ข่าวอาชญากรรม

คลิปเสียง “เกด” เปิดเรื่องช็อก ช่างเอกขืนใจจนท้อง แจงยิบปมนางนกต่อ

เผยแพร่: 20 เม.ย. 2569 09:54 น.| อัปเดต: 20 เม.ย. 2569 09:54 น.
112
เกด ช่างเอก

เกด สาวลาวที่ถูกหาเป็นนกต่อ โผล่เปิดใจปมร้อนทั้งหมด ปัดล่อ ตี๋ ไปให้ ช่างเอก เรื่องไอโฟนยันเองมือถือยังอยู่กับตัว ยืนกรานเป็นเหยื่อเหมือนกัน โดนทั้งค้อนทุบ ขืนใจจนมีลูกก่อนต้องหนีกลับบ้านเกิดที่สปป.ลาว

กลายเป็นบทสัมภาษณ์ที่คลายปมในหลายจุด หลังจากวานนี้ (19 เม.ย.) เกด สาวชาวลาวที่ถูกกล่าวถึงอย่างหนักในคดีที่ นายตี๋ หนุ่มวัย 26 ปี ถูก นายจีราวัฒน์ หรือ “เอก” เจ้าของร้านทำผม วัย 58 ปี ลวงไปฆ่าอย่างทารุณ ล่าสุดเธอเปิดใจกับผู้สื่อข่าวโดยยืนยันว่า ไม่ใช่เมียแต่เป็นเหยื่อ รวมถึงไม่ได้เป็นนางนกต่อตามที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์

เกด กล่าวว่า ตนไม่ได้มีส่วนร่วมใดๆ โดยเรื่องมือถือไอโฟน 15 โปรแม็กซ์ ปัจจุบันยังใช้โทรศัพท์เครื่องนี้อยู่ที่ประเทศลาว แต่กล่องกับถุงลืมไว้ที่ร้านตัดผม ช่างเอกจึงอาศัยโอกาสนี้มาลวง นายตี๋

ส่วนที่ว่าเป็นเมียคนที่ 3 เธอปฏิเสธชัดเจน โดยเล่าว่า ตอนนั้นเป็นคนงานไปรับจ้างทำผมที่ร้านช่างเอกแล้วถูกช่างเอกขืนใจ ตอนนั้นอายุยังไม่ 15 ปี ถูกกระทำจนมีลูกด้วยกัน ตอนที่ทำงานหนีไม่ได้โดนขู่ฆ่า ไม่ได้ใช้ชีวิตอิสระ

เกดบอกว่าเธอโดนขู่ทำนองจะฆ่าตัวเธอและจะทำคนอื่นที่มายุ่งด้วย ส่วน นิ่ม ภรรยาคนที่ 1 เกดเล่าว่า เป็นคนดีคนหนึ่ง แต่ก็ยังเคยถูกช่างเอกทำร้ายด้วย ส่วนคนอื่นเธอไม่ทราบ

ภาพ @Thairath News

ทั้งนี้ เกดยังเผยไทม์ไลน์ วันที่ถูกทำร้ายก่อนจะหนีกลับสปป.ลาว คือวันที่ 15 มี.ค. ได้ถูกช่างเอกเอาค้อนมาทุบที่หลัง หนักถึงขั้นกระดูกซี่โครงหัก สาเหตุที่ถูกกระทำเพราะหึงหวงที่ไปติดต่อกับผู้ชายคนอื่น จึงตัดสินใจยบอกกับช่างเอกขอกลับสปป.ลาว ซึ่งช่างเอกก็ให้ แถมยังพามาส่งขึ้นรถ และพอมาถึงที่บ้านจึงล็อกทุกช่องทางไม่เอาแล้วไม่ติดต่อผู้ชายคนนี้อีกแล้ว

“ตีปาก ต่อยหน้า ต่อยตัว ตอนแรกเหมือนจะตีที่หัวก่อนเปลี่ยนมาที่หลังแทน”

ภาพ @Thairath News

ส่วนข้อสงสัยความสัมพันธืระหว่าง เธอกับนายตี๋ ผู้ตายที่เป็นข่าว เกดเล่าว่า เริ่มจากตอนทำงานที่ร้านช่างเอก โดยตี๋เป็นลูกค้าก็ได้คุยกันบ้าง ปีกว่าๆ ช่วงที่คบหาช่างเอกไม่รู้เรื่อง แต่มารู้เรื่องตอนที่เธอกลับสปป.ลาวมาแล้ว.

ขอบคุณคลิป : Thairath News

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

Back to top button