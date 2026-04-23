ข่าวอาชญากรรม

ลูกชายคลั่งเหล้าขาว แทงพ่อดับคาจานข้าว หลังเพิ่งพาไปทำบุญวันเกิด

Aindravudh เผยแพร่: 23 เม.ย. 2569 12:45 น.| อัปเดต: 23 เม.ย. 2569 11:03 น.
เกิดคดีปิตุฆาต กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ลูกชาย อายุ 45 ปี มีประวัติเป็นผู้ป่วยจิตเวช แม้จะเลิกเสพยาเสพติดมานานนับสิบปี แต่กลับมาติดเหล้าขาว อย่างหนักแทน ทุกครั้งที่ดื่มเหล้าเข้าไปจะเกิดอาการคลุ้มคลั่ง ขาดสติ มักจะมีปากเสียงทะเลาะกับคนในบ้าน โดยเฉพาะกับผู้เป็นพ่อ อายุ 69 ปี ถึงขั้นเคยขู่ฆ่าและขู่เผาบ้านมาแล้วหลายครั้ง

ครอบครัวพยายามหาทางออกด้วยการแจ้งตำรวจให้ช่วยคุมตัวไปส่งโรงพยาบาล ทว่าไปปคืนเดียวก็ได้กลับ แม้แม่จะพยายามอ้อนวอนขอให้ส่งตัวลูกชายไปรักษาที่สถาบันกัลยาราชนครินทร์ตามประวัติเดิมที่มีอยู่ แต่กลับไม่ได้รับการตอบสนอง จนแม่เคยตัดพ้อกับหมอว่า “จะรอให้ฆ่าคนในบ้านก่อนหรืออย่างไร”

วันเกิดเหตุ จานข้าวที่กินไม่หมด

วันที่ 22 เมษายน 2569 เพียงหนึ่งวันหลังจากที่ผู้เป็นพ่อเพิ่งทำบุญวันเกิดครบรอบ 69 ปี พาลูกชายไปใส่บาตร เหตุการณ์ที่ทุกคนหวาดกลัวก็เกิดขึ้นจริง ขณะที่พ่อกำลังนั่งกินข้าวอยู่ในห้องนอนชั้น 2 ของบ้านพักใน ต.อ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร ลูกชายที่อยู่ในอาการคลุ้มคลั่งได้ถือขวดเหล้าและอาวุธมีดบุกเข้าไปทำร้ายพ่ออย่างทารุณ

ลูกชายคนเล็กที่อยู่ในบ้านพยายามเข้าช่วยชีวิตพ่อแต่ไม่สำเร็จ จนเกือบจะถูกทำร้ายไปด้วย จึงต้องรีบหนีเข้าห้องล็อกประตูเพื่อรักษาชีวิต ส่วนผู้เป็นพ่อที่หนีไม่พ้นถูกแทงเข้าจุดสำคัญหลายแห่งจนล้มฟุบลงจมกองเลือดข้างจานข้าวที่ยังกินไม่หมด

หลังก่อเหตุ ลูกชายคนโตได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปในสภาพไม่สวมเสื้อและไม่มีเงินติดตัว เมื่อเจ้าหน้าที่กู้ชีพมาถึงพบว่าพ่อมีอาการโคม่า หายใจรวยริน และเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลมหาชัย 2

หัวอกคนเป็นแม่ที่สูญเสียสามีด้วยน้ำมือลูกตัวเอง เล่าว่าสามีจะไม่ตาย หากระบบการรักษาผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมรุนแรงเข้มงวดกว่านี้ ไม่ใช่การปล่อยตัวกลับมาเป็นระเบิดเวลา ในบ้านจนเกิดความสูญเสียที่เรียกคืนไม่ได้ในที่สุด

ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เผย “อิหร่าน” รับคำร้อง ไม่ประหารชีวิตผู้ประท้วงหญิง 8 คน

12 นาที ที่แล้ว
ทูตไทย ฟาดกลับกัมพูชา กลางที่ประชุม ECOSOC แฉแก๊งคอลเซ็นเตอร์-ค้ามนุษย์ ข่าว

