พิมรี่พายถูกป้าขายผักตีมือ ทำเงินหล่น ริบคืนหน้าตาเฉย อ้างไม่มีเจ้าของ ถือไม่ดีเอง

ดราม่าเดือด พิมรี่พายถูกแม่ค้าขายผักเวียดนาม ปัดเงินจากมือหล่นพื้น ก่อนฉวยกลับยืดคืน อ้างถือไม่ดี-ไม่มีเจ้าของ เจ้าตัวลั่นไม่เอาเรื่อง ไม่อยากทะเลาะ เพราะเงินแค่ 7 บาท
โซเชียลไทยวิจารณ์สนั่น กรณี พิมรี่พาย แม่ค้าออนไลน์คนดัง ไปท่องเที่ยวที่ประเทศเวียดนามและได้มีโอกาสไปเดินตลาด แล้วเข้าไปซื้อผักที่ร้านแห่งหนึ่ง หลังจากเลือกซื้อผักและจ่ายเงินแล้ว ฝั่งคุณป้าแม่ค้าก็ยื่นเงินทอนให้ ในมือของพิมรี่พายมีเงินอยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งแม่ค้าพยายามนำเงินตีให้เงินหลุดออกจากมือเธอ
เมื่อเห็นว่าเงินตกที่พื้นไกด์ที่ไปด้วยจึงหยิบขึ้นมาให้ตน แต่ถูกแม่ค้าฉวยหยิบจากมือไปต่อหน้าต่อตา ฝั่งแม่ค้าอ้างว่าเงินเป็นของตนแล้ว เพราะถือว่าพิมรี่พายถือเงินไว้ไม่ดีเอง
หลังจากคลิปที่เธอเดินซื้อของที่ตลาดถูกเผยแพร่ออกไป หลายคนเห็นเธอเดินหันหลังกลับ ไม่เอาเรื่อง เขวี้ยงผักในร้าน หรือหยิบผักในร้านไปให้สาสม พิมรี่พายตอบกลับประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นว่า “เงินที่ปัดตกไปคือเงิน 5,000 ดอง คิดเป็นเงินไทยเพียง 7-8 บาท พิมไม่เอา ไม่อยากยุ่ง อยากได้เอาไปเลย ถ้าทะเลาะกันก็ต้องเป็นคนที่แย่งเงิน 7 บาท พิมก็เลยช่างแx่ง เพราะไม่อยากจะเครียดกับเงิน 7 บาท เขาต้องสู้ชีวิตมากถึงได้คิดวิธีการแบบนี้ พิมเลยรู้สึกว่าเอาไปเหอะ ไม่เป็นไร ขอทุกคนอย่าเครียดนะคะ ทุกประเทศมีคนดีและไม่ดีแค่พูดคนละภาษา ก็ระมัดระวังตัวกัน แต่พิมก็จอย ๆ นะ ใครอยากได้อะไรพิมให้หมดอยู่แล้วค่ะ สบาย ๆ
พิมจะบอกว่าทุกคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่เวียดนามน่ารักกันหมด พิมเคยเป็นแม่ค้ามาก่อนเรื่องนี้มันจิ๊บจ๊อยมากนะ มากกว่าดราม่าในตลาดกันเองเยอะมาก จ่ายแชร์ช้า หนีหวย ขายตามกัน แย่งแผงกัน แย่งผัวกัน ยืมเงินกัน โอ๊ย ฉ่ำกว่านี้เยอะ
พ่อค้าแม่ค้าการค้าการขายมองให้มันเป็นเรื่องสนุกสนาน อย่างคิดว่าเป็นเรื่องซีเรียส ใครที่คิดว่าอยากจะได้อะไร ถ้าให้กันได้ก็ให้เลยจะได้ไม่ต้องเครียด ทุกวันนี้มันก็เครียดมากพออยู่แล้ว เศรษฐกิจ เอาเวลาไปนั่งคิดเรื่องหาเงินดีกว่า จ่ายนิดจ่ายหน่อยให้มันถนอมน้ำใจกัน”
@pimrypie__tiktok ดราม่าป้าขายผักที่เวียดนาม #พิมรี่พาย ♬ เสียงต้นฉบับ – พิมรี่พายขายทุกอย่าง
