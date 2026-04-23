พ่ออดีตทหารยิงลูกชาย 11 ขวบดับ ก่อนปลิดชีพตาม สลดซ้ำ เพิ่งชนะเรียงความพ่อดีเด่น
แม่ใจสลาย! พ่ออดีตทหารผ่านศึก ยิงลูกชาย 11 ขวบเสียชีวิต ก่อนปลิดชีพตาม สลดซ้ำเด็กเพิ่งได้รางวัลเรียงความพ่อดีเด่น ตำรวจคาดชนวนเหตุแย่งสิทธิเลี้ยงดู
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานเหตุสลด จิโอวานนี เปเรซ วัย 37 ปี อดีตทหารผ่านศึกกองทัพสหรัฐฯ ก่อเหตุยิง แคลลัน เวสต์ เปเรซ ลูกชายวัย 11 ขวบเสียชีวิต ก่อนใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงตัวตายตาม ที่สนามบินภูมิภาคเอลโก (Elko Regional Airport) รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา
ตำรวจเมืองเอลโกเปิดเผยรายละเอียดว่า เจ้าหน้าที่พบร่างของแคลลันในห้องน้ำใกล้กับเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน เด็กชายมีบาดแผลถูกยิงหลายนัด ทีมกู้ชีพรีบนำตัวเขาส่งโรงพยาบาล แต่โชคร้ายไร้ปาฏิหาริย์ทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ส่วนจิโอวานนียิงเข้าที่ศีรษะตัวเองเสียชีวิตคาที่บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ตั๋วเครื่องบิน
ก่อนหน้านี้สองพ่อลูกเดินทางมาจากรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อมุ่งหน้าไปยังเมืองรีโน รัฐเนวาดา โดยไม่ทราบจุดประสงค์ที่แน่ชัด แต่จู่ ๆ รถเช่าของทั้งคู่เสียอยู่ห่างจากจุดหมาย 165 ไมล์ ต่อมารถลากจูงพาทั้งคู่มาหาเช่ารถคันใหม่ที่เมืองเอลโก (ห่างจากเมืองรีโนไปทางตะวันออก 290 ไมล์) เมื่อมาถึงสนามบินทั้งสองคนเดินเข้าไปในห้องน้ำ จากนั้นเดินออกมา แล้วเดินกลับเข้าไปอีกครั้ง ก่อนที่จิโอวานนีจะเดินออกจากห้องน้ำมาเพียงคนเดียว และก่อเหตุยิงตัวตาย
ตำรวจคาดการณ์ว่า ภาวะความผิดปกติทางอารมณ์หลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญ (PTSD) อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดเหตุฆาตกรรมครั้งนี้ แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุแรงจูงใจที่ชัดเจนได้ พร้อมเตือนว่าเราอาจไม่มีวันรู้เหตุผลที่แท้จริงที่พรากชีวิตแคลลันไป
ขณะที่แม่ของแคลลันให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ KUTV เผยว่า จิโอวานนีเคยเป็นพ่อครัวของกองทัพ เขาเดินทางไปประจำการที่ประเทศอิรักในช่วง 4 ปีที่รับราชการ แต่ไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าเขาเคยเข้าร่วมการรบหรือไม่
แม่ของเด็กชายอธิบายเพิ่มเติมว่า เธอไม่มีสิทธิในการเลี้ยงดูลูกชาย แต่ยังคงติดต่อพูดคุยกับลูกผ่านทางโทรศัพท์เป็นประจำ เธอกำลังพยายามอย่างหนักเพื่อขอสิทธิเลี้ยงดูคืนโดยได้รับความช่วยเหลือจากตาและยายของเด็ก
ด้านตำรวจเมืองเอลโกยืนยันว่า ข้อพิพาทเรื่องการดูแลแคลลันเกิดขึ้นจริง จิโอวานนีพยายามกีดกันไม่ให้ลูกชายติดต่อกับตายายฝั่งแม่และครอบครัวของเขาเองในช่วงก่อนเกิดเหตุ
เมื่อปีที่แล้วแคลลันเคยเขียนเรียงความส่งเข้าประกวดในหัวข้อ “พ่อดีเด่นแห่งปี” และคว้าชัยชนะอันดับ 3 ซึ่งกติกาของกองประกวดเปิดรับเรียงความเกี่ยวกับบุคคลต้นแบบชายคนใดก็ได้ที่ทำหน้าที่เสมือนพ่อในชีวิตของผู้เขียน
อย่างไรก็ดี ครอบครัวของแคลลันจดจำเขาในฐานะเด็กชายผู้ร่าเริงและมีความคิดเป็นผู้ใหญ่เกินวัย พวกเขาเขียนข้อความไว้อาลัยในเว็บไซต์ระดมทุน GoFundMe ว่า “เขามีจิตใจดีงามและมีรอยยิ้มที่ทำให้ทุกสถานที่สว่างสดใส เขาควรมีชีวิตที่ยาวนานกว่านี้ มีเสียงหัวเราะมากกว่านี้ และมีอนาคตที่ไม่ควรถูกพรากไปเร็วขนาดนี้”
ด้าน แฟรงก์ เปเรซ พ่อของผู้ก่อเหตุ โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กเพื่อไว้อาลัยให้กับลูกชายและหลานชาย เมื่อวันจันทร์ที่ 20 เมษายน ที่ผ่านมา ระบุข้อความว่า จิโอวานนีไม่เคยได้รับความช่วยเหลืออย่างที่เขาต้องการ และในอีกโพสต์ที่เขียนถึงหลานชาย แฟรงก์ระบุข้อความสั้น ๆ แต่สะเทือนอารมณ์ว่า “แคลลัน เวสต์ เปเรซ เขารักโลกใบนี้มาก”
