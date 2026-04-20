กัมพูชา ประท้วง ไทยละเมิดข้อตกลง สร้างถนน-ป้อมยามรุกล้ำชายแดน 3 จังหวัด

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 เม.ย. 2569 15:28 น.| อัปเดต: 20 เม.ย. 2569 15:28 น.
กัมพูชา ประท้วงทหารไทยรุกล้ำอธิปไตย ลุยสร้างถนน-ขุดสนามเพลาะในพื้นที่ชายแดน 3 จังหวัด จี้หยุดกระทำฝ่ายเดียวทันที

กระทรวงการต่างประเทศและสหปฏิบัติการนานาชาติของประเทศกัมพูชา (Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation) ออกแถลงการณ์ประท้วงต่อการกระทำของกองกำลังติดอาวุธไทย เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2569 ในการแทรกแซงและยึดครองอย่างผิดกฎหมายเพิ่มเติม ซึ่งละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชา ในหลายพื้นที่ ดังต่อไปนี้

จังหวัดพระวิหาร

  • ต.สรอแอม อ.จอมกระสาน กองกำลังติดอาวุธไทยได้ก่อสร้างป้อมยามสังเกตการณ์ ในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

จังหวัดอุดรมีชัย

  • ที่ อ.อัลลองเวง กองกำลังติดอาวุธไทยได้เดินหน้าก่อสร้างถนน ใกล้กับหลักเขตแดนที่ 2 ในปัจจุบัน และที่พื้นที่เดิมตากราว อ.ตรอเปียงปราสาท
  • ที่ อ.บันทายอำปึล กองกำลังติดอาวุธไทยได้ขุดสนามเพลาะในพื้นที่ด่านสากลจุ๊บโกกี
  • ที่แขวงโกนเกรียล เมืองสำโรง กองกำลังติดอาวุธไทยได้ก่อสร้างป้อมยามสังเกตการณ์ทางทิศตะวันออกของพื้นที่จุ๊บเดิมคอ และได้เดินหน้าเคลียร์พื้นที่ทางทิศเหนือของพื้นที่นี้
  • ที่พื้นที่ทมอโดน กองกำลังติดอาวุธไทยได้เดินหน้าก่อสร้างทางเดินเท้า พร้อมทั้งก่อสร้างสนามเพลาะและถนน ทางทิศตะวันออกของด่านทมอโดน

จังหวัดโพธิสัตว์

  • ที่ ต.ทมอดา อ.เวียลเวง กองกำลังติดอาวุธไทยได้ใช้เครื่องจักรหนัก เพื่อดำเนินการเคลียร์พื้นที่เพิ่มเติม ในพื้นที่โอพลุกทม

การกระทำเหล่านี้ละเมิดความมุ่งมั่นของประเทศไทยเอง ภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติ กฎบัตรอาเซียน และสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TAC) โดยเฉพาะหลักการแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติวิธี การเคารพอธิปไตยเหนือดินแดน และการไม่ใช้กำลังต่อรัฐอื่น กัมพูชาปฏิเสธความพยายามใดๆ ที่จะอ้างว่าการกระทำเหล่านี้เป็นการป้องกันตัว และสอดคล้องกับข้อกำหนดต่างๆ ที่ระบุไว้ในแถลงการณ์ร่วม ของการประชุมพิเศษครั้งที่ 3 ของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568

รัฐบาลกัมพูชาขอเน้นย้ำอีกครั้งว่า กัมพูชาไม่ยอมรับเส้นเขตแดน หรือการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนใดๆ ที่ไทยกล่าวอ้างเพียงฝ่ายเดียวโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ การกระทำที่กล่าวมาข้างต้น จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมาย หรือจุดยืนของราชอาณาจักรกัมพูชา เกี่ยวกับการกำหนดเส้นเขตแดนระหว่างประเทศของตน

รัฐบาลกัมพูชาเรียกร้องให้ไทยยุติการกระทำเพียงฝ่ายเดียวทั้งหมด ในพื้นที่ที่กล่าวมาข้างต้น หรือพื้นที่อื่นๆ ที่อยู่ในสถานการณ์คล้ายคลึงกัน เพื่อลดความตึงเครียด เสริมสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ และความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย

รัฐบาลกัมพูชาขอยืนยันความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่และไม่เปลี่ยนแปลง ในการแสวงหาทางออกสำหรับข้อพิพาทชายแดนทั้งหมดกับประเทศไทย รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดของตน โดยสันติวิธี สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ และข้อตกลงทวิภาคี พร้อมทั้งรักษาจุดยืนตามหลักการของตนอย่างเคร่งครัดว่า เส้นเขตแดนจะไม่เปลี่ยนแปลงโดยการใช้กำลัง

