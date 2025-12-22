ข่าวต่างประเทศ

คดีช็อก สาวข้ามเพศ ฆ่าพ่อแม่ตัวเอง เข้ารับอิสลาม หวังไถ่บาป พี่ชายชี้เป็นเพราะ ‘ฮอร์โมน’

เผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 23:00 น.| อัปเดต: 22 ธ.ค. 2568 15:58 น.
ยูทาห์, สหรัฐอเมริกา – ศาลรัฐยูทาห์มีคำพิพากษาตัดสินจำคุก มีอา เบลีย์ สาวข้ามเพศวัย 30 ปี ในข้อหาฆาตกรรมพ่อและแม่ของตนเอง โดยให้รับโทษจำคุก 25 ปีถึงตลอดชีวิต จำนวน 2 กระทงติดต่อกัน

เหตุสลดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2024 ที่บ้านพักในเมืองวอชิงตันซิตี้ เบลีย์ได้บุกเข้าไปสังหาร นางเกล เบลีย์ 69 ปี ผู้เป็นแม่ ซึ่งถูกยิงถึง 4 นัด และ นายโจเซฟ เบลีย์ อายุ 70 ปี พ่อ ซึ่งถูกยิงที่ศีรษะ 2 นัด จากนั้นพยายามยิงน้องชายและภรรยาที่ซ่อนตัวอยู่ในห้องนอนชั้นล่าง แต่ทั้งคู่หนีรอดมาได้

หลังก่อเหตุ เบลีย์ถูกจับกุมได้ใน 16 ชั่วโมงต่อมา ในชั้นจับกุมเธอให้การอย่างไร้ความรู้สึกผิดว่า “ฉันเกลียดพวกเขา” และ “ฉันจะทำมันอีก”

ในวันพิจารณาโทษ เบลีย์ขอร้องต่อผู้พิพากษาเพื่อไม่ขอเข้าร่วมรับฟังคำตัดสิน อ้างความกลัวว่าจะเกิดสภาวะทางจิตหลอน แต่คำขอถูกปฏิเสธ ทนายความของเบลีย์ได้อ่านแถลงการณ์แทน โดยระบุว่าเบลีย์ได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามในเรือนจำ และกล่าวว่า “ด้วยความเชื่อทางศาสนาของฉันในฐานะมุสลิม การเอาชีวิตของฉันไปเพื่อไถ่บาปในสิ่งที่ทำลงไปถือเป็นเรื่องที่เหมาะสม”

ทนายความระบุว่า เบลีย์ไม่มีประวัติอาชญากรรมมาก่อน แต่ป่วยด้วยโรคทางจิตเวชรุนแรงหลายโรค เช่น จิตเภท, ออทิสติก และไบโพลาร์

ด้าน ดัสติน พี่ชายของผู้ก่อเหตุ ให้การต่อศาลอย่างน่าสนใจว่า ฆาตกรรมสุดสยองเกิดจากความผิดปกติทางจิตที่รุนแรง ผสมโรงกับการได้รับฮอร์โมนเพื่อการข้ามเพศในช่วงที่เบลีย์กำลังวิกฤตทางจิต เขาระบุว่า “การให้ฮอร์โมนที่รุนแรงแก่บุคคลที่อยู่ในวิกฤตทางจิตโดยไม่มีมาตรการป้องกันทางจิตเวชที่เหมาะสม ไม่ใช่การดูแล… แต่มันคือความสะเพร่า” พร้อมย้ำว่าครอบครัวสนับสนุนสิทธิ LGBTQ อย่างเต็มที่ และเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศ แต่เกี่ยวกับการรักษาที่ผิดพลาด

