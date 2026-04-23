ข่าวดาราบันเทิง

พระเอกดังซวย คุก 6 เดือน ผิด PDPA ทวงหนี้ เคราะห์ซ้ำ เพิ่งต้องโทษหนีทหาร

ศาลไต้หวันสั่งจำคุก หวังต้าลู่ พร้อมแฟนสาว 6 เดือน คดีละเมิดข้อมูลส่วนตัวทวงหนี้

Aindravudh เผยแพร่: 23 เม.ย. 2569 09:48 น.| อัปเดต: 23 เม.ย. 2569 09:48 น.
พระเอกดังซวย คุก 6 เดือน ผิด PDPA ทวงหนี้ เคราะห์ซ้ำ เพิ่งต้องโทษหนีทหาร

ศาลแขวงซินเป่ย์พิพากษาจำคุกนักแสดงหนุ่ม หวังต้าลู่ พร้อมแฟนสาว 6 เดือน จากความผิดฐานจ้างวานค้นหาข้อมูลส่วนตัวคู่กรณีอย่างผิดกฎหมายเพื่อทวงหนี้ ฝ่ายชายเตรียมยื่นอุทธรณ์สู้คดีเพื่อปกป้องชื่อเสียง

สำนักข่าวไต้หวัน รายงานคดีดัง ศาลแขวงซินเป่ย์ตัดสินจำคุก หวังต้าลู่ นักแสดงหนุ่มชื่อดังจากแกล้งจุ๊บให้รู้ว่ารัก เป็นเวลา 6 เดือนพร้อมกับ เชวี่ยมู่เซวียน แฟนสาว ผู้พิพากษาตัดสินว่าทั้งคู่มีความผิดฐานละเมิดพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จากกรณีการจ้างวานบุคคลอื่นค้นหาข้อมูลส่วนตัวของคู่กรณีอย่างผิดกฎหมายเพื่อนำมาทวงหนี้

คดีนี้ หวังต้าลู่จ่ายเงินจำนวน 3.6 ล้านดอลลาร์ไต้หวันให้กับ เฉินจื้อหมิง หัวหน้าแก๊งรับจ้างทำเอกสารปลอมเพื่อช่วยให้เขาหลบเลี่ยงการเกณฑ์ทหาร

ต่อมาตำรวจจับกุมนายเฉินในคดีอื่นจนส่งตัวเข้าเรือนจำ หวังต้าลู่เข้าใจผิดคิดว่านายเฉินหลอกเอาเงินเขาไป เขาจึงเดินทางไปแจ้งความกับตำรวจ จนทำให้ความลับเรื่องการหนีทหารของเขาเปิดเผยสู่สาธารณะ ตำรวจขยายผลจับกุมดาราไต้หวันอีกหลายสิบคนในเวลาต่อมา

ระหว่างที่หวังต้าลู่พยายามตามหาตัวนายเฉิน เขาขอความช่วยเหลือจาก โหยวเสียงหมิน เพื่อนสนิทซึ่งเป็นลูกชายเจ้าของเต็นท์รถ โหยวเสียงหมินติดต่อไปยัง หลิวจวีหรง เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้ช่วยค้นหาข้อมูลส่วนตัวของนายเฉินจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรอย่างผิดกฎหมาย

เหตุการณ์ที่สองเกิดขึ้นเมื่อชายแซ่พานหลอกลวงเอาเงินจาก เชวี่ยมู่เซวียน แฟนสาวของหวังต้าลู่ไปกว่า 4 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน หวังต้าลู่กับแฟนสาวจึงใช้วิธีเดิมด้วยการให้โหยวเสียงหมินไปขอความช่วยเหลือจาก เฉินจื่อจวิ้น สมาชิกแก๊งอันธพาล พวกเขาจ้างนักสืบเอกชนเพื่อค้นหาข้อมูลส่วนตัวของครอบครัวชายแซ่พาน จากนั้นพวกเขาตั้งกลุ่มแชทในแอปพลิเคชันวีแชตชื่อ สิ่งที่เสียไป ต้องเอาคืนมาให้ได้ เพื่อวางแผนทวงหนี้

ศาลแขวงซินเป่ย์พิจารณาพยานหลักฐานแล้วมีคำพิพากษาว่า หวังต้าลู่ไม่มีความผิดในกรณีการค้นหาข้อมูลของนายเฉินจื้อหมิง เนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอ ศาลตัดสินให้หวังต้าลู่กับแฟนสาวมีความผิดฐานละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะกรณีการตามทวงหนี้ชายแซ่พาน ศาลลงโทษจำคุกทั้งสองคนคนละ 6 เดือน ทั้งคู่สามารถจ่ายค่าปรับจำนวน 180,000 ดอลลาร์ไต้หวันแทนการรับโทษจำคุกได้

สำหรับผู้ร่วมกระทำผิดคนอื่น ศาลสั่งจำคุกเจ้าหน้าที่ตำรวจหลิวจวีหรง 1 ปี 4 เดือน ศาลสั่งจำคุกโหยวเสียงหมินกับเฉินจื่อจวิ้นคนละ 3 เดือนโดยเปิดโอกาสให้จ่ายค่าปรับแทนการจำคุกได้

ล่าสุดทนายความของหวังต้าลู่แถลงการณ์ว่าฝ่ายนักแสดงหนุ่มยืนยันความบริสุทธิ์ เขาปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการมีส่วนร่วมค้นหาข้อมูลอย่างผิดกฎหมายเพื่อทวงหนี้ให้แฟนสาว ทีมทนายความเตรียมยื่นอุทธรณ์คำตัดสินเพื่อปกป้องชื่อเสียงของหวังต้าลู่ต่อไป

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 เม.ย. 2569 09:48 น.| อัปเดต: 23 เม.ย. 2569 09:48 น.
60
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

