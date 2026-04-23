วิธีสร้างภาพ ChatGPT เช็ก personal colour หาสีที่ใช่ ขับผิวให้ผ่องใน 5 นาที

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 เม.ย. 2569 09:33 น.| อัปเดต: 23 เม.ย. 2569 09:34 น.
แจกวิธีเช็ก Personal Color ด้วย ChatGPT ตัวเลือกใหม่ ช่วยหาสีที่ใช่ประจำตัวให้หน้าดูสว่างไม่หมองคล้ำ

หลายคนเคยสงสัยไหมว่า ทำไมใส่เสื้อบางสีแล้วหน้าดูไบรท์สดใส แต่พอใส่อีกสีกลับดูหมองคล้ำและซีดเซียว? คำตอบของเรื่องนี้อยู่ที่ศาสตร์ของ Personal Color หรือการหาโทนสีที่เข้ากับสีผิว (Undertone) สีตา และสีผมธรรมชาติของเรา เพื่อช่วยดึงออร่าและลดจุดบกพร่องบนใบหน้า เช่น รอยคล้ำใต้ตาให้ดูจางลง

ปกติแล้ว Personal Color จะแบ่งออกเป็น 4 ฤดูกาลหลักตามโทนร้อนและโทนเย็น ได้แก่

  • Summer (ฤดูร้อน) : โทนเย็น-สว่าง เหมาะกับคนผิวโทนชมพู เข้ากับสีพาสเทลหรือสีอ่อนๆ อย่างสีฟ้าพาสเทลและสีชมพูนม
  • Winter (ฤดูหนาว) : โทนเย็น-เข้ม/สด เหมาะกับผิวโทนชมพูหรือผิวขาวจัด ใส่สีชัดๆ อย่างสีน้ำเงินรอยัล สีแดงสด หรือสีขาวดำแล้วจะขึ้นมาก
  • Autumn (ฤดูใบไม้ร่วง) : โทนอุ่น-หม่น เหมาะกับผิวโทนเหลืองหรือผิวเข้ม เข้ากับสีเอิร์ธโทนอย่างสีน้ำตาลอิฐหรือสีเขียวมะกอก

  • Spring (ฤดูใบไม้ผลิ) : โทนอุ่น-สว่าง เหมาะกับคนผิวโทนเหลือง ใส่สีสดใสอย่างสีพีช สีครีม หรือสีฟ้าใสแล้วจะดูเด่น

วิธีเช็กสีที่ใช่ด้วยตัวเองเบื้องต้น

ก่อนจะไปใช้ AI เช็ก personal colour เราสามารถดู Undertone ของตัวเองง่าย ๆ จากสีเส้นเลือดที่ข้อมือ แบ่งออกเป็น 3 โทน ดังนี้

1. เส้นเลือดสีเขียว เป็น Warm Tone (โทนอุ่น)

2. เส้นเลือดสีม่วงหรือน้ำเงิน: เป็น Cool Tone (โทนเย็น)

3. มีทั้งสีเขียวและม่วง เป็น Neutral Tone (โทนกลาง)

แจกวิธีใช้ ChatGPT หา Personal Color ฉบับมือโปร

ล่าสุด ChatGPT สามารถวิเคราะห์สีให้เราได้ทันที เพียงทำตามขั้นตอนนี้

1. เลือกรูปที่เห็นใบหน้าชัดเจน แนะนำรูปหน้าสดหรือแต่งหน้าน้อยที่สุด และต้องถ่ายในแสงธรรมชาติเพื่อให้ AI วิเคราะห์สีผิวได้แม่นยำ

2. จากนั้นเปิดแอป ChatGPT หรือเข้าเว็บไซต์ chatgpt.com แล้วกดเครื่องหมายบวก (+) เพื่ออัปโหลดรูป

3. ใส่คำสั่ง (Prompt) สามารถก๊อปปี้ข้อความนี้ไปวางได้เลย

“Create a personal color analysis graphic using this portrait. Show side-by-side clothing color comparisons to highlight which colors suit the subject best. Show the best make up palette, best metal, soft autumn color palette and quick guide. Make it visual-first, with short labels only and no paragraphs.”

4. หลังกดส่งคำสั่งแล้วรอเพียงไม่เกิน 5 นาที AI จะสร้างรูปภาพวิเคราะห์ Personal Color ของคุณ พร้อมพาเล็ตสีเสื้อผ้า เครื่องสำอาง สีผม และเครื่องประดับที่เหมาะสมมาให้ทันที

ใครที่อยากเปลี่ยนลุคใหม่ให้ดูดีขึ้น ลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันดู รับรองว่าช่วยให้การเลือกซื้อเสื้อผ้าและเครื่องสำอางครั้งหน้าของคุณง่ายและมั่นใจขึ้นแน่นอน

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

