เผยสาเหตุการเสียชีวิตวัยรุ่นสาวถูกฆ่าหั่นศพ หลัง D4vd ขึ้นศาลเป็นครั้งแรก
ตำรวจเผยสาเหตุการเสียชีวิตวัยรุ่นสาวถูกฆ่าหั่นศพ ซึ่งเคยมีความสัมพันธ์กับนักร้องดาวรุ่ง D4vd เป็นผู้ต้องสงสัยหลัก ยืนยันเป็นเหตุฆาตกรรม
จากที่ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจลอสแอนเจลิส พบศพมนุษย์ในสภาพเน่าเปื่อย ถูกหั่นเป็นชิ้นส่วน อยู่ท้ายรถยนต์เทสลาคันหนึ่งซึ่งจดทะเบียนในชื่อของ D4vd (เดวิด) หรือชื่อจริง เดวิด แอนโธนี่ เบิร์ก นักร้องหนุ่มดาวรุ่ง กระทั่งเมื่อวันพุธ 17 กันยายน ที่ผ่านมา ทางการได้ยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตแล้วว่าคือ เซเลสเต ริวาส วัยรุ่นสาววัย 14 ปีที่เคยมีความสัมพันธ์กับ D4vd ก่อนที่จะมีการจับกุมตัวของ D4vd เมื่อช่วงวันที่ 17 เม.ย. 2569 ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดสำนักข่าว BBC รายงานว่า นพ.โอเด อัคโป หัวหน้าผู้ตรวจการทางการแพทย์ ได้เปิดเผยรายละเอียดของผู้เสียชีวิตเป็นครั้งแรก ซึ่งสภาพศพของผู้ตายนั้นถูกแทงที่หน้าท้องและอก พร้อมพบเศษพลาสติกสีฟ้าที่บาดแผลของเธอ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังระบุอีกว่าร่างของผู้ตายถูกพบในถุงซิปพลาสติกสีดำ
รายงานทางพิษวิทยาแจ้งว่าพบเมทแอมเฟตามีน และ MDMA รวมไปถึงแอลกอฮอล์ในปริมาณเล็กน้อยในร่างกายของเธอ อย่างไรก็ตามตำรวจเชื่อว่าไม่น่ามีผลกับการตายของวัยรุ่นหญิงคนดังกล่าวแต่อย่างใด
ตำรวจได้สรุปว่าการตายของ เซเลสเต ริวาส เป็นเหตุฆาตกรรม โดยใช้อาวุธหรืออาวุธหลายชนิดที่ไม่สามารถระบุได้
นพ.อัคโป กล่าวอีกว่า หลังจากที่ผ่านมาหลายเดือนเขารู้สึกยินดีที่เขาสามารถเปิดเผยข้อมูลนี้ได้ นอกจากจะเปิดเผยให้กับสาธารณชนแล้ว เขาสามารถเผยแพร่ข้อมูลนี้ให้กับครอบครัวที่กำลังโศกเศร้าจากการสูญเสียครั้งนี้ เป็นเรื่องที่เหลือเชื่ออย่างยิ่งที่พวกเขาต้องรอเวลานานขนาดนี้กว่าจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวของพวกเขา
