ข่าวต่างประเทศ

ไม่น่าเลย อินฟลูสายฟิตเนส จับน้ำดับ ขณะแข่งไตรกีฬา โหดระดับไอรอนแมน

Aindravudh เผยแพร่: 22 เม.ย. 2569 05:45 น.| อัปเดต: 21 เม.ย. 2569 17:05 น.
มารา ฟลาเวีย อินฟลูเอนเซอร์สายฟิตเนสวัย 38 ปี จมน้ำเสียชีวิตขณะแข่งไตรกีฬาไอรอนแมนที่เทกซัส

ตำรวจรัฐเทกซัสกำลังสืบสวนเหตุคดีของ มารา ฟลาเวีย นักไตรกีฬาอินฟลูเอนเซอร์ชาวบราซิลวัย 38 ปี จมน้ำเสียชีวิตระหว่างการแข่งขันว่ายน้ำในรายการไอรอนแมนเทกซัส ที่เมืองเดอะวูดแลนด์ รัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา

การแข่งขันประกอบด้วยการว่ายน้ำระยะทาง 3.86 กิโลเมตร ปั่นจักรยาน 180.25 กิโลเมตร ตามด้วยวิ่ง 42.19 กิโลเมตร รวม 226.3 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่ดึงร่างของเธอขึ้นมาจากทะเลสาบวูดแลนด์บริเวณใกล้กับนอร์ธชอร์พาร์ก ก่อนจะประกาศว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมา

สำนักงานนายอำเภอเขตมอนต์โกเมอรีออกแถลงการณ์ว่าเจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิต ด้านผู้จัดงานไอรอนแมนออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตผ่านโซเชียลมีเดีย

ชอว์น แมคโดนัลด์ อาสาสมัครในงาน โพสต์ข้อความเล่าเหตุการณ์ว่า ฟลาเวียจมหายไปใต้น้ำหลังจากการแข่งขันเริ่มขึ้นไม่นาน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกับผู้เข้าแข่งขันคนอื่นรีบส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ เขาเห็นนักกีฬาเกาะเรือคายัคพร้อมบอกว่าเธอจมน้ำ เขาตัดสินใจกระโดดลงไปค้นหาใต้น้ำหลายครั้งนานนับชั่วโมง จนกระทั่งทีมนักประดาน้ำพบร่างของเธอเมื่อเวลาประมาณ 09.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น

มารา ฟลาเวีย มีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมกว่า 60,000 คน เธอมักจะอัปเดตการฝึกซ้อมกับภาพการแข่งขันไตรกีฬาอย่างสม่ำเสมอ สื่อบราซิลเปิดเผยว่าเธอเรียนจบด้านวารสารศาสตร์ เคยทำงานในวงการวิทยุโทรทัศน์ ก่อนจะหันมาทุ่มเทให้กับการแข่งขันกีฬาความทนทานอย่างเต็มตัว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

Back to top button