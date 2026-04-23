ข่าว

องค์กรสิ่งแวดล้อมส่งจดหมายถึงนายกฯ หลังชาวบ้านพบปลาตุ่มขึ้นในอีสาน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 เม.ย. 2569 11:53 น.| อัปเดต: 23 เม.ย. 2569 11:53 น.
54
ขอบคุณภาพจาก เลยไทม์ออนไลน์

องค์กรสิ่งแวดล้อมส่งจดหมายถึงนายกฯ หลังชาวบ้านพบปลาตุ่มขึ้นเต็มตัว ในอีสาน ขอให้ตรวจสอบคุณภาพน้ำและตรวจสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยง

จากกรณีที่ ชาวประมงอำเภอเชียงคาน จ.เลย ร้องเรียนมาว่าพบปลาแข้ที่บริเวณดอนไข่ น้ำหนัก 100 กรัม ยาว 23 เซนติเมตร มีลักษณะผิดปกติ ตุ่มขึ้นเต็มตัว ไม่กล้านำไปขาย หรือนำไปรับประทาน เพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายนั้น

ล่าสุดองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและภาคประชาชน ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี กรณีพบปลาผิดปกติในภาคอีสาน เช่นเดียวกับที่เกิดในภาคเหนือ โดยมีข้อเสนอดังนี้

1.ให้มีการตรวจคุณภาพน้ำและตะกอนดิน ใน 7 จังหวัดติดแม่น้ำโขงภาคอีสาน อย่างน้อยจังหวัดละ 3 จุด และสอดคล้องกับจุดบรรจบของลำน้ำสาขาสายหลักของทั้งประเทศไทยและ สปป.ลาว เนื่องจากแต่ละจังหวัดมีอาณาเขตติดแม่น้ำโขงเป็นระยะทางไกลมาก และมีการตรวจอย่างสม่ำเสมอเดือนละ 2 ครั้ง เช่นเดียวภาคเหนือ

ขอบคุณภาพจาก เลยไทม์ออนไลน์

2. ให้มีการตรวจคุณภาพน้ำประปา ที่ใช้น้ำดิบจากแม่น้ำโขง ทั้งในส่วนของการประปาส่วนภูมิภาคภูมิภาคและการประปาของหมู่บ้าน และมีการตรวจอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

3. ให้มีการตรวจปลา สัตว์น้ำ สัตว์หน้าดินและพืชผักริมโขง อย่างน้อยจังหวัดละ 3 จุดเช่นเดียวกับในข้อ 1

4. ให้มีการตรวจเลือด ปัสสาวะและสุขภาพโดยรวม โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงการปนเปื้อนสารพิษโลหะหนัก ตลอด 7 จังหวัดภาคอีสาน

5. ให้มีการตรวจสอบที่มาของสารพิษโลหะหนัก ทั้งที่มาจากแม่น้ำโขงจากภาคเหนือ และลำน้ำสาขาจากประเทศ สปป.ลาว และกำหนดมาตรการระหว่างประเทศเพื่อยับยั้งหรือควบคุมแหล่งกำเนิดสารพิษโลหะหนักทั้งหมดนี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

Back to top button