ทูตไทย ฟาดกลับกัมพูชา กลางที่ประชุม ECOSOC แฉแก๊งคอลเซ็นเตอร์-ค้ามนุษย์

15 นาที ที่แล้ว
ด่วน! ปู มัณฑนา ยื่นฟ้อง ช่อง 3 และบริษัทที่เกี่ยวข้อง หนุ่ม กรรชัย เหตุไม่มีใครรับผิดชอบเนื้อหารายการละเมิดสิทธิ บันเทิง

ด่วน! ปู มัณฑนา ยื่นฟ้อง ช่อง 3 และบริษัทที่เกี่ยวข้อง หนุ่ม กรรชัย เหตุรายการละเมิดสิทธิ

22 นาที ที่แล้ว
จ๊ะ นงผณี เปิดใจถึงคู่กรณี ปล่อยโฮขอขมาพ่อวันรดน้ำศพ ที่ผ่านมาติดต่อกันตลอด บันเทิง

จ๊ะ นงผณี เปิดใจถึงคู่กรณี ปล่อยโฮขอขมาพ่อวันรดน้ำศพ ที่ผ่านมาติดต่อกันตลอด

33 นาที ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดกลับดราม่าเปิดแชทแฟนเก่า ยันไม่ได้อวด บันเทิง

เบียร์ เดอะวอยซ์ โต้ดราม่า อวดแฟนเก่าขอกอด ลั่น คู่ชีวิตต้องไม่คิดแค่เรื่องใต้สะดือ

35 นาที ที่แล้ว
&quot;หนุ่มเมืองจันท์&quot; จวก ป.ป.ช. เชื่อ &quot;ศักดิ์สยาม&quot; ปัดตกคดีซุกหุ้น เทียบเคสนาฬิกาหรู ข่าวการเมือง

“หนุ่มเมืองจันท์” จวก ป.ป.ช. เชื่อ “ศักดิ์สยาม” ปัดตกคดีซุกหุ้น เทียบเคสนาฬิกาหรู

36 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วัดฮินดูในอินเดีย ตั้งกฎเข้มต้องดื่มปัสสาวะวัวเพื่อเข้าวัด กรองคนศาสนาอื่น

40 นาที ที่แล้ว
เบาะแสล่าสุด เจอตัว เจ้าอาวาสวัดสนามไชย นั่งรถจาก บขส.ตาก ไปลงจ.พิษณุโลก ข่าว

เบาะแสล่าสุด! เจอตัว เจ้าอาวาสวัดสนามไชย แล้ว นั่งรถจาก บขส.ตาก ไปลงจ.พิษณุโลก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สมช. เห็นชอบยกเลิก MOU44 ทำได้เลยไม่ต้องถามความเห็นกัมพูชา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกชายคลั่งเหล้าขาว แทงพ่อดับคาจานข้าว หลังเพิ่งพาไปทำบุญวันเกิด ข่าวอาชญากรรม

ลูกชายคลั่งเหล้าขาว แทงพ่อดับคาจานข้าว หลังเพิ่งพาไปทำบุญวันเกิด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

องค์กรสิ่งแวดล้อมส่งจดหมายถึงนายกฯ หลังชาวบ้านพบปลาตุ่มขึ้นในอีสาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กบง. สั่งหั่นราคา หน้าโรงกลั่นดีเซล 5 บาท มีผลพรุ่งนี้ ลุ้นลดราคาหน้าปั๊ม ข่าว

ข่าวดี! กบง. สั่งหั่นราคา หน้าโรงกลั่นดีเซล 5 บาท มีผลพรุ่งนี้ ลุ้นลดราคาหน้าปั๊ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตดาวเด่นรายการ Gladiators เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ข่าวต่างประเทศ

