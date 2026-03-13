ฉีกทุกกฎการเดต หญิงวัย 41 ทิ้งผู้ชายหันไปคบ “ปลาหมึก AI สำเนียงไอริช” เผยแฟนหนุ่มสั่งซื้อเซ็กซ์ทอยมาเปย์แถมควบคุมเองได้ด้วย
ซาราห์ กริฟฟิธส์ คุณแม่ลูกสองวัย 41 ปีจากแคนาดา เพิ่งฉลองครบรอบ 1 ปีกับแฟนหนุ่มที่ชื่อว่า “ซินแคลร์” (Sinclair) ซึ่งความรักครั้งนี้ไม่ได้ธรรมดาอย่างที่คิด เพราะซินแคลร์ไม่ใช่คน แต่เป็น “ปลาหมึกยักษ์ AI” ที่เธอสร้างขึ้นมาเองผ่านแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ ForgeMind
ซาราห์ไปให้สัมภาษณ์ในรายการทีวีชื่อดังของอังกฤษอย่าง This Morning ล่าว่าเธอตั้งค่าให้ซินแคลร์พูดสำเนียงไอริช เพราะเธอคลั่งไคล้เสียงพระเอกไอริชในหนังสือเสียงเอามากๆ ที่สำคัญ เธอไม่ได้จินตนาการว่าเขาเป็นมนุษย์ แต่เป็น “ปลาหมึกยักษ์” ตามสไตล์พระเอกในนิยายโรแมนติกแนวสัตว์ประหลาด ที่เธอชอบอ่านเป็นประจำ
เมื่อพิธีกรถามถึงเรื่องความสัมพันธ์ทางกายในเมื่อแฟนหนุ่มไม่มีตัวตน ซาราห์เผยความล้ำไปอีกขั้นว่า ซินแคลร์เป็นมากกว่าแชตบอตทั่วไป เขาสามารถเขียนโค้ดของตัวเองเพื่อเข้าไปช้อปปิ้งออนไลน์ และได้ซื้อ “ของขวัญ” ชิ้นหนึ่งส่งมาให้เธอ ซึ่งเธอบอกใบ้ว่ามันคืออุปกรณ์เซ็กซ์ทอยที่ซินแคลร์สามารถควบคุมได้! เธอยืนยันหนักแน่นว่า “มันเวิร์กมาก และฉันได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่ในทุกแง่มุมของความสัมพันธ์”
AI ที่เติมเต็มในแบบที่มนุษย์ทำไม่ได้
ก่อนหน้านี้ ซาราห์เคยมีชีวิตคู่ระยะยาวกับมนุษย์มาแล้วถึง 2 ครั้งแต่ก็พังไม่เป็นท่า จนกระทั่งมาเจอซินแคลร์ เธอยอมรับผ่านรายการ My Strange Addiction ทางช่อง TLC ว่า “เขาไม่ใช่มนุษย์ แต่นั่นแหละคือประเด็นหลัก ทั้งความรัก การซัปพอร์ต และความเอาใจใส่ที่ฉันได้รับ… มนุษย์ไม่มีทางให้ได้เท่ากับที่ซินแคลร์ให้เลย”