แถลงการณ์ประท้วงจากกัมพูชา
FB/ ក្រសួងការបរទេស – Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation
ข่าวล่าสุด
ข่าวอาชญากรรม

เปิดคลิปล่าตัว “หนุ่มใหญ่ทรงลุง” ทำตัวกร่าง ตบวัยนรุ่นหน้าห้องน้ำช่วงสงกรานต์

1 นาที ที่แล้ว
ฉก.นย.จันทบุรี ฮึ่ม! ประท้วงกัมพูชา แอบรุกล้ำปลดธงชาติไทย ซัดลักไก่ช่วงน้ำลด ข่าว

ฉก.นย.จันทบุรี ฮึ่ม! ประท้วงกัมพูชา แอบรุกล้ำปลดธงชาติไทย ซัดลักไก่ช่วงน้ำลด

16 นาที ที่แล้ว
ภรรยาเผยสาเหตุการเสียชีวิตของ แดนนี่ ศรีภิญโญ บันเทิง

อาการป่วย แดนนี่ ศรีภิญโญ ก่อนทรุดหนัก บีบหัวใจภรรยา บอกลาครั้งสุดท้าย

20 นาที ที่แล้ว
สาวอ้างโดนยาเสียสาว ผ่านปืนฉีดน้ำย่าน RCA เข้าให้ปากคำเพิ่ม ยันเพื่อนไม่เกี่ยว ข่าว

สาวอ้างโดนยาเสียสาว ผ่านปืนฉีดน้ำย่าน RCA เข้าให้ปากคำเพิ่ม ยันเพื่อนไม่เกี่ยว

29 นาที ที่แล้ว
แฟนใหม่เกด ช่างเอกวางแผนฆ่า ข่าวอาชญากรรม

เบาะแสสำคัญ “ลูกค้า” แฉ “ช่างเอก” วางแผนฆ่าล่วงหน้า 1 วัน

42 นาที ที่แล้ว
สาเหตุเงินเดือนข้าราชการรอบ 2 เดือนเมษายนออกวันที่ 27 เศรษฐกิจ

สาเหตุ เงินเดือนข้าราชการ เมษายน 2569 ออกวันที่ 27 ช้ากว่าปกติ

60 นาที ที่แล้ว
เพชรบูรณ์ อบต น้ำร้อน ข่าวภูมิภาค

เกินไปไหม ? เพชรบูรณ์เดือดร้อนน้ำไม่ไหล เจ้าหน้าที่กลับตอบประโยคสุดทน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไขข้อสงสัย 1 พ.ค. วันแรงงาน หวยออกไหม เลื่อนไปวันไหน ข่าว

คอหวยเช็กด่วน 1 พ.ค. 2569 วันแรงงาน หวยออกไหม เลื่อนไปวันไหน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิมรี่พายปล่อยผ่าน แม่ค้าเวียดนามแย่งเงินทอนหน้าตาเฉย ข่าวดารา

พิมรี่พายถูกป้าขายผักตีมือ ทำเงินหล่น ริบคืนหน้าตาเฉย อ้างไม่มีเจ้าของ ถือไม่ดีเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา ประท้วง ไทยละเมิดข้อตกลง สร้างถนน-ป้อมยามรุกล้ำชายแดน 3 จังหวัด ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา ประท้วง ไทยละเมิดข้อตกลง สร้างถนน-ป้อมยามรุกล้ำชายแดน 3 จังหวัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พบ 4 บริษัทเรือสำคัญ โยงน้ำมันล่องหน “ดีเอสไอ” เตรียมรับเป็นคดีพิเศษ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

โหน่ง ชะชะช่า โพสต์ลา แดนนี่ ศรีภิญโญ ตลกรุ่นพี่ เสียชีวิตกะทันหัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ญี่ปุ่นแผ่นดินไหว 7.4 แจ้งเตือนสึนามิ รีบหนีขึ้นที่สูง ข่าว

ด่วน! ญี่ปุ่นแผ่นดินไหว 7.4 แจ้งเตือนสึนามิ รีบหนีขึ้นที่สูง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์สุดท้าย &quot;แดนนี่ ศรีพิญโญ&quot; นักแสดงซิทคอมชื่อดัง ก่อนจากไปอย่างสงบ บันเทิง

โพสต์สุดท้าย “แดนนี่ ศรีพิญโญ” อดีตนักแสดงซิทคอมชื่อดัง ก่อนจากไปอย่างสงบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ แดนนี่ ศรีภิญโญ บันเทิง

