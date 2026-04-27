Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 เม.ย. 2569 11:19 น.| อัปเดต: 27 เม.ย. 2569 11:19 น.
ประวัติ “อิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร” ว่าที่ผู้สมัคร นายกเมืองพัทยา พรรคประชาชน ทายาทตระกูลการเมืองดังแห่งนาเกลือ

จากกรณีที่พรรคประชาชนเปิดเผยว่า นางนิศามาศ เลาหรัตนาหิรัญ ได้ตัดสินใจถอนตัวจากการเป็นว่าที่ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา จ.ชลบุรี จึงได้ประกาศเปลี่ยนตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น นายอิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร ลงสู้ศึกชิงเก้าอี้นายกเมืองพัทยาแทนอย่างเป็นทางการ

นายอิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร ปัจจุบันอายุ 49 ปี เป็นคนนาเกลือโดยกำเนิด และเป็นบุตรชายคนเล็กของตระกูล “วัฒนศาสตร์สาธร” ซึ่งเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงในพื้นที่ โดยมี “นายนิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธร” เคยดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยา

นายอิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร มีประสบการณ์ผ่านการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงมาอย่างยาวนาน มีความเชี่ยวชาญด้านงานจัดการในพื้นที่ภาคตะวันออก รวมทั้งเป็นผู้ดูแลและบริหารธุรกิจของครอบครัวจนประสบความสำเร็จมาโดยตลอด

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรังสิต
  • ปริญญาโท Master of Business Operations Management จาก Western Sydney University ประเทศออสเตรเลีย

ประวัติด้านการบริหารและธุรกิจ

  • ผู้จัดการ โรงแรมฟลิปเปอร์เฮ้าส์ (Flipper House Hotel)
  • กรรมการบริหาร บริษัท วัลลภ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  • กรรมการบริหาร บริษัท ฟลิปเปอร์เฮ้าส์ จำกัด และ บริษัท เล่าจ่วนหลี จำกัด

ประวัติการทำงาน

  • สมาชิกสภาเมืองพัทยา ตั้งแต่ปี 2555-2559
  • ผู้ประนีประนอมศาลแรงงานภาค 2
  • ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค 2
  • คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สภ.เมืองพัทยา / สภ.บางละมุง

การทำงานในปัจจุบัน

  • ผู้ประนีประนอมศาลอุทธรณ์ภาค 2
  • ผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดพัทยา
  • ผู้ประนีประนอมศาลแขวงพัทยา
  • ที่ปรึกษาสำนักงานอัยการภาค 2
  • กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 9
  • สมาชิกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก
  • กรรมการบริหารเครือโรงแรมฟลิปเปอร์กรุ๊ป

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

