กัมพูชาเดือด! โฆษกฮุน เซน ปัดข่าวลือโซเชียลไทยสร้างเฟกนิวส์ รับผิดปมคลิปเสียงหลุด
โฆษกประธานวุฒิสภากัมพูชาออกโรงป้อง ยืนยัน ฮุน เซน ไม่เคยส่งข้อความรับผิดเรื่องคลิปเสียงหลุดโยงอดีตนายกฯ แพทองธาร ชี้เป็นฝีมือกลุ่มหัวรุนแรงที่หวังปลุกปั่นความขัดแย้ง
เจีย ธีริธ โฆษกประธานวุฒิสภากัมพูชา ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่กำลังแพร่สะพัดในสื่อสังคมออนไลน์ของไทย โดยระบุชัดเจนว่าข่าวที่อ้างว่าสมเด็จเดโช ฮุน เซน ยอมรับผิดเกี่ยวกับกรณีคลิปเสียงหลุดและพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์กับไทยผ่านช่องทางที่ไม่เป็นทางการนั้น เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาทั้งหมด
ข้อกล่าวหาดังกล่าวถูกแชร์ออกไปอย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์ โดยเฉพาะจากบัญชีเฟซบุ๊กชื่อ Wassana Nuruam ซึ่งระบุอ้างว่าประธานวุฒิสภากัมพูชาได้ส่งข้อความผ่านคนสนิทไปยังบุคคลระดับสูงในกองทัพไทย เนื้อหาอ้างถึงการยอมรับความผิดพลาดเกี่ยวกับคลิปเสียง “ลุง” ที่เชื่อมโยงกับอดีตนายกรัฐมนตรี แพทองธาร ชินวัตร และประเด็นทางทหารของไทย พร้อมทั้งอ้างว่ากัมพูชาเสนอจะส่งเอกอัครราชทูตกลับมายังประเทศไทยเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ทวิภาคี
โฆษกประธานวุฒิสภากัมพูชายืนยันอย่างหนักแน่นว่าข้อมูลนี้เป็นเพียงข่าวปลอมที่สร้างขึ้นโดยกลุ่มหัวรุนแรงในไทย มีเจตนาปลุกปั่นและสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสมเด็จเดโช ฮุน เซน โดยตรง พร้อมกันนี้เขายังเรียกร้องให้ประชาชน ตลอดจนสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ รู้เท่าทันข้อมูลบิดเบือนและหลีกเลี่ยงการแชร์ข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริง
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) นัดพิเศษครั้งที่ 3 ระหว่างกัมพูชาและไทย เคยออกแถลงการณ์ร่วมกันมาแล้ว โดยระบุข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายจะงดเว้นการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือข่าวปลอม เพื่อลดความตึงเครียด บรรเทาความรู้สึกเชิงลบของประชาชนในประเทศ และมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพูดคุยกันอย่างสันติ
