ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! อาการล่าสุด กษัตริย์กัมพูชา หลังผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 เม.ย. 2569 17:23 น.| อัปเดต: 20 เม.ย. 2569 17:28 น.
อาการล่าสุดกษัตริย์กัมพูชาหลังผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก

อาการล่าสุด พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี กษัตริย์กัมพูชา เข้ารับการผ่าตัดที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน สำเร็จลุล่วงและรู้สึกพระองค์แล้ว เตรียมเสด็จฯ กลับ 22 เม.ย. นี้

วันนี้ (20 เมษายน 2569) ฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา เปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับพระอาการประชวรของ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี กษัตริย์แห่งกัมพูชา ระบุว่าคณะแพทย์ชาวจีนในกรุงปักกิ่งได้ทำการผ่าตัดถวายสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ฮุนเซน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Samdech Hun Sen of Cambodia เผยว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เขาและลูกชายทั้งสองคนเดินทางไปส่งเสด็จกษัตริย์กัมพูชาเข้าห้องผ่าตัดด้วยตัวเองที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ซึ่งคณะแพทย์ชาวจีนทำการผ่าตัดถวายกษัตริย์กัมพูชาจนประสบความสำเร็จ ล่าสุดพระองค์ทรงรู้สึกพระองค์แล้วหลังจากหมดฤทธิ์ยาสลบ ขณะนี้ทีมแพทย์กำลังเฝ้าติดตามพระอาการหลังการผ่าตัดอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ กษัตริย์กัมพูชาและสมเด็จพระราชชนนีทรงฝากแสดงความขอบคุณพระภิกษุสงฆ์และประชาชนชาวกัมพูชาทุกคน ที่ส่งข้อความถวายพระพรมาให้อย่างต่อเนื่อง

โอกาสนี้ ฮุนเซน ได้กล่าวขอบคุณ สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่แสดงความห่วงใยต่อพระอาการประชวร พร้อมทั้งขอบคุณทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ทำการผ่าตัดถวายกษัตริย์อันเป็นที่รักของชาวกัมพูชาได้อย่างปลอดภัย

ฮุนเซน ระบุทิ้งท้ายว่า เขาและลูกชายเดินทางมายังกรุงปักกิ่งตั้งแต่ช่วงวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569 เพื่ออยู่เคียงข้างกษัตริย์และสมเด็จพระราชชนนีในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เพราะสุขภาพของกษัตริย์ก็คือสุขภาพของคนทั้งชาติ หากพระอาการดีขึ้น กษัตริย์กัมพูชาจะเสด็จฯ กลับประเทศในวันพุธที่ 22 เมษายน ที่จะถึงนี้

กษัตริย์กัมพูชา และ ฮุนเซน
ภาพจาก Facebook : Samdech Hun Sen of Cambodia
กษัตริย์กัมพูชาผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก
ภาพจาก Facebook : The Phnom Penh Post

ข้อมูลจาก : khmertimeskh

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 เม.ย. 2569 17:23 น.| อัปเดต: 20 เม.ย. 2569 17:28 น.
60
