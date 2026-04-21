ข่าว

ผัวโหดซ้อมเมียอุ้มลูก 5 เดือน เตะ-บีบคอนาน 10 นาที ฉุนโดนทวงข้าว ตอนกินเหล้า

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 เม.ย. 2569 09:30 น.| อัปเดต: 21 เม.ย. 2569 09:30 น.
ผัวซ้อมเมียเพราะทวงข้าวเย็น ทั้งที่ลูกนั่งอยู่บนตัก

คลิปสะเทือนใจ ผัวฟิวส์ขาดซ้อมเมียอ่วม เตะบีบคอนาน 10 นาที ทั้งที่อุ้มลูกวัย 5 เดือน ต้นเหตุแค่ทวงข้าวเย็น เจ้าตัวแฉเคยถูกซ้อมหลายครั้ง ล่าสุดแจ้งความแล้ว ขอตัดขาด รักษาสิทธิ์เลี้ยงลูกคนเดียว

เพจ เจ๊ม้อย v+ แชร์กรณีสามีลงมือทำร้ายร่างกาย แพรวา ภรรยาที่อยู่กินกันมา 2 ปี ทั้งที่เธอกำลังอุ้มลูกวัย 5 เดือนอยู่ในอ้อมอก สาเหตุเกิดจากที่เธอทวงกับข้าวที่สามีรับปากจะซื้อมาให้ วันเกิดเหตุคนรักเลิกงานตอน 3 ทุ่มครึ่ง เขามายืมโทรศัพท์ของเธอเพื่อออกไปซื้อกับข้าว และบอกว่าจะแวะไปงานวันเกิดเพื่อน ตนไม่ได้ห้ามเพราะเข้าใจสามี เพียงบอกให้อีกฝ่ายเอาข้าวกลับมาให้เธอก่อน เพราะเลี้ยงลูกอยู่บ้านทั้งวันและยังไม่ได้กินข้าวเลย

เวลาผ่านไปจนเกือบ 5 ทุ่ม ฝ่ายชายก็ยังไม่กลับบ้าน แพรวาจึงส่งข้อความไปหาเพื่อนของสามี ฝากบอกให้กลับบ้าน พร้อมขู่ว่าถ้าไม่กลับจะตามไปถึงวงเหล้า เพื่อนในวงเหล้าเข้าใจผิดคิดว่าแพรวาจะไปพังงานปาร์ตี้จึงต่อว่าสามีของเธอ

หลังจากนั้นสามีก็กลับมาถึงบ้านด้วยความโมโห เขาต่อว่าแพรวาว่าจะทำให้ชีวิตเขาพังและเจ้านายจะไล่ออกจากงาน แพรวาถามกลับว่าเจ้านายไล่ออกหรือยัง อีกฝ่ายอ้างว่างานวันเกิดเพื่อนมีแค่ปีละครั้ง แพรวาจึงอธิบายว่า เธอไม่ได้ห้ามกินเหล้า แต่แค่ขอให้เอาข้าวมาให้ก่อน

จังหวะนั้น แพรวาคิดว่าสามีจะเดินเข้ามาอุ้มลูก แต่เขากลับพุ่งเข้ามาเตะเธอและด่าทอไปถึงพ่อแม่ พูดจาท้าทายว่าถ้าไม่มีลูกเขาคงไปนานแล้ว เธอตอบกลับว่าถ้าจะไปก็ไป ไม่ต้องเอาลูกมาอ้าง ฝ่ายชายเย้ยหยันว่าเธอไม่มีปัญญาเลี้ยงลูก แพรวายืนยันว่าทำได้และเลี้ยงลูกเองได้ สามีจึงไล่ให้เธอเอาลูกออกไป จากนั้นเขาพุ่งเข้าทำร้ายเธอทั้งที่เธอยังอุ้มลูกอยู่

ต่อมาฝ่ายชายดึงลูกออกไป แล้วลงมือทำร้ายแพรวาอย่างรุนแรงนานประมาณ 10 นาที ทั้งเตะ ดึงเสื้อจนขาด และบีบคอ พร้อมพยายามแย่งโทรศัพท์มือถือ หลังจากแพรวาบอกว่าเธออัดคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐาน เมื่อสามีลงมือจนพอใจ แพรวาโทรศัพท์หาพ่อแม่ แต่ฝ่ายชายยังตะโกนด่าทอให้พ่อแม่ของเธอได้ยินอีกด้วย

ในท้ายที่สุด แพรวาตัดสินใจนำคลิปวิดีโอโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย เมื่อสามีเห็นข่าว เขาพยายามขอร้องให้เธอลบโพสต์ แต่แพรวายืนยันว่าลบไม่ได้แล้ว

คุณแม่ลูกหนึ่ง เผยว่า ที่ผ่านมาสามีเคยทำร้ายร่างกายเธอมาแล้ว 2-3 ครั้ง แต่ครั้งนี้รุนแรงที่สุด เธอจึงตัดสินใจเลิกเด็ดขาด นำหลักฐานเข้าแจ้งความกับตำรวจ และเตรียมเดินหน้าฟ้องหย่าเพื่อขอสิทธิ์เลี้ยงดูลูกเพียงคนเดียว

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์

