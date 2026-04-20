ฉก.นย.จันทบุรี ฮึ่ม! ประท้วงกัมพูชา แอบรุกล้ำปลดธงชาติไทย ซัดลักไก่ช่วงน้ำลด
ทหารเขมรเหิม! ฉก.นย.จันทบุรี ประท้วงกัมพูชา อาศัยช่วงน้ำลด แอบรุกล้ำพื้นที่เข้ามาปลดธงชาติไทย ยันชักธงผืนใหม่ขึ้นแทนแล้ว
วันที่ 20 เม.ย. 2569 วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหาร รายงานว่า หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ฉก.นย.จันทบุรี) ชี้แจงกรณีพบธงชาติไทยสูญหายในพื้นที่รูปตัว U บ้านผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2569 นั้น นาวาเอก ปรัชญา หาญเทียม ผบ.ฉก.นย.จันทบุรี ได้รายงานผู้บังคับบัญชาทันทีว่า ชุดลาดตระเวนได้ตรวจพบเหตุดังกล่าว
ในวันเดียวกัน หน่วยได้ดำเนินการนำธงชาติไทยผืนใหม่ขึ้นชักแทนโดยทันทีเพื่อยืนยันการดูแลพื้นที่ และคงไว้ซึ่งสัญลักษณ์แห่งอธิปไตยของประเทศไทย พร้อมกันนี้ได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันเหตุซ้ำหน่วยได้ดำเนินมาตรการเพิ่มเติมคือ 1.เพิ่มความถี่การลาดตระเวนทั้งกลางวันและกลางคืน 2.ติดตั้งเครื่องกีดขวาง ลวดหนามหีบเพลงในจุดสำคัญ 3. ตรวจสอบเส้นทางเข้า–ออกในพื้นที่ 4.เพิ่มการเฝ้าระวังในจุดเปราะบางอย่างต่อเนื่อง
สถานการณ์ปัจจุบันพื้นที่รูปตัว U บ้านผักกาด ยังอยู่ในการควบคุมของฝ่ายไทยอย่างสมบูรณ์ ไม่มีเหตุปะทะหรือเหตุความรุนแรงใดเกิดขึ้น หน่วยยังคงดำเนินมาตรการดูแลพื้นที่อย่างเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดน
ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุเฉพาะจุดซึ่งหน่วยได้ดำเนินการแก้ไขทันที โดยชักธงชาติไทยผืนใหม่ขึ้นแทนพร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ยืนยันว่าพื้นที่ยังอยู่ในการควบคุมของฝ่ายไทยอย่างสมบูรณ์ และไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในภาพรวม
“หน่วยขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าการกระทำใด ๆ ที่เป็นการล่วงละเมิดต่อธงชาติ หรือสัญลักษณ์แห่งอธิปไตยของประเทศไทยถือเป็นเรื่องร้ายแรงฝ่ายไทยจะไม่ยอมรับโดยเด็ดขาด และจะดำเนินมาตรการควบคุมพื้นที่อย่างเข้มงวด พร้อมบันทึกและประท้วงผ่านช่องทางที่เหมาะสมทุกครั้ง หากพบการกระทำในลักษณะดังกล่าวอีก”
นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า นาวาเอก ปรัชญา ฉก.นย.จันทบุรี ได้ประสานไปทางผู้บังคับหน่วยทหารกัมพูชาและผู้ว่าราชการจังหวัดไพลินของกัมพูชา พร้อมประท้วงที่ทหารกัมพูชารุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ Troop Deployment Line ของฝ่ายไทย ตามถ้อยแถลงร่วม JS ที่ให้การวางกำลังหลังการหยุดยิง ใครอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้น
แต่ฝั่งกัมพูชากลับเข้ามารุกล้ำในพื้นที่โดยอาศัยน้ำลดแอบเข้ามาแล้วนำธงชาติไทยออกไป โดยปกติในพื้นที่นี้มีฐานทหารไทยวางกำลังอยู่ด้านบน เนื่องจากด้านล่างมีน้ำท่วม โดยทาง ฉก.นย.จันทบุรี ได้แจ้งเตือนให้ทางฝ่ายกัมพูชาว่าหากรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่นี้อีกจะถือว่าฝ่ายไทยได้เตือนแล้วจะปฏิบัติตามมาตรการของหน่วย
- กัมพูชา ประท้วง ไทยละเมิดข้อตกลง สร้างถนน-ป้อมยามรุกล้ำชายแดน 3 จังหวัด
- ส่งชาวกัมพูชา 106 คนกลับประเทศ หลังถูกจับกุมและดำเนินคดีสิ้นสุดแล้ว
- กัมพูชาเดือด! โฆษกฮุน เซน ปัดข่าวลือโซเชียลไทยสร้างเฟกนิวส์ รับผิดปมคลิปเสียงหลุด
