ตอนนี้อยู่ไหน “เกด” ตัวละครลับคดีช่างตัดผมโหด นกต่อล่อ “ตี๋” มาตายหรือไม่

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 19 เม.ย. 2569 16:46 น.| อัปเดต: 19 เม.ย. 2569 16:47 น.
เกดอยู่ไหน
แฟ้มภาพ

โซเชียลขุดยับ "นกต่อสาวลาว" ตื้อเหยื่อมารับไอโฟนฟรีถึง 3 รอบ ก่อนถูกรุมฆ่าโหดคาที่ แฉชนวนเหตุ "ช่างตัดผม" หึงโหดหลังเมียแอบปันใจให้หนุ่ม 26

จากคดีสุดสยองที่ “นายตี๋” หนุ่มวัย 26 ปี ถูกนายจีราวัฒน์ (เอก) เจ้าของร้านตัดผม พร้อมภรรยาอีก 2 คน รุมทำร้ายด้วยสากกะเบือจนเสียชีวิตท่ามกลางเสียงร้องขอชีวิต ล่าสุดสังคมกำลังพุ่งเป้าไปที่ น.ส.กมลวรรณ อายุ 30 ปี หรือ “เกด” สาวลาว ภรรยาคนที่ 3 ของนายเอก ซึ่งถูกมองว่าเป็น “ต้นเรื่อง” ของโศกนาฏกรรมครั้งนี้

ข้อมูลจากการขุดคุ้ยพบว่า “เกด” คือคนโทรศัพท์ไปหาผู้ตายบ่อยครั้ง โดยอ้างว่าให้มารับโทรศัพท์ iPhone 15 Pro Max ที่ร้านตัดผม ซึ่งเธอระบุว่าซื้อให้ผู้ตายเป็นการส่วนตัว มีรายงานว่าเธอตื้อให้ผู้ตายเข้ามาที่ร้านถึง 3 ครั้ง จนกระทั่งผู้ตายยอมมาติดกับในวันที่ 16 เม.ย. จนถูกรุมสังหารในที่สุด

เบาะแสจากคนใกล้ชิดระบุว่า นายเอก ผู้ก่อเหตุมีความหึงหวง “เกด” อย่างรุนแรง หลังทราบว่าแอบมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับผู้ตาย จึงมีการตั้งข้อสังเกตว่า เอกอาจบังคับหรือร่วมมือกับเกดในการ “ล่อ” ผู้ตายมายังจุดเกิดเหตุเพื่อล้างแค้น

อย่างไรก็ตามข้อมูลล่าสุด เกด เดินทางกลับประเทศลาวไปแล้วประมาณ 1 เดือนก่อนเกิดเหตุ จึงไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ

ขณะที่โลกโซเชียลกำลังตั้งข้อสสงสัยทำนองว่า หากนายเอกแค้นจนฆ่าตี๋ได้ แล้ว “เกด” ที่เป็นคนนอกใจจะรอดพ้นเงื้อมมือหรือไม่? หรือการกลับลาวเป็นเพียงการอำพรางเพื่อหนีความผิดในฐานะนางนกต่อ

ส่วน ตูน เพื่อนสนิทของตี๋ ผู้ตาย ระบุว่า เกด นิสัยส่วนตัวชอบเปย์ผู้ชาย สมัยก่อนเปย์ตี๋หนักมาก ตอนแรกพยายามเตือนตี๋เรื่องไปเอาไอโฟน 15 ว่า ของฟรีไม่มีในโลกหรอก อีกทั้งยังสงสัยว่า เกด กลับลาวไปแล้วจะเอามือถือไปไว้ที่ช่างเอกทำไม

ถึงตรงนี้ตำรวจ สภ.ปากเกร็ด กำลังเร่งตรวจสอบบันทึกการเดินทางเข้า-ออกประเทศ และเช็กประวัติการใช้โทรศัพท์เพื่อยืนยันว่าเกดอยู่ที่ลาวจริง หรือซ่อนตัวอยู่ที่ใดในประเทศไทย

ขณะที่ปัจจุบันตำรวจได้แจ้งข้อหา “ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน” แก่นายเอก และภรรยาอีก 2 คน เมียหลวงชาวไทย และเมียคนที่ 2 ชาวลาว ที่อยู่ในเหตุการณ์แล้ว แต่บทบาทของ “เกด” เมียคนที่ 3 ยังเป็นเครื่องหมายคำถามสำคัญ หากพบว่ามีการโทรนัดแนะเพื่อล่อลวงเหยื่อมาให้ฆ่าจริง เธออาจกลายเป็นผู้ต้องหารายที่ 4 ในฐานะผู้สนับสนุนหรือตัวการร่วมทันที.

