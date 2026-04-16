“มาลี” โต้เป็นเฟคนิวส์ เขมรขอเปิดด่านชายแดน ชี้เป็นความรับผิดชอบของไทย
มาลี โต้เป็นเฟคนิวส์ เขมรขอเปิดด่านชายแดน ชี้เป็นความรับผิดชอบของไทย ขณะที่นายกอนุทิน ย้ำยังไม่มีการเปิดด่าน เพราะยังไม่ถึงเวลา
เมื่อวันที่ 15 เมษายน สำนักข่าว พนมเปญโพสต์ รายงานว่า พลโทหญิง มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ได้ออกมาปฏิเสธข่าวที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ไทยว่าทางกัมพูชาขอเจรจาเปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชา
โดยพลโทหญิง มาลี แสดงความผิดหวังหลังมีกระแสข่าวรายงานต่อเนื่องถึง “กัมพูชาร้องขอให้เปิดจุดผ่านแดนเพื่อขนส่งสินค้าฉุกเฉิน” พร้อมย้ำว่าเป็นข้อมูลเท็จและคัดแย้งกับความเป็นจริง พร้อมชี้ว่ารายงานดังกล่าวนั้นมีเจตนาที่จะชี้นำหรือทำให้ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าใจผิด
“ประเทศไทยเป็นฝ่ายปิดด่านชายแดนแต่เพียงฝ่ายเดียว ดังนั้น หากต้องการเปิดอีกครั้ง ก็เป็นความรับผิดชอบของประเทศไทยที่จะดำเนินการโดยลำพัง กัมพูชาพร้อมที่จะตอบสนองอย่างเหมาะสมมาโดยตลอด” พลโทหญิง มาลี กล่าว
ทั้งนี้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เปิดเผยถึงกรณีที่กัมพูชาเรียกร้องให้มีการเปิดด่านชายแดน จ.ตราด และจันทบุรี ว่า ยังไม่ได้มีการนัดพูดคุยอะไรกัน และยังไม่ได้รับรายงานในเรื่องนี้ รวมถึงยังไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องรายงาน พร้อมย้ำว่า ยังไม่มีการเปิดด่าน และยังไม่ถึงเวลาที่จะเปิด
กรณีที่กัมพูชาจะมีการประสานมาจะต้องผ่านทางการทูตใช่หรือไม่ นายอนุทิน ระบุว่า ตอนนี้การทูตยังไม่มี เหลือเพียงเจ้าหน้าที่เฝ้าสถานทูต ซึ่งทุกอย่างจะต้องเริ่มเป็นขั้นตอน ก่อนที่จะถึงจุดอื่นใดจะต้องมีการเริ่มฟื้นความสัมพันธ์ พร้อมย้ำว่า ขณะนี้ ยังไม่มีมีการพูดคุยถึงจุดนั้น
