว ไม่มีภาพตอนนายสุเทพขโมยของ
นางอมรรัตน น้าสาวของนายสุเทพยืนยันว่าถึงหลานจะนิสัยไม่ดี แต่กำนันทำรุนแรงเกินเหตุ กำนันควรจับตัวส่งตำรวจแทนการใช้ศาลเตี้ย กำนันพยายามส่งคนมาเจรจาขอเคลียร์คดี แต่น้าสาวยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
นายสุเทพปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ขโมยตัวด้วงหรือเศษยางพาราของชาวบ้าน เขายอมรับว่าอดีตเคยทำตัวไม่ดี แต่หลังจากนี้เขาจะขอเวลา 1 เดือนเพื่อเลิกยาบ้าให้เด็ดขาด จากนั้นเขาจะย้ายไปอยู่กับพ่อที่จังหวัดสงขลา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: