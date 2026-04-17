มอบตัวแล้ว 2 กะเทยรุมล็อคตัวดูดคอหนุ่มขณะเล่นสงกรานต์ เร่งตามตัวอีกคน
มอบตัวแล้ว 2 กะเทยรุมล็อคตัวดูดคอหนุ่มขณะเล่นสงกรานต์ ในถนนข้าวตัง ทั้งสองรับทำจริง ยังเหลืออีกคน เจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัว
จากกรณีไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ข้อความร้องเรียนว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศขณะเล่นสงกรานต์ในถนนข้าวตัง (คลองคะเชนทร์) จ.พิจิตร ถูกดูดคอจนเป็นรอยและได้เข้าแจ้งความตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด ร.ต.อ.ณัฐพร เนตรยิ้ม รองสารวัตรสอบสวน สภ.เมืองพิจิตร เปิดเผยว่ากลุ่ม LGBTQ ที่ก่อเหตุ ประกอบไปด้วย นายนพร อายุ 31 ปี และนายณัฐพล อายุ 32 ปี เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว ส่วนนายธรรศ อายุ 33 ปี ยังไม่เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหา ซึ่งพนักงานสอบสวนจะได้ออกหมายเรียก เพื่อติดตามตัวให้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ขณะที่พ.ต.อ.ลักษณ์ รัตนถาวร ผกก.สภ.เมืองพิจิตร กล่าวว่า จากกรณีกลุ่ม LGBTQ หรือ สาวสองได้รุมล่วงละเมิดทางเพศและดูดลำคอผู้เสียหายในงานสงกรานต์ถนนข้าวตัง วันนี้กลุ่มคนดังกล่าวที่ก่อเหตุดังกล่าวนั้น มีผู้ต้องหาทั้งหมดจำนวน 3 คน และเช้าวันนี้ได้เข้ามามอบตัวรับทราบข้อกล่าวหาต่อพนักงานสอบสวนแล้ว จำนวน 2 ราย
ส่วนอีกหนึ่งรายอยู่ระหว่างการติดตามตัวและออกหมายเรียก เพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหา ซึ่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพิจิตร ได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ก่อเหตุร่วมกันกระทำอนาจารบุคคลอื่นต่อหน้าธารกำนัล ซึ่งผู้เสียหายทั้งสองรายให้การรับสารภาพ
