จู่ๆ ดราม่า เคสสาวชักหลังเที่ยวสงกรานต์ คาด “ยาเสียสาว” จากปืนฉีดน้ำ แต่หลายคนคาใจ
ดราม่าระอุไทย-จีน! เหยื่อสาวโร่แจ้งความยันไม่ได้กินน้ำคนแปลกหน้า ขณะโรงพยาบาลเผยพบเหยื่ออาการเดียวกันเพียบ ด้านเพจดังแย้ง “ทฤษฎีปืนฉีดน้ำ” เป็นไปได้ยาก เชื่อถูกสลับแก้วหรือหยอดยาในเครื่องดื่มมากกว่า
เรื่องนี้กำลังดังในโลกออนไลน์ของจีนและไทย เหตุเกิดช่วงสงกรานต์ที่ RCA หลังจากมีหญิงสาวรายหนึ่งโดนเอาปืนฉีดน้ำฉีดหน้า ฉีดปาก ซักพักหมดแรงน้ำลายฟูมปาก เพื่อนพาส่งโรงพยาบาล
โดยเรื่องราวดังกล่าวเริ่มจากผู้ใช้บัญชีติ๊กตอก ชื่อ คุณจิ๊บ @Jeeeppji โพสต์ข้อความเมื่อ 14 เม.ย.ว่า “โดนวางยา GHB ในงาน Route 66 สาวๆ ระวังตัวกันด้วยนะคะ เราไม่ได้กินอะไรที่คนอื่นยื่นให้เลย แต่น่าจะโดนจากปืนฉีดน้ำ ฉีดเข้าหน้าเข้าปาก ดีที่เพื่อนพาส่งรพ.ทัน เพราะมีอาการชัก น้ำลายฟูมปาก”
“ขอบคุณทุกๆ คนที่เป็นห่วงนะคะ ตอนนี้ปลอดภัยแล้วค่ะ ได้แจ้งความไว้แล้ว จำอะไรไม่ได้เลยค่ะ ภาพสุดท้ายที่จำได้คือไม่ได้กินอะไรที่ใครให้ อยู่ที่โต๊ะตัวเองตลอด หันหลังไปทางเวทีแป๊ปเดียวหันกลับมาที่โต๊ะภาพตัดไปเลยค่ะ ไปถึงงาน 4 ทุ่ม เพื่อนอุ้มออกไปหาทีมแพทย์ตอน 5 ทุ่ม และไปส่งรพ.ตอนตี 1 ค่ะ เพราะเริ่มมีอาการชักและน้ำลายฟูมปาก”
ต่อมาผลตรวจพบ “ยาเสียสาว”ทางโรงพยาบาลยังบอกอีกว่า มีผู้เสียหายมาในอาการแบบนี้หลายคน
อ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมจากเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ผู้เสียหายยังคงยืนกรานว่า ไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มจากแก้วของใครเลยจริงๆ หลังกระแสในโลกออนไลน์ สงสัยเรื่องที่ทราบได้อย่างไรว่าเป็นยาเสียสาว
โรงพยาบาลเอกชนที่ไปรักษา ได้เก็บปัสสาวะและเลือดไปดูเรียบร้อย ในใบแพทย์ระบุว่า น่าจะมาจาก “ยาเสียสาว” แต่ต้องรอผลที่ชัดเจนอีกครั้ง รวมถึงยืนยันมีเจตนาโพสต์เตือนภัยไม่คาดคิดจะเป็นไวรัลนำไปวิพากษ์วิจารณ์
ส่วนผลตรวจร่างกายออกมาจะเป็นอย่างไร เจ้าตัวยอมรับว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ แต่ถ้าเป็นยาเสียสาวจริงจะขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุด ถ้าทราบว่ามาจากใคร โดยปัจจุบันแจ้งความไว้แล้วเมื่อ 12 เม.ย.69 แต่ถ้าไม่ได้มาจากยาเสียสาวก็อยากสอบถามหมอว่า อาการนี้มาจากโรคอะไร เพราะตัวเองไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลย
สำหรับประเด็นนี้ที่ลุกลามจนหลายคนออกวิพากษ์วิจารณ์นั้น ส่วนหนึ่งเพราะมีสื่อจีนไปนำเสนอทำนองว่า การมาเล่นน้ำสงกรานต์ที่ไทยนั้นอันตราย
ขณะที่เพจ Drama-addict ก็มองว่า เคสนี้เป็นไปได้ยากนะ เพราะการเอาสารเสพติดหรือยาพวกนี้ใส่ในน้ำแล้วพ่นใส่หน้า โอกาสที่จะเข้าปาก แล้วเกิดอาการมันน้อยมาก แทบเป็นไปไม่ได้เลย ต้องใช้ยาตัวนั้นเยอะขนาดไหนมาผสมน้ำขนาดไหนเพื่อให้หวังผลว่าฉีดเข้าปากนิดหนึ่งแล้วจะเกิดอาการแบบนี้
น่าจะเป็นเรื่องของการถูกวางยาในอาหารหรือเครื่องดื่มมากกว่า ต่อให้คิดว่า ปิดฝาภาชนะมิดชิดแต่ถ้าคนมันจะวางยาจริงๆ มันก็มีวิธีทำแบบไม่ให้เหยื่อรู้ตัวแหละ เช่นแอบวางยาลงไปในเครื่องดื่มด้วยวิธีการต่างๆหรือสลับแก้ว ดังนั้นส่วนตัวคิดว่าเคสนี้น่าจะถูกวางยาจากเครื่องดื่มมากกว่า.