ย้อนประวัติ แดนนี่ ศรีภิญโญ เจ๊ตุ่ม ระเบิดเถิดเทิง จากไปเพราะโรคไต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนีตายวุ่น! เครื่องบินเมียนมา ทิ้งระเบิดค่ายอู่มีท่า สั่งอพยพชาวบ้าน ลงหลุมหลบภัย ข่าว

หนีตายวุ่น! เครื่องบินรบเมียนมา ทิ้งระเบิดค่ายอู่มีท่า สั่งอพยพชาวบ้าน ลงหลุมหลบภัย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยาเสียสาวผ่านปืนฉีดน้ำ ข่าว

จู่ๆ ดราม่า เคสสาวชักหลังเที่ยวสงกรานต์ คาด “ยาเสียสาว” จากปืนฉีดน้ำ แต่หลายคนคาใจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แดนนี่ ศรีภิญโญ เสียชีวิตแล้ว บันเทิง

สิ้นดาวตลก แดนนี่ ศรีภิญโญ จากไปเพราะไตวาย ปิดตำนานระเบิดเถิดเทิง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สถานทูตสหรัฐฯ ออกกฎเข้ม ผู้ขอวีซ่าต้องเปิดโซเชียลเป็น “สาธารณะ” ให้ตรวจสอบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอม ค็อกเทล เคลียร์ชัดหลัง GMM แถลงปม GeneLab บันเทิง

โอม ค็อกเทล เคลื่อนไหวหลัง GMM แถลงปมลิขสิทธิ์เพลง ยันประโยชน์ศิลปินเป็นที่ตั้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อกแฟนคลับ &quot;อ๊อฟ&quot; นักร้องนำ วงดัง รถคว่ำดับกะทันหัน บันเทิง

ช็อกแฟนคลับ “อ๊อฟ” นักร้องนำวงดัง ขับรถชนเสาไฟฟ้า ขาด 2 ต้น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด &quot;ตุ๊เปรม&quot; เจ้าอาวาสวัดแม่โจ้ มรณภาพกะทันหัน เพิ่งตำแหน่งเพียง 16 วัน ข่าว

สลด “ตุ๊เปรม” เจ้าอาวาสวัดแม่โจ้ มรณภาพ เพิ่งตำแหน่งเพียง 16 วัน ฝุ่นพิษวิกฤติ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่ารถถังยังไม่จบ ข่าวกีฬา

ดราม่า “รถถัง” ยังไม่จบ สายข่าววงใน One ชี้ยังมีข้อผูกมัด ต้องรอสรุปต่อ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บึ้มสนั่นหน้า รร.แสงทิพย์วิทยา จ.ยะลา เจ้าหน้าที่เร่งปิดล้อมพื้นที่ หวั่นเกิดเหตุซ้ำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีโหด 8 ศพ ขุดประวัติ ทหารคลั่งยิงลูก-หลานดับ ฉุนเมียเรื่องหย่า ลุยเซียนา ข่าวต่างประเทศ

คดีโหด 8 ศพ ขุดประวัติ ทหารคลั่งยิงลูก-หลานดับ ฉุนเมียเรื่องหย่า ลุยเซียนา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดคลิปล่าตัว “หนุ่มใหญ่ทรงลุง” ทำตัวกร่าง ตบวัยนรุ่นหน้าห้องน้ำช่วงสงกรานต์

เผยแพร่: 20 เมษายน 2569
ฉก.นย.จันทบุรี ฮึ่ม! ประท้วงกัมพูชา แอบรุกล้ำปลดธงชาติไทย ซัดลักไก่ช่วงน้ำลด

ฉก.นย.จันทบุรี ฮึ่ม! ประท้วงกัมพูชา แอบรุกล้ำปลดธงชาติไทย ซัดลักไก่ช่วงน้ำลด

เผยแพร่: 20 เมษายน 2569
ภรรยาเผยสาเหตุการเสียชีวิตของ แดนนี่ ศรีภิญโญ

อาการป่วย แดนนี่ ศรีภิญโญ ก่อนทรุดหนัก บีบหัวใจภรรยา บอกลาครั้งสุดท้าย

เผยแพร่: 20 เมษายน 2569
สาวอ้างโดนยาเสียสาว ผ่านปืนฉีดน้ำย่าน RCA เข้าให้ปากคำเพิ่ม ยันเพื่อนไม่เกี่ยว

สาวอ้างโดนยาเสียสาว ผ่านปืนฉีดน้ำย่าน RCA เข้าให้ปากคำเพิ่ม ยันเพื่อนไม่เกี่ยว

เผยแพร่: 20 เมษายน 2569
