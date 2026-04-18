คลิปเสียงแฉหนังคนละม้วน “เจ้าของร้าน” ใช้สากทุบหัวหนุ่ม 26 ดับ เพื่อนเผยอีกมุม
พี่อย่าทำผมเลย เปิดคลิปหลักฐานนาทีหนุ่ม 26 ร้องขอชีวิต ก่อนดับคาร้านตัดผม ญาติและเพื่อนนับร้อยฮือปิดล้อมร้าน เชื่อปม “ลวงมาฆ่า” พบบริบทขัดแย้งคำให้การอย่างรุนแรง ด้านกู้ภัยป่อเต็กตึ๊งซวยหนักเข้าห้ามทัพกลับโดนรุมยำเจ็บ 3 ราย
กลายเป็นคดีอาชญากรรมที่สร้างความเดือดทะลุปรอทกลางเมืองปากเกร็ด เมื่อเหตุการณ์ฆาตกรรมภายในร้านตัดผมถูกอ้างว่าเป็น “การป้องกันตัว” แต่พยานหลักฐานกลับชี้เป้าไปที่ “การฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยม” ท่ามกลางเสียงอ้อนวอนขอชีวิตที่สะเทือนใจคนทั้งประเทศ
นายจีราวัฒน์ อายุ 58 ปี เจ้าของร้านตัดผม ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุ ให้การกับตำรวจ สภ.ปากเกร็ด ว่า นายฐิติ ผู้ตายอายุ 26 ปี ซึ่งเป็นลูกค้าประจำ เข้ามาขอยืมเงิน 20,000 บาท เมื่อปฏิเสธผู้ตายกลับชักมีดปลายแหลมออกมาขู่จนเกิดการปะทะกัน นายจีราวัฒน์อ้างว่าตนวิ่งหนีไปหลังร้านและคว้า “สากกะเบือ” มากระหน่ำตีที่ศีรษะคู่กรณีเพื่อป้องกันตัวจนเสียชีวิต
อย่างไรก็ตาม ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การดังกล่าว เนื่องจากพบความผิดปกติหลายจุด โดยเฉพาะ “คลิปเสียง” สุดสลดที่เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญ ในคลิปได้ยินเสียงผู้ตายอ้อนวอนอย่างน่าเวทนาว่า “พี่อย่าทำผมเลย” ตามมาด้วยเสียงทุบตีอย่างต่อเนื่องและรุนแรงจนกระทั่งเสียงขาดหายไป ซึ่งขัดแย้งอย่างสิ้นเชิงกับข้ออ้างที่ว่า เป็นการป้องกันตัว
บรรยากาศในที่เกิดเหตุเต็มไปด้วยความวุ่นวาย กลุ่มเพื่อนผู้ตายพยายามพังประตูร้านเพื่อเข้าไปรุมประชาทัณฑ์เจ้าของร้าน ทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งที่พยายามเข้าเคลียร์พื้นที่และกั้นฝูงชนกลับถูกลูกหลงจนได้รับบาดเจ็บไปถึง 3 ราย ก่อนที่ตำรวจจะสามารถควบคุมสถานการณ์และนำตัวผู้ก่อเหตุออกจากพื้นที่ได้
ทั้งนี้ฝั่งเพื่อนของผู้ตายยังไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากพบเบาะแสก่อนหน้านี้ ผู้ตายเคยบอกว่า ถูกขู่มาก่อนช่วงสงกรานต์ อีกทั้งยังสงสัยว่า มีเรื่องของหญิงสาวเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่
ปัจจุบันนายจีราวัฒน์ เจ้าอขงร้านตัดผมถูกควบคุมตัวอยู่ที่ สภ.ปากเกร็ด โดยตำรวจเตรียมยกระดับข้อหา หากผลชันสูตรและหลักฐานคลิปเสียงยืนยันได้ว่า เป็นการรุมกระทำชำเราชีวิตขณะที่เหยื่อไร้ทางสู้ อาจมีการแจ้งข้อหาหนัก “ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน” ซึ่งมีโทษสูงสุดคือประหารชีวิต แทนข้อหาป้องกันตัวเกินกว่าเหตุ (ดูคลิป)
อัปเดตล่าสุด เจ้าของร้านตัดผมถูกแจ้งข้อหาแล้วพร้อมกับภรรยา 2 คน ซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุ ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน โดยเจ้าของร้านตัดผมยังยืนกรานไม่ได้มีเจตนาฆ่า แต่โดนทำร้ายก่อน ส่วนเรื่องอาวุธที่ทำร้ายร่างกายคือ “สากกะเบือ” ส่วนเหล็กที่ใช้ในการตีขาผู้เสียชีวิต ตอนนี้ตนไม่มีอะไรจะพูด
เรื่องปมผู้หญิง ผู้ก่อเหตุบอกว่ามีแฟนทั้งหมด 28 คน แต่ที่อยู่กินด้วยกันมีแค่คนเดียว แต่ตอนเกิดเหตุ มีเมีย 1 และเมีย 2 อยู่ในเหตุการณ์ด้วย เบื้องต้นตำรวจได้ทำเรื่องการคัดค้านประกันตัวของทั้ง 3 คน.
ขอบคุณคลิปจาก ไทยรัฐนิวส์โชว์
