การเงินเศรษฐกิจ

รัฐบาล แจงด่วน ปรับค่าตอบแทนพนักงานจ้างท้องถิ่น มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 1 พ.ค. 67

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 เม.ย. 2569 13:19 น.| อัปเดต: 27 เม.ย. 2569 13:19 น.
รัฐบาลประกาศปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานจ้างท้องถิ่น มีผลย้อนหลัง 1 พ.ค. 67 พร้อมจ่ายเงินชดเชยให้พนักงานเก่า หวังสร้างขวัญกำลังใจคนทำงานด่านหน้า

วันที่ 27 เมษายน 2569 นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยความคืบหน้าการดูแลบุคลากรภาครัฐ รัฐบาลเดินหน้านโยบายยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต โดยคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ประกาศปรับอัตราค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ที่ต้องการปรับฐานเงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐให้สอดคล้องกัน

ประกาศฉบับนี้ครอบคลุมการปรับบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ครบทุกกลุ่ม ประกอบด้วย

  • พนักงานจ้างทั่วไป
  • พนักงานจ้างตามภารกิจ
  • พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

การพิจารณาปรับขึ้นค่าตอบแทนจะประเมินตามคุณวุฒิ ทักษะ และลักษณะงาน โดยให้มีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป และรัฐบาลจะปรับฐานค่าตอบแทนต่อเนื่องอีกครั้งในวันที่ 1 พฤษภาคม 2568

สำหรับพนักงานจ้างที่ทำงานอยู่ก่อนวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะออกคำสั่งปรับค่าตอบแทนในรูปแบบของการจ่ายเงินชดเชยเพิ่มเติม เพื่อช่วยรักษาสิทธิประโยชน์ไม่ให้พนักงานเก่าได้รับค่าตอบแทนน้อยกว่าพนักงานที่เพิ่งเข้ามาทำงานตามอัตราใหม่

นางสาวลลิดา อธิบายเพิ่มเติมว่า พนักงานจ้างท้องถิ่นถือเป็นคนทำงานด่านหน้าที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด พวกเขาเป็นกำลังหลักในการให้บริการในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ด้านบริการสาธารณะ งานช่าง งานธุรการ งานสาธารณสุข งานพัฒนาเมือง ไปจนถึงงานสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ

การปรับค่าตอบแทนในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเพิ่มตัวเลขรายได้ แต่รัฐบาลต้องการแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับคนทำงานในทุกระดับ เป้าหมายหลักคือการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน รัฐบาลมุ่งหวังดูแลรายได้ของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเป็นธรรม ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐและท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการที่รวดเร็ว ทั่วถึง และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลจาก : thaigov

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

