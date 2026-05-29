จรวดของ Blue Origin ระเบิดขณะทดสอบที่ฟลอริดา นาซาหวั่น กระทบภารกิจดวงจันทร์
จรวดของ Blue Origin เกิดระเบิดรุนแรง ขณะทดสอบที่ฟลอริดา สะเทือนแผนนาซา หวั่นกระทบภารกิจดวงจันทร์
สื่อต่างประเทศรายงานว่า จรวดนิวเกล็นน์ (New Glenn) ของบริษัทบลูออริจิน (Blue Origin) เกิดระเบิดอย่างรุนแรงระหว่างการทดสอบจุดระเบิดเครื่องยนต์อยู่กับที่ (Hotfire) ที่ฐานปล่อยจรวด Launch Complex 36 ศูนย์อวกาศเคนเนดี รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เมื่อเวลา 21.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ลูกไฟขนาดใหญ่ลุกท่วมฐานปล่อยและเผาไหม้นานกว่า 2 ชั่วโมง ประชาชนสามารถมองเห็นแสงเพลิงได้ไกลถึงเมืองฟอร์ตเพียร์ซในระยะทาง 185 กิโลเมตร
นายเจฟฟ์ เบซอส ผู้ก่อตั้ง Blue Origin ยืนยันว่า พนักงานของบริษัทบลูออริจินทุกคนปลอดภัยและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิด พร้อมยอมรับว่าเหตุการณ์นี้ถือเป็นวันที่หนักหนาสาหัส บริษัทกำลังเร่งสืบสวนหาสาเหตุ นอกจากนี้ยังยืนยันความมุ่งมั่นที่จะสร้างจรวดขึ้นใหม่และกลับมาทำการบินอีกครั้ง แรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดทำให้บ้านเรือนบริเวณแหลมคานาเวอรัลและโคโคบีชสั่นไหว เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินยืนยันว่าไม่มีอันตรายจากควันพิษในพื้นที่
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อแผนการขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐฯ หรือ นาซา (NASA) โครงการส่งมนุษย์กลับไปเหยียบดวงจันทร์และสร้างฐานบนดวงจันทร์มูลค่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในอีก 2 ปีข้างหน้ามีความเสี่ยงที่จะล่าช้า หลังจากเพิ่งประกาศให้บริษัทบลูออริจินชนะสัญญาเป็นผู้ปล่อยจรวดภารกิจแรกจากทั้งหมด 3 ภารกิจเพื่อเริ่มต้นงานก่อสร้าง
นายจาเร็ด ไอแซกแมน ผู้บริหารขององค์การนาซา ระบุว่า องค์การนาซาจะประเมินกรอบเวลาทั้งหมดอย่างละเอียด องค์การนาซาพร้อมทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อประเมินผลกระทบต่อโครงการอาร์ทิมิส (Artemis) สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (FAA) เคยสั่งระงับการบินของจรวดนิวเกล็นน์ชั่วคราวจากปัญหาความผิดปกติเมื่อเดือนที่ผ่านมา
บริษัทบลูออริจินกำลังแข่งขันกับบริษัทสเปซเอ็กซ์ (SpaceX) ของนายอีลอน มัสก์ ในการสร้างยานลงจอดบนดวงจันทร์สำหรับภารกิจอาร์ทิมิส 4 (Artemis IV) ในปี 2571 ส่วนภารกิจอาร์ทิมิส 3 (Artemis III) ในปี 2570 มีกำหนดทดสอบยานบลูมูน (Blue Moon) ของบลูออริจินเทียบกับยานสตาร์ชิป (Starship) ของสเปซเอ็กซ์ นายอีลอน มัสก์ แสดงความเห็นต่อเหตุการณ์ระเบิดว่าเป็นเรื่องโชคร้ายและชี้ให้เห็นว่าการสร้างจรวดเป็นงานที่ยากลำบาก
ที่มา: The Guardian
อ่านข่าวทีเ่กี่ยวข้อง
- นาทีประวัติศาสตร์! นาซาปล่อย Artemis II พามนุษย์โคจรรอบดวงจันทร์ ในรอบ 50 ปี
- ‘นาซา’ ปล่อยจรวดไปดวงจันทร์ เริ่มต้นภารกิจ Artemis 1 อย่างเป็นทางการ
- ประมวลภาพ อาร์เทมิส 2 นาซาปล่อยจรวด พามนุษย์กลับไปดวงจันทร์ ในรอบ 54 ปี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: