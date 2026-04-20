สาวอ้างโดนยาเสียสาว ผ่านปืนฉีดน้ำย่าน RCA เข้าให้ปากคำเพิ่ม ยันเพื่อนไม่เกี่ยว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 เม.ย. 2569 16:41 น.| อัปเดต: 20 เม.ย. 2569 16:41 น.
สาววัย 33 ปี เข้าให้ปากคำเพิ่ม หลังอ้างถูกวางยาเสียสาว ผ่านปืนฉีดน้ำย่าน RCA รับเป็นเพียงการคาดเดาส่วนตัว มั่นใจเพื่อนไม่เกี่ยวยาเสพติด

จากกรณีหญิงสาววัย 33 ปี ร้องเรียนกับตำรวจ สน.มักกะสัน อ้างว่าถูกวางยาเสียสาวผ่านการฉีดน้ำจากปืนฉีดน้ำ ขณะไปเที่ยวสถานบันเทิงย่าน RCA ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ส่งตัวผู้เสียหายไปตรวจหาสารพิษในร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อรอผลการยืนยันอย่างเป็นทางการตามที่รายงานก่อนหน้านี้

ล่าสุดผู้เสียหายได้เข้าให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวน สน.มักกะสัน พร้อมเปิดใจว่าขณะนี้รู้สึกโล่งใจขึ้นและได้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ครบถ้วนแล้ว โดยขอให้กระบวนการเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมาย

ผู้เสียหายระบุว่า ประเด็นที่ตั้งข้อสงสัยเรื่องการได้รับสารผ่าน “ปืนฉีดน้ำ” เป็นเพียงการคาดการณ์ส่วนตัว เนื่องจากวันเกิดเหตุไม่ได้ถูกฉีดน้ำในปริมาณมาก และไม่ได้รับอาหารหรือเครื่องดื่มจากบุคคลแปลกหน้า รวมถึงมั่นใจว่ากลุ่มเพื่อนสนิทที่ไปด้วยกันไม่มีใครเกี่ยวข้องกับสารเสพติดแน่นอน ทั้งนี้จึงยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าสารเข้าสู่ร่างกายได้อย่างไร ต้องรอผลตรวจเลือดและปัสสาวะจากโรงพยาบาลตำรวจภายในสัปดาห์นี้

หญิงอายุ 33 ปี เดินทางเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมที่ สน.มักกะสัน

ทางด้าน พ.ต.อ. อุรัมพร ขุนเดชสัมฤทธิ์ ผกก.สน.มักกะสัน เปิดเผยว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ประสานขอภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดที่เกี่ยวข้องมาครบถ้วนแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดเพื่อหาข้อเท็จจริงว่ามีบุคคลต้องสงสัยหรือพฤติการณ์ที่ผิดปกติหรือไม่ ส่วนผลตรวจร่างกายได้เร่งประสานทางโรงพยาบาลให้ส่งผลกลับมาโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ ผกก.สน.มักกะสัน ย้ำว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ในพื้นที่ยังไม่พบการแจ้งความในลักษณะเดียวกันหรือคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และร่างกายอื่น ๆ ส่วนมาตรการดำเนินการหากผลตรวจไม่พบสารตามที่กล่าวอ้าง ยังไม่สามารถระบุรายละเอียดได้ในขณะนี้ ต้องรอพยานหลักฐานให้ชัดเจนเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