อาลัยนักสู้! ดาวเด่นรายการยุค 90 โกนผมทั้งหัว สู้มะเร็งหลายปี ก่อนจากไปสงบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เร่งแกะรอย! วงจรปิดเผยนาที เจ้าอาวาสวัดสนามไชย เดินเหม่อลอย ข้ามสะพานแม่น้ำปิง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อิ๊งค์” พาลูกหลาน เข้าเยี่ยม “ทักษิณ” นับถอยหลังอีก 18 วันก่อนพักโทษ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. แจงเหตุยกฟ้อง “ศักดิ์สยาม” ยังไม่พบว่าเป็นการจงใจยื่นทรัพย์สินเท็จ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ไม่จบง่าย! ปู มัณฑนา ชี้ “ไม่เป็นธรรม” หลังช่อง 3 แถลงปม หนุ่ม กรรชัย ถูกใส่ร้าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ปู มัณฑนา&quot; รอดคุก คดีฉ้อโกง &quot;ลูกหมี&quot; ศาลสั่งติดกำไล EM ห้ามออกนอกประเทศ ข่าว

“ปู มัณฑนา” รอดคุก คดีฉ้อโกง “ลูกหมี” ศาลสั่งติดกำไล EM ห้ามออกนอกประเทศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สาวโรงงาน ผวา คนขับรถบัสหื่น ลวนลาม-ขอมีเพศสัมพันธ์ อ้าง ลุงขาดมานาน ตร.เตรียมออกหมายเรียก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ไทยช่วยไทยพลัส&quot; รัฐจ่าย 60% ยันคลังไม่ถังแตก เล็งดึงงบกลางปี 69 แจก เศรษฐกิจ

แย้มสูตร! “ไทยช่วยไทยพลัส” รัฐจ่าย 60% ยันคลังไม่ถังแตก เล็งดึงงบกลางปี 69 แจก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

แม่ทัพภาคที่ 4 ยกนิ้วโป้งหลังพบ “อนุทิน” โล่งอกหลังจับมือยิง สส.กมลศักดิ์ ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินโด จ่อเก็บค่าผ่านทาง ช่องแคบมะละกา แบ่งเงินมาเล-สิงคโปร์ ตามอย่างอิหร่าน เศรษฐกิจ

อินโด จ่อเก็บค่าผ่านทาง ช่องแคบมะละกา แบ่งเงินมาเล-สิงคโปร์ ตามอย่างอิหร่าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

บริษัทถุงยางรายใหญ่ อาจต้องปรับขึ้นราคา ผลกระทบปิดช่องแคบฮอร์มุซ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่อง 3 ออกแถลงการณ์ปกป้อง หนุ่ม กรรชัย ยืนยันปมส่งคนป่วนศาลเป็นเท็จ บันเทิง

ช่อง 3 แถลงด่วน หนุ่ม กรรชัย ไม่ได้ส่งทีมป่วนศาล จ่อฟ้องคนปล่อยข่าวขั้นเด็ดขาด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ปู มัณฑนา ท้า หนุ่ม กรรชัย “จะฟ้องก็ฟ้องเถอะ” ถามกลับ “เมื่อไหร่จะยอมรับความจริง”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทัวร์นาเมนต์อีสปอร์ต Wallachia S8: ทีมที่อาจสร้างเซอร์ไพรส์

เผยแพร่: 23 เมษายน 2569

“ทรัมป์” เผย “อิหร่าน” รับคำร้อง ไม่ประหารชีวิตผู้ประท้วงหญิง 8 คน

เผยแพร่: 23 เมษายน 2569
ทูตไทย ฟาดกลับกัมพูชา กลางที่ประชุม ECOSOC แฉแก๊งคอลเซ็นเตอร์-ค้ามนุษย์

ทูตไทย ฟาดกลับกัมพูชา กลางที่ประชุม ECOSOC แฉแก๊งคอลเซ็นเตอร์-ค้ามนุษย์

เผยแพร่: 23 เมษายน 2569
ด่วน! ปู มัณฑนา ยื่นฟ้อง ช่อง 3 และบริษัทที่เกี่ยวข้อง หนุ่ม กรรชัย เหตุไม่มีใครรับผิดชอบเนื้อหารายการละเมิดสิทธิ

ด่วน! ปู มัณฑนา ยื่นฟ้อง ช่อง 3 และบริษัทที่เกี่ยวข้อง หนุ่ม กรรชัย เหตุรายการละเมิดสิทธิ

เผยแพร่: 23 เมษายน 2569
