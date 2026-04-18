ด่วน! กษัตริย์กัมพูชา เผยอาการล่าสุด เตรียมผ่าตัดรักษา มะเร็งต่อมลูกหมาก
อัปเดตอาการประชวร สมเด็จพระนโรดม สีหมุนี กษัตริย์กัมพูชา เตรียมเข้ารับผ่าตัด มะเร็งต่อมลูกหมาก ที่โรงพยาบาลในประเทศจีน
จากกรณีที่มีรายงานว่า สมเด็จพระนโรดม สีหมุนี กษัตริย์กัมพูชา ทรงพระประชวรด้วยโรค “มะเร็งต่อมลูกหมาก” และต้องเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 69 ที่ผ่านมา ล่าสุดสื่อกัมพูชา มีการเผยแพร่พระราชสาส์นจากพระราชวัง เรื่อง อัปเดตอาการพระประชวรของกษัตริย์กัมพูชา ความว่า
“King Sihamoni to undergo cancer surgery
The Royal Palace has released images of King Norodom Sihamoni, who is receiving treatment for prostate cancer in a Chinese hospital. In the April 18 release, His Majesty announced that he will undergo surgery for his condition in the coming days.”
แปลเป็นไทยได้ว่า “กษัตริย์สีหมุนีเตรียมเข้ารับการผ่าตัดมะเร็ง พระราชวังได้เผยแพร่ภาพของสมเด็จพระนโรดม สีหมุนี กษัตริย์แห่งกัมพูชา ซึ่งกำลังเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่ที่โรงพยาบาลในประเทศจีน ในการประกาศเมื่อวันที่ 18 เมษายน พระองค์ได้แจ้งว่าจะทรงเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาอาการดังกล่าวในอีกไม่กี่วันข้างหน้า”
อ้างอิงจาก : FB The Phnom Penh Post
