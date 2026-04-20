หวิดวางมวย! ตุ๊กตุ๊กเขมร กร่างจัด ยูทูบเบอร์ฝรั่งอึ้ง ทักทายดีๆ โดนง้างมือไล่ตะเพิด
หวิดวางมวย! ตุ๊กตุ๊กเขมร กร่างจัด ยูทูบเบอร์ฝรั่งอึ้ง เดินชิลริมน้ำกรุงพนมเปญ ทักทายดีๆ กลับโดนง้างมือไล่ตะเพิด
ยูทูบเบอร์รายหนึ่งซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากช่อง “I Am Tyler Fox” ได้ลงคลิปขณะกำลังท่องเที่ยวในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา พร้อมกับหัวข้อคลิปว่า “I Wasn’t Expecting This Side of Cambodia” (ฉันไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้เห็นกัมพูชาในมุมนี้) โดยได้ระบุข้อความว่า
“ฉันออกไปสำรวจริมแม่น้ำอันโด