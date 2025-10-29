วิธีสร้าง QR รับเงินคนละครึ่งพลัส ผ่านแอปฯ ถุงเงิน ทำตามนี้เงินเข้าแน่นอน

เช็กวิธีสร้าง QR รับเงินคนละครึ่งพลัส ผ่านแอปฯ ถุงเงิน 6 ขั้นตอนง่าย ๆ เริ่มวันนี้วันแรก (29 ต.ค. 68) เริ่มใช้จ่ายแล้ว ร้านค้าต้องรู้ ย้ำผู้ได้รับสิทธิ์ต้องใช้ครั้งแรกก่อน 11 พ.ย. มิฉะนั้นถูกตัดสิทธิ์
เริ่มแล้ววันนี้ โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทุกคนรอคอย ‘คนละครึ่งพลัส’ เปิดให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เริ่มใช้จ่ายอย่างเป็นทางการแล้ว ประชาชนทั่วไปสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. ของทุกวันจนถึงวันสิ้นสุดโครงการคือ 31 ธันวาคม 2568 ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าอาจเกิดข้อสงสัยว่าสร้าง QR รับเงินอย่างไร?
คู่มือร้านค้าถุงเงิน เช็กวิธีกดสร้าง QR รับเงิน
สำหรับร้านค้าที่ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสสำเร็จแล้ว สามารถเตรียมพร้อมรับเงินจากลูกค้าได้ตามขั้นตอน ดังนี้
1. เข้าสู่แอปฯ ถุงเงินกดเมนู โครงการ คนละครึ่งพลัส
2. กรณีเข้าเมนู โครงการ คนละครึ่งพลัสครั้งแรก ต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข โดยกดยืนยัน
3. หน้าจอใส่จำนวนเงินก่อนสร้าง QR แบ่งออกเป็น 2 กรณี
- กรณีเข้ามาก่อนวันที่ 29 ต.ค. 68 ให้รอกดใหม่อีกครั้ง
- กรณีเข้ามาวันที่ 29 ต.ค. 68 หน้าจอจะขึ้นให้ระบุจำนวนเงิน
4. กดยืนยัน หลังจากระบุจำนวนเงิน
5. หน้าจอแสดง QR รับเงิน โดยให้ลูกค้าสแกนจ่ายผ่านแอปฯ เป๋าตัง
6. ได้รับแจ้งตือนเงินเข้า เมื่อลูกค้าสแกนจ่ายสำเร็จ
คนทั่วไปใช้สิทธิ์ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ทำตามนี้
ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์เพื่อซื้อสินค้าในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ตามขั้นตอนเหล่านี้
1. เข้าแอปฯ เป๋าตัง เลือกแบนเนอร์โครงการคนละครึ่งพลัส
2. สแกน QR ร้านค้าถุงเงิน เพื่อใช้สิทธิ์
3.ตรวจสอบยอดและกดปุ่ม ยืนยัน
4. ใส่รหัส PIN เป๋าตัง 6 หลัก
5. จากนั้นบันทึกสลิปและทำรายการสำเร็จ
รัฐบาลย้ำกฎเหล็กสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 หากไม่ใช้ภายในกำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการทันที
