กัมพูชา ประท้วง ไทยละเมิดข้อตกลง สร้างถนน-ป้อมยามรุกล้ำชายแดน 3 จังหวัด
กระทรวงการต่างประเทศและสหปฏิบัติการนานาชาติของประเทศกัมพูชา (Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation) ออกแถลงการณ์ประท้วงต่อการกระทำของกองกำลังติดอาวุธไทย เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2569 ในการแทรกแซงและยึดครองอย่างผิดกฎหมายเพิ่มเติม ซึ่งละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชา ในหลายพื้นที่ ดังต่อไปนี้
จังหวัดพระวิหาร
- ต.สรอแอม อ.จอมกระสาน กองกำลังติดอาวุธไทยได้ก่อสร้างป้อมยามสังเกตการณ์ ในพื้นที่ปราสาทพระวิหาร
จังหวัดอุดรมีชัย
- ที่ อ.อัลลองเวง กองกำลังติดอาวุธไทยได้เดินหน้าก่อสร้างถนน ใกล้กับหลักเขตแดนที่ 2 ในปัจจุบัน และที่พื้นที่เดิมตากราว อ.ตรอเปียงปราสาท
- ที่ อ.บันทายอำปึล กองกำลังติดอาวุธไทยได้ขุดสนามเพลาะในพื้นที่ด่านสากลจุ๊บโกกี
- ที่แขวงโกนเกรียล เมืองสำโรง กองกำลังติดอาวุธไทยได้ก่อสร้างป้อมยามสังเกตการณ์ทางทิศตะวันออกของพื้นที่จุ๊บเดิมคอ และได้เดินหน้าเคลียร์พื้นที่ทางทิศเหนือของพื้นที่นี้
- ที่พื้นที่ทมอโดน กองกำลังติดอาวุธไทยได้เดินหน้าก่อสร้างทางเดินเท้า พร้อมทั้งก่อสร้างสนามเพลาะและถนน ทางทิศตะวันออกของด่านทมอโดน
จังหวัดโพธิสัตว์
- ที่ ต.ทมอดา อ.เวียลเวง กองกำลังติดอาวุธไทยได้ใช้เครื่องจักรหนัก เพื่อดำเนินการเคลียร์พื้นที่เพิ่มเติม ในพื้นที่โอพลุกทม
การกระทำเหล่านี้ละเมิดความมุ่งมั่นของประเทศไทยเอง ภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติ กฎบัตรอาเซียน และสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TAC) โดยเฉพาะหลักการแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติวิธี การเคารพอธิปไตยเหนือดินแดน และการไม่ใช้กำลังต่อรัฐอื่น กัมพูชาปฏิเสธความพยายามใดๆ ที่จะอ้างว่าการกระทำเหล่านี้เป็นการป้องกันตัว และสอดคล้องกับข้อกำหนดต่างๆ ที่ระบุไว้ในแถลงการณ์ร่วม ของการประชุมพิเศษครั้งที่ 3 ของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568
รัฐบาลกัมพูชาขอเน้นย้ำอีกครั้งว่า กัมพูชาไม่ยอมรับเส้นเขตแดน หรือการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนใดๆ ที่ไทยกล่าวอ้างเพียงฝ่ายเดียวโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ การกระทำที่กล่าวมาข้างต้น จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมาย หรือจุดยืนของราชอาณาจักรกัมพูชา เกี่ยวกับการกำหนดเส้นเขตแดนระหว่างประเทศของตน
รัฐบาลกัมพูชาเรียกร้องให้ไทยยุติการกระทำเพียงฝ่ายเดียวทั้งหมด ในพื้นที่ที่กล่าวมาข้างต้น หรือพื้นที่อื่นๆ ที่อยู่ในสถานการณ์คล้ายคลึงกัน เพื่อลดความตึงเครียด เสริมสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ และความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย
รัฐบาลกัมพูชาขอยืนยันความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่และไม่เปลี่ยนแปลง ในการแสวงหาทางออกสำหรับข้อพิพาทชายแดนทั้งหมดกับประเทศไทย รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดของตน โดยสันติวิธี สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ และข้อตกลงทวิภาคี พร้อมทั้งรักษาจุดยืนตามหลักการของตนอย่างเคร่งครัดว่า เส้นเขตแดนจะไม่เปลี่ยนแปลงโดยการใช้กำลัง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กัมพูชาเดือด! โฆษกฮุน เซน ปัดข่าวลือโซเชียลไทยสร้างเฟกนิวส์ รับผิดปมคลิปเสียงหลุด
- ด่วน! กษัตริย์กัมพูชา เผยอาการล่าสุด เตรียมผ่าตัดรักษา มะเร็งต่อมลูกหมาก
- “มาลี” โต้เป็นเฟคนิวส์ เขมรขอเปิดด่านชายแดน ชี้เป็นความรับผิดชอบของไทย
