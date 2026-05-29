อิตาลีซ่อม แผ่นโมเสก “อัณฑะวัว” ถูกนักท่องเที่ยวขยี้ หลังเชื่อว่าทำแล้วโชคดี
อิตาลีซ่อม แผ่นโมเสก อัณฑะวัว ในเมืองมิลาน หลังถูกนักท่องเที่ยวขยี้ เนื่องจากมีความเชื่อว่าหากใช้ส้นเท้าขยี้แล้วหมุนจะทำให้โชคดี
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า ทางการในเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ได้เข้าซ่อมแซม “อัณฑะ” บนแผ่นโมเสกสีเบจกับสีน้ำเงินที่เป็นภาพวัวกำลังกระโจน ล้อมรอบด้วยตราประจำตระกูล ตั้งอยู่ภายในอาเขตประวัติศาสตร์สมัยศตวรรษที่ 19 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองตูริน
โดยสาเหตุที่บริเวณอัณฑะได้รับความเสียหายเนื่องจากมีความเชื่อว่าหากขยี้บริเวณดังกล่าวแล้วจะโชคดี ซึ่งทางการระบุว่ามีนักท่องเที่ยวทำแบบดังกล่าวนับพันคนต่อวันทำให้ได้รับความเสียหาย
ซึ่งนายเจียนอาลูกา กัลลี ช่างฝีมือ เป็นผู้ลงมือซ่อมแซมในครั้งนี้ ซึ่งครั้งสุดท้ายที่มีการซ่อมแซมก็เมื่อเกือบสิบปีที่แล้ว ในปี 2560
สำหรับความเชื่อดังกล่าวนั้นระบุว่า นักท่องเที่ยวที่ถูส้นเท้ากับอัณฑะวัวก่อนจะหมุน 3 ครั้ง จะทำให้โชคดี และได้กลับมาเที่ยวที่นี่อีก
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นักเคลื่อนไหวร้องสภาดับลิน ซ่อมรูปปั้น “โมรี่ มาโลน” ถูกจับนมจนสีลอก
- รูปปั้นไอร์แลนด์ ทำนมใหม่ ซ่อมแซมหลังโดนนักท่องเที่ยวจับจนสีลอก
- ชาวกรุงฯ ร้องแก้ไขด่วน แลนด์มาร์คคำว่า “Bangkok” สีลอก เหลือแค่ “Bang”
ติดตาม The Thaiger บน Google News: