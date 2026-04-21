ไม่น่าเลย อินฟลูสายฟิตเนส จับน้ำดับ ขณะแข่งไตรกีฬา โหดระดับไอรอนแมน
มารา ฟลาเวีย อินฟลูเอนเซอร์สายฟิตเนสวัย 38 ปี จมน้ำเสียชีวิตขณะแข่งไตรกีฬาไอรอนแมนที่เทกซัส
ตำรวจรัฐเทกซัสกำลังสืบสวนเหตุคดีของ มารา ฟลาเวีย นักไตรกีฬาอินฟลูเอนเซอร์ชาวบราซิลวัย 38 ปี จมน้ำเสียชีวิตระหว่างการแข่งขันว่ายน้ำในรายการไอรอนแมนเทกซัส ที่เมืองเดอะวูดแลนด์ รัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา
การแข่งขันประกอบด้วยการว่ายน้ำระยะทาง 3.86 กิโลเมตร ปั่นจักรยาน 180.25 กิโลเมตร ตามด้วยวิ่ง 42.19 กิโลเมตร รวม 226.3 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่ดึงร่างของเธอขึ้นมาจากทะเลสาบวูดแลนด์บริเวณใกล้กับนอร์ธชอร์พาร์ก ก่อนจะประกาศว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมา
สำนักงานนายอำเภอเขตมอนต์โกเมอรีออกแถลงการณ์ว่าเจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิต ด้านผู้จัดงานไอรอนแมนออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตผ่านโซเชียลมีเดีย
ชอว์น แมคโดนัลด์ อาสาสมัครในงาน โพสต์ข้อความเล่าเหตุการณ์ว่า ฟลาเวียจมหายไปใต้น้ำหลังจากการแข่งขันเริ่มขึ้นไม่นาน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกับผู้เข้าแข่งขันคนอื่นรีบส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ เขาเห็นนักกีฬาเกาะเรือคายัคพร้อมบอกว่าเธอจมน้ำ เขาตัดสินใจกระโดดลงไปค้นหาใต้น้ำหลายครั้งนานนับชั่วโมง จนกระทั่งทีมนักประดาน้ำพบร่างของเธอเมื่อเวลาประมาณ 09.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น
มารา ฟลาเวีย มีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมกว่า 60,000 คน เธอมักจะอัปเดตการฝึกซ้อมกับภาพการแข่งขันไตรกีฬาอย่างสม่ำเสมอ สื่อบราซิลเปิดเผยว่าเธอเรียนจบด้านวารสารศาสตร์ เคยทำงานในวงการวิทยุโทรทัศน์ ก่อนจะหันมาทุ่มเทให้กับการแข่งขันกีฬาความทนทานอย่างเต็มตัว
