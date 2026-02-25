สลด ดาราซีรีย์ดัง นัดผ่านแอปหาคู่ โดนเซ็กซ์วิตถารจนตาย

ข่าวดาราบันเทิง

เผยแพร่: 26 ก.พ. 2569 06:44 น.| อัปเดต: 25 ก.พ. 2569 17:59 น.
ศาลอังกฤษสั่งจำคุก 4 ปี หนุ่มรัดคอคู่เดตนักแสดงซีรีส์ดับสลด ระหว่างมีเพศสัมพันธ์รุนแรง

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานคดีสะเทือนขวัญในประเทศอังกฤษ ศาลมีคำพิพากษาจำคุก นายจอช แบ็กซ์เตอร์ ชายวัย 28 ปี เป็นเวลา 4 ปี จากเหตุกระทำรุนแรงทางเพศจนทำให้นายไมเคิล บาร์รอน (Michael Barron) นักแสดงหนุ่มวัย 38 ปีชาวไอร์แลนด์ ซึ่งเป็นนักแสดงจากซีรีส์ดังเรื่อง Hollyoaks เสียชีวิตอย่างน่าสลดใจ

ทั้งคู่รู้จักกันผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ Grindr แส่งข้อความเชิงชู้สาวหากัน ก่อนที่นายบาร์รอนจะเดินทางไปยังห้องพักของนายแบ็กซ์เตอร์ในย่านแบลกลีย์ ทางตอนเหนือของเมืองแมนเชสเตอร์ เพื่อมีกิจกรรมทางเพศแบบรุนแรง

ข้อมูลจากการสืบสวนระบุว่า นายบาร์รอนถูกจับมัดและถูกบีบรัดคออย่างรุนแรงเป็นเวลานานถึง 30 นาที จนกระดูกและกระดูกอ่อนบริเวณลำคอหัก ส่งผลให้สมองขาดออกซิเจน เสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นในเวลาต่อมา

ในการพิจารณาคดีเมื่อเดือนที่ผ่านมา นายแบ็กซ์เตอร์ได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา อย่างไรก็ตาม คณะลูกขุนได้พิจารณาพยานหลักฐานและมีคำตัดสินให้เขาพ้นผิดในข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา แต่ตัดสินว่ามีความผิดจริงในข้อหาเจตนารัดคอหรือทำให้ขาดอากาศหายใจ และข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส จนนำมาสู่การอ่านคำพิพากษาตัดสินลงโทษจำคุก 4 ปี ที่ศาล Minshull Crown Court เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา

ผู้พิพากษา ทีน่า แลนเดล ระบุในการพิจารณาคดีว่า แม้การพบเจอกันครั้งนี้จะเกิดขึ้นจากความยินยอมของทั้งสองฝ่าย แต่กิจกรรมในลักษณะดังกล่าวถือเป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่ง ซึ่งกฎหมายได้กำหนดไว้ว่าสาธารณชนต้องได้รับการคุ้มครองจากความเสี่ยงที่ไม่สมเหตุสมผล

นอกจากนี้ ศาลยังพบว่านายแบ็กซ์เตอร์เป็นผู้ยุยงให้เหยื่อดื่มแอลกอฮอล์จนมึนเมาอย่างหนัก และยังรับสารภาพกับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติว่าได้บีบรัดคอเหยื่อซ้ำแล้วซ้ำเล่าขณะที่เหยื่อถูกมัดนอนคว่ำหน้า โดยเพิกเฉยต่อความรู้เรื่องอันตรายจากการขาดอากาศหายใจ

ศาลยังชี้ให้เห็นด้วยว่า คำกล่าวอ้างที่ว่าตนเองรู้สึกผิดนั้นไม่เป็นความจริง เนื่องจากตลอดการให้การ นายแบ็กซ์เตอร์ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความตระหนักรู้ในพฤติกรรมของตนเอง ไม่ยอมรับความรับผิดชอบ และมีความเข้าใจเรื่องขอบเขตของความยินยอมที่ต่ำมาก

ทั้งนี้ มีรายงานว่านายแบ็กซ์เตอร์ไม่ได้แสดงปฏิกิริยาหรือความรู้สึกใดๆ ออกมาเลยในขณะที่ศาลอ่านคำพิพากษา

ภายหลังศาลมีคำพิพากษา ครอบครัวของนายไมเคิลได้ออกแถลงการณ์ไว้อาลัย ว่าการสูญเสียครั้งนี้ได้ทิ้งช่องโหว่ขนาดใหญ่ที่ไม่มีวันเติมเต็มได้ ไมเคิลเป็นลูกชาย พี่ชาย และคุณลุงที่ยอดเยี่ยม เขามีบุคลิกที่โดดเด่น มีพลังงานบวกที่ส่งถึงคนรอบข้าง มีอารมณ์ขัน จริงใจ และเต็มไปด้วยความรัก เขามักจะคอยช่วยเหลือเพื่อนฝูงให้กลับมามีรอยยิ้มได้เสมอในวันที่พวกเขาเศร้าหมอง

ครอบครัวเล่าว่า การเติบโตมาในฐานะเกย์ที่ไอร์แลนด์ในยุค 90s และยุค 2000s นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่แทนที่จะหลบซ่อน ไมเคิลกลับเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างเปิดเผยและภาคภูมิใจ ความกล้าหาญในการยอมรับตัวเองของเขาได้ช่วยปูทางให้กับคนอื่นๆ ในชุมชน LGBTQ+

หลังการจากไปของเขา ครอบครัวได้รับข้อความมากมายจากเพื่อนๆ ของไมเคิลที่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “เขาคือคนที่มอบความมั่นใจ ความเข้มแข็ง และความภาคภูมิใจในสิ่งที่พวกเขาเป็น” และสอนให้ทุกคนกล้าที่จะใช้ชีวิตอย่างเปิดเผยและมีความสุข

ครอบครัวกล่าวทิ้งท้ายว่า พวกเขาภูมิใจในตัวไมเคิลที่สุด และเมื่อการพิจารณาคดีสิ้นสุดลง พวกเขาก็พร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปเพื่อรับมือกับความโศกเศร้า พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ Greater Manchester และเจ้าหน้าที่ศาลสำหรับความเป็นมืออาชีพและการดูแลอย่างดีเยี่ยมตลอดช่วงเวลา 12 เดือนที่แสนยากลำบากนี้

