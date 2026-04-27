ประวัติ “อิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร” ว่าที่ผู้สมัคร นายกเมืองพัทยา พรรคประชาชน
ประวัติ “อิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร” ว่าที่ผู้สมัคร นายกเมืองพัทยา พรรคประชาชน ทายาทตระกูลการเมืองดังแห่งนาเกลือ
จากกรณีที่พรรคประชาชนเปิดเผยว่า นางนิศามาศ เลาหรัตนาหิรัญ ได้ตัดสินใจถอนตัวจากการเป็นว่าที่ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา จ.ชลบุรี จึงได้ประกาศเปลี่ยนตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น นายอิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร ลงสู้ศึกชิงเก้าอี้นายกเมืองพัทยาแทนอย่างเป็นทางการ
นายอิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร ปัจจุบันอายุ 49 ปี เป็นคนนาเกลือโดยกำเนิด และเป็นบุตรชายคนเล็กของตระกูล “วัฒนศาสตร์สาธร” ซึ่งเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงในพื้นที่ โดยมี “นายนิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธร” เคยดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยา
นายอิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร มีประสบการณ์ผ่านการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงมาอย่างยาวนาน มีความเชี่ยวชาญด้านงานจัดการในพื้นที่ภาคตะวันออก รวมทั้งเป็นผู้ดูแลและบริหารธุรกิจของครอบครัวจนประสบความสำเร็จมาโดยตลอด
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรังสิต
- ปริญญาโท Master of Business Operations Management จาก Western Sydney University ประเทศออสเตรเลีย
ประวัติด้านการบริหารและธุรกิจ
- ผู้จัดการ โรงแรมฟลิปเปอร์เฮ้าส์ (Flipper House Hotel)
- กรรมการบริหาร บริษัท วัลลภ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- กรรมการบริหาร บริษัท ฟลิปเปอร์เฮ้าส์ จำกัด และ บริษัท เล่าจ่วนหลี จำกัด
ประวัติการทำงาน
- สมาชิกสภาเมืองพัทยา ตั้งแต่ปี 2555-2559
- ผู้ประนีประนอมศาลแรงงานภาค 2
- ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค 2
- คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สภ.เมืองพัทยา / สภ.บางละมุง
การทำงานในปัจจุบัน
- ผู้ประนีประนอมศาลอุทธรณ์ภาค 2
- ผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดพัทยา
- ผู้ประนีประนอมศาลแขวงพัทยา
- ที่ปรึกษาสำนักงานอัยการภาค 2
- กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 9
- สมาชิกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก
- กรรมการบริหารเครือโรงแรมฟลิปเปอร์กรุ๊ป
