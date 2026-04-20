เปิดคลิปล่าตัว “หนุ่มใหญ่ทรงลุง” ทำตัวกร่าง ตบวัยนรุ่นหน้าห้องน้ำช่วงสงกรานต์
โชเชียลรุมหากันพรึ่บ หลังหนุ่มใหญ่ทรงลุงแสดงพฤติกรรมกร่าง ตบวัยนรุ่นหน้าห้องน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์
จากกรณีกลุ่มเฟซบุ๊ก “พัทยาทอล์ค” ลงโพสต์เมื่อวันที่ 19 เม.ย.ที่ผ่านมา พร้อมกับระบุข้อความว่า “ตามหา บุคคลในภาพใครเจอตัวมีรางวัลค่ะ ทำร้ายร่างกายเด็ก ช่วยกันแชร์หน่อยค่ะอยากเจอตัวไวๆ ” โดยต่อมาได้มีพลเมืองดีช่วยกันแชร์คลิปเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
ล่าสุด ไทยรัฐนิวส์โชว์ สืบทราบข้อมูลเพิ่มเติมระบุเหตุเกิดตรงข้ามเทอร์มินอล ถ.นาเกลือ พัทยา หน้าแมคโดนัลด์ พ่อของน้องที่ถูกทำร้ายจะเอาเรื่องถึงที่สุด และขณะนี้ได้ไปแจ้งความไว้แล้ว
ทั้งนี้ในคลิปเป็นเหตุการณ์ที่บันทึกจากกล้องวงจรปิดในอาคารแห่งหนึ่ง มีชายวัยรุ่นกลุ่ม3 คน สวมชุดลำลองและเสื้อลายดอก เดินหน้าห้องน้ำ และมีชายเสื้อน้ำเงิน เดิมตามมาด้วยท่าทางกร่าง
จากนั้นยืนเผชิญหน้ากันและดูเหมือนกำลังโต้เถียงกันอย่างรุนแรงกับหนุ่มเสื้อดำ โดยชายเสื้อน้ำเงินมีท่าทีฉุนเฉียวและมีการใช้มือทำร้ายอีกฝ่าย
และยังมีท่าทีไม่พอใจ มีการชี้หน้าโต้เถียงต่อและแสดงสัญลักษณ์มือที่ไม่สุภาพใส่กัน ก่อนที่เหตุการณ์จะลับตาวิถีของกล้องวงจรปิดไป (ดูคลิป).
- จู่ๆ ดราม่า เคสสาวชักหลังเที่ยวสงกรานต์ คาดยาเสียสาวจากปืนฉีดน้ำ แต่หลายคนคาใจ
- มอบตัวแล้ว 2 กะเทยรุมล็อคตัวดูดคอหนุ่มขณะเล่นสงกรานต์ เร่งตามตัวอีกคน
- ฉาวผ้าเหลือง! ชายคล้ายพระตั้งวงก๊งเหล้า ฉลองสงกรานต์ ชาวเน็ตสวดยับ จี้สึกด่วน
