องค์กรสิ่งแวดล้อมส่งจดหมายถึงนายกฯ หลังชาวบ้านพบปลาตุ่มขึ้นในอีสาน
องค์กรสิ่งแวดล้อมส่งจดหมายถึงนายกฯ หลังชาวบ้านพบปลาตุ่มขึ้นเต็มตัว ในอีสาน ขอให้ตรวจสอบคุณภาพน้ำและตรวจสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยง
จากกรณีที่ ชาวประมงอำเภอเชียงคาน จ.เลย ร้องเรียนมาว่าพบปลาแข้ที่บริเวณดอนไข่ น้ำหนัก 100 กรัม ยาว 23 เซนติเมตร มีลักษณะผิดปกติ ตุ่มขึ้นเต็มตัว ไม่กล้านำไปขาย หรือนำไปรับประทาน เพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายนั้น
ล่าสุดองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและภาคประชาชน ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี กรณีพบปลาผิดปกติในภาคอีสาน เช่นเดียวกับที่เกิดในภาคเหนือ โดยมีข้อเสนอดังนี้
1.ให้มีการตรวจคุณภาพน้ำและตะกอนดิน ใน 7 จังหวัดติดแม่น้ำโขงภาคอีสาน อย่างน้อยจังหวัดละ 3 จุด และสอดคล้องกับจุดบรรจบของลำน้ำสาขาสายหลักของทั้งประเทศไทยและ สปป.ลาว เนื่องจากแต่ละจังหวัดมีอาณาเขตติดแม่น้ำโขงเป็นระยะทางไกลมาก และมีการตรวจอย่างสม่ำเสมอเดือนละ 2 ครั้ง เช่นเดียวภาคเหนือ
2. ให้มีการตรวจคุณภาพน้ำประปา ที่ใช้น้ำดิบจากแม่น้ำโขง ทั้งในส่วนของการประปาส่วนภูมิภาคภูมิภาคและการประปาของหมู่บ้าน และมีการตรวจอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
3. ให้มีการตรวจปลา สัตว์น้ำ สัตว์หน้าดินและพืชผักริมโขง อย่างน้อยจังหวัดละ 3 จุดเช่นเดียวกับในข้อ 1
4. ให้มีการตรวจเลือด ปัสสาวะและสุขภาพโดยรวม โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงการปนเปื้อนสารพิษโลหะหนัก ตลอด 7 จังหวัดภาคอีสาน
5. ให้มีการตรวจสอบที่มาของสารพิษโลหะหนัก ทั้งที่มาจากแม่น้ำโขงจากภาคเหนือ และลำน้ำสาขาจากประเทศ สปป.ลาว และกำหนดมาตรการระหว่างประเทศเพื่อยับยั้งหรือควบคุมแหล่งกำเนิดสารพิษโลหะหนักทั้งหมดนี้
- ศาลรับฟ้อง ดำเนินคดีแบบกลุ่ม “ซีพีเอฟ” ปมปลาหมอคางดำ ยังไม่ชี้ขาดความผิด
- ผงะ! พบกระทงใช้เทียนแบตเตอรี่ ชี้สารพิษจากถ่าน สร้างพิษให้กับน้ำ
