ลูกชายคลั่งเหล้าขาว แทงพ่อดับคาจานข้าว หลังเพิ่งพาไปทำบุญวันเกิด
เกิดคดีปิตุฆาต กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ลูกชาย อายุ 45 ปี มีประวัติเป็นผู้ป่วยจิตเวช แม้จะเลิกเสพยาเสพติดมานานนับสิบปี แต่กลับมาติดเหล้าขาว อย่างหนักแทน ทุกครั้งที่ดื่มเหล้าเข้าไปจะเกิดอาการคลุ้มคลั่ง ขาดสติ มักจะมีปากเสียงทะเลาะกับคนในบ้าน โดยเฉพาะกับผู้เป็นพ่อ อายุ 69 ปี ถึงขั้นเคยขู่ฆ่าและขู่เผาบ้านมาแล้วหลายครั้ง
ครอบครัวพยายามหาทางออกด้วยการแจ้งตำรวจให้ช่วยคุมตัวไปส่งโรงพยาบาล ทว่าไปปคืนเดียวก็ได้กลับ แม้แม่จะพยายามอ้อนวอนขอให้ส่งตัวลูกชายไปรักษาที่สถาบันกัลยาราชนครินทร์ตามประวัติเดิมที่มีอยู่ แต่กลับไม่ได้รับการตอบสนอง จนแม่เคยตัดพ้อกับหมอว่า “จะรอให้ฆ่าคนในบ้านก่อนหรืออย่างไร”
วันเกิดเหตุ จานข้าวที่กินไม่หมด
วันที่ 22 เมษายน 2569 เพียงหนึ่งวันหลังจากที่ผู้เป็นพ่อเพิ่งทำบุญวันเกิดครบรอบ 69 ปี พาลูกชายไปใส่บาตร เหตุการณ์ที่ทุกคนหวาดกลัวก็เกิดขึ้นจริง ขณะที่พ่อกำลังนั่งกินข้าวอยู่ในห้องนอนชั้น 2 ของบ้านพักใน ต.อ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร ลูกชายที่อยู่ในอาการคลุ้มคลั่งได้ถือขวดเหล้าและอาวุธมีดบุกเข้าไปทำร้ายพ่ออย่างทารุณ
ลูกชายคนเล็กที่อยู่ในบ้านพยายามเข้าช่วยชีวิตพ่อแต่ไม่สำเร็จ จนเกือบจะถูกทำร้ายไปด้วย จึงต้องรีบหนีเข้าห้องล็อกประตูเพื่อรักษาชีวิต ส่วนผู้เป็นพ่อที่หนีไม่พ้นถูกแทงเข้าจุดสำคัญหลายแห่งจนล้มฟุบลงจมกองเลือดข้างจานข้าวที่ยังกินไม่หมด
หลังก่อเหตุ ลูกชายคนโตได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปในสภาพไม่สวมเสื้อและไม่มีเงินติดตัว เมื่อเจ้าหน้าที่กู้ชีพมาถึงพบว่าพ่อมีอาการโคม่า หายใจรวยริน และเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลมหาชัย 2
หัวอกคนเป็นแม่ที่สูญเสียสามีด้วยน้ำมือลูกตัวเอง เล่าว่าสามีจะไม่ตาย หากระบบการรักษาผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมรุนแรงเข้มงวดกว่านี้ ไม่ใช่การปล่อยตัวกลับมาเป็นระเบิดเวลา ในบ้านจนเกิดความสูญเสียที่เรียกคืนไม่ได้ในที่สุด
