เบาะแสสำคัญ “ลูกค้า” แฉ “ช่างเอก” วางแผนฆ่าล่วงหน้า 1 วัน
ลูกค้าร้านตัดผม “ช่างเอก” เล่าตอนไปตัดผมก่อนที่จะเป็นข่าวดัง อีกฝ่ายเล่าให้ฟังกำลังวางแผนเตรียมฆ่าคน ด้านแฟนใหม่เกด เผยเคยคิดไปเคลียร์ใจที่ร้าน
จากกรณีคดีสะเทือนขวัญ นายนายฐิติ หรือตี๋ อายุ 26 ปี ถูกนายจีราวัฒน์ หรือเอก เจ้าของร้านทำผม วัย 58 ปี ออกอุบายลวงให้มารับโทรศัพท์มือถือคืนที่ร้าน ก่อนช่วยกันกับภรรยาอีก 2 คน ทำร้ายจนเสียชีวิต ล่าสุดมีการเปิดเผยเบาะแสสำคัญเกี่ยวกับพฤติการณ์ของคดีดังกล่าว
โดย น.ส.ราตรี อายุ 40 ปี อาชีพค้าขาย ได้ให้ข้อมูลสำคัญถึงสัญญาณความรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นล่วงหน้า 1 วัน ก่อนวันเกิดเหตุ
ราตรี เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุ 1 วัน คือวันที่ 16 เม.ย. เวลาประมาณ 19.00 น. ลูกน้องชายของเธอได้ไปใช้บริการตัดผมที่ร้านตัดผมซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุ และกลับมาเล่าให้ฟังด้วยอาการหวาดกลัวว่า ระหว่างตัดผม ช่างซึ่งเป็นเจ้าของร้านมีอารมณ์โมโหอย่างเห็นได้ชัด และมีการทะเลาะกับแฟน พูดในทำนองว่า แฟนมีคนอื่น รวมถึงมีปัญหาเรื่องเงิน
ลูกน้องยังเล่าอีกว่าระหว่างตัดผม ผู้ก่อเหตุได้พูดในลักษณะระบายอารมณ์เกี่ยวกับเมียคนปัจจุบันของเขาเรื่องเมียมีชู้ และกล่าวถ้อยคำรุนแรงว่า “ไม่รู้จะทำยังไง จะจัดการให้หมด ฆ่าให้หมด”
อีกทั้งยังพูดต่อว่า กำลังคิดหาวิธีว่าจะฆ่าอย่างไร ทำให้ลูกน้องที่กำลังตัดผมอยู่ รู้สึกหวาดกลัว เพราะขณะนั้นนายเอก ที่ตัดผมอยู่ถือกรรไกรอยู่ในมือ และอยู่ในอารมณ์โกรธ จึงไม่กล้าขัดหรือโต้ตอบ ได้แต่ปล่อยให้ตัดผมไปโดยไม่กล้าพูดอะไร
น.ส.ราตรี ยังถามลูกน้องว่าไปตัดผมร้านไหน ซึ่งลูกน้องบอกว่าเป็นร้านตัดผมในซอย 18 โดยเธอเองก็เคยไปใช้บริการเช่นกัน
อย่างไรก็ดีลูกน้องของตนไม่ได้เป็นลูกค้าประจำ เพียงตั้งใจไปลองใช้บริการเท่านั้น และไม่เคยรู้จักเจ้าของร้านมาก่อน อีกทั้งยังเล่าว่า ภายในบ้านมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ด้วย แต่ไม่ทราบรายละเอียดว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือไม่
ขณะเดียวกันหลังจากวานนี้ (19 เม.ย.) เกด สาวลาว อีกหนึ่งตัวละครสำคัญได้ออกมาให้สัมภาษณ์โดยยืนกรานว่า ตนเองไม่ใช่นางนกต่อซึ่งลวง ตี๋ ไปถูกทารุณจนสิ้นลมหายใจ ต่อมา นายเต่า แฟนคนปัจจุบันของเกดก็ได้เล่าอีกมุมเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของแฟนสาว
เต่า เปิดใจว่าตนเพิ่งคบกับเกดได้ 3 เดือน ผ่านช่องทางออนไลน์ ตอนแรกตนไม่รู้เลยว่าเกดอยู่กินกับช่างเอก และเพิ่งมารู้ความจริงภายหลัง เกดระบายให้ฟังว่าชีวิต 10 ปีที่อยู่กับช่างเอก “เหมือนตกนรกบนดิน” อยากจะหนีหลายครั้งแต่โดนตามกลับมาได้ตลอด
เต่าจึงเป็นคนช่วยเกดวางแผนหลอกช่างเอกว่า “จะกลับไปเยี่ยมแม่ที่ลาว” และให้ช่างเอกไปส่งขึ้นรถ ก่อนที่เกดจะบล็อกทุกการติดต่อและหนีรอดไปได้สำเร็จ
ที่พีกคือ! แฟนคนปัจจุบันของเกดเผยด้วยว่า ตอนที่ช่างเอกรู้ว่าเกดมีแฟนใหม่ ตัวเองเคยบุกไปที่ร้านตัดผมเพื่อจะไปเคลียร์ปัญหาแบบลูกผู้ชาย แต่โชคดีที่วันนั้น “ไม่เจอตัวช่างเอก” ส่วนนายตี๋ ผู้ตาย เขาสารภาพตามตรงว่าไม่รู้จักเลยแม้แต่น้อย แต่ถ้าวันนั้นตนเองไปที่ร้านแล้วเจอช่างเอก “คนที่กลายเป็นศพอาจจะเป็นตน ไม่ใช่นายตี๋!”.
ขอบคุณข้อมูล : ข่าวเวิร์คพอยท์ 23 , อรรถรส
