ข่าวต่างประเทศ

ช็อกวงการ! นักแสดงตลก รับเคยมีเซ็กซ์เด็ก 16 ฝ่ามรสุมคดีฉาว ถูกฟ้องข้อหาข่มขืน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 เม.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 23 เม.ย. 2569 20:03 น.
รัสเซลล์ แบรนด์ สารภาพเคยนอนกับเด็ก 16 ยันไม่ผิดกฎหมาย

รัสเซลล์ แบรนด์ นักแสดงคนดัง สารภาพเคยหลับนอนกับเด็ก 16 ปี ตอนอายุ 30 อ้างเป็นความยินยอมและไม่ผิดกฎหมาย มรสุมชีวิตเจอข่าวฉาว ปฏิเสธทุกข้อหาข่มขืน ชี้ถูกสื่อโจมตีเพราะการเมือง

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า รัสเซลล์ แบรนด์ (Russell Brand) นักแสดงตลกและนักแสดงชาวอังกฤษ วัย 50 ปี สารภาพว่าเขาเคยมีเพศสัมพันธ์กับเด็กสาววัย 16 ปี ในช่วงที่เขาอายุ 30 ปี ผ่านรายการ The Megyn Kelly Show เขาอ้างว่ากฎหมายของสหราชอาณาจักรและยุโรปกำหนดอายุที่ยินยอมให้มีเพศสัมพันธ์ได้คือ 16 ปี ซึ่งตอนอายุ 30 ปีเขาเป็นคนไม่มีวุฒิภาวะและมีนิสัยแตกต่างจากตอนนี้มาก

สัมภาษณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างที่เขาเดินสายโปรโมตหนังสือเล่มใหม่ How to Become a Christian in 7 Days บอกเล่าเรื่องราวการเปลี่ยนศาสนาของเขา พร้อมกับตอบคำถามเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศมากมายที่เขาเผชิญอยู่

ย้อนกลับไปในเดือนกันยายน 2023 หญิงสาวที่ใช้ชื่อสมมติว่า “อลิซ” ให้สัมภาษณ์กับ The Sunday Times ว่า แบรนด์ล่วงละเมิดเธอทั้งทางอารมณ์และทางเพศในปี 2006 ซึ่งขณะนั้นเธออายุ 16 ปีและเขาอายุ 30 ปี อลิซอ้างว่าเธอเคยแจ้งเรื่องนี้กับตัวแทนของนักแสดงหนุ่ม แต่ตัวแทนแนะนำให้เธอไปคุยกับทนายความของแบรนด์แทน ท้ายที่สุดทนายความปฏิเสธข้อกล่าวหาและไม่มีการดำเนินการใด ๆ

แบรนด์ยอมรับในรายการว่า แม้ความสัมพันธ์กับเด็กอายุ 16 ปีในปี 2006 จะไม่ผิดกฎหมายของสหราชอาณาจักร แต่เป็นเรื่องของศีลธรรม เขามองว่าชื่อเสียงทำให้เขามีอำนาจดึงดูดผู้หญิง ยอมรับว่าพฤติกรรมในอดีตของเขาเป็นการเอาเปรียบ เห็นแก่ตัว และไม่เคยสนใจว่าการมีเพศสัมพันธ์จะส่งผลกระทบต่อคนอื่นอย่างไร

นอกจากนี้ เขายังอธิบายถึงพฤติกรรมในอดีตว่า เขาคบหาทั้งผู้หญิงเก่ง พนักงานเสิร์ฟ นักเต้นระบำเปลื้องผ้า และแฟนคลับ อาการเสพติดเซ็กซ์และชื่อเสียงทำให้กลายเป็นคนหลงระเริงและเอาเปรียบผู้หญิง เขามองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องผิดและต้องชดใช้ ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธอย่างหนักแน่นว่าไม่เคยก่ออาชญากรรมหรือบังคับขืนใจใคร

เขายืนยันว่าคู่นอนทุกคนให้ความยินยอมเสมอ อ้างว่าความโด่งดังและเสน่ห์ส่วนตัวทำให้เขาสามารถชี้นำให้คนอื่นยินยอมได้ แม้เขายอมรับว่ามันเป็นบาปและความเห็นแก่ตัว แต่เขากล่าวว่า มนุษย์ไม่ใช่คนตัดสินว่าอะไรถูกหรือผิด พระเจ้าต่างหากที่เป็นผู้ตัดสิน

ล่าสุด นิตยสาร Us Weekly พยายามติดต่อตัวแทนของแบรนด์เพื่อขอความเห็นเพิ่มเติมแล้ว

รัสเซลล์ แบรนด์

ก่อนหน้านี้เคยมีคดีฉาว กรณีผู้หญิงหลายคนกล่าวหาว่า แบรนด์ล่วงละเมิดทางเพศ ข่มขืน และทำร้ายจิตใจพวกเธอระหว่างปี 1999 ถึง 2013 สื่ออังกฤษเคยตีแผ่เรื่องนี้ในสารคดี Russell Brand: In Plain Sight ของช่อง Channel 4 เมื่อปี 2023

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2025 สำนักงานอัยการสูงสุด (CPS) ของสหราชอาณาจักร สั่งฟ้องแบรนด์หลายข้อหา ได้แก่ ข่มขืนกระทำชำเรา ล่วงละเมิดทางเพศ และอนาจาร จากการกล่าวหาของผู้หญิง 4 คน ในช่วงปี 1999 ถึง 2005

ต่อมา อัยการสั่งฟ้องข้อหาเพิ่มเติมอีกหลายกระทง ได้แก่ ข่มขืนกระทำชำเราอีก 2 ข้อหา อนาจาร 1 ข้อหา และล่วงละเมิดทางเพศ 2 ข้อหา แต่แบรนด์ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

อย่างไรก็ดี รัสเซลล์ แบรนด์ เคยอ้างว่าเขาเป็นเป้าหมายของการโจมตีจากสื่อมวลชน เพราะหันมาสนับสนุนแนวคิดทางการเมืองฝั่งขวา พร้อมยืนยันว่าพฤติกรรมในอดีตเกิดจากความยินยอมของทั้งสองฝ่าย และมีพยานหลักฐานหักล้างข้อกล่าวหาของสื่อ

อย่างไรก็ดี ศาลประจำเขตเซาท์วาร์ก ในกรุงลอนดอน นัดพิจารณาคดีนี้ในเดือนตุลาคม

รัสเซลล์ แบรนด์-2

ข้อมูลจาก : usmagazine

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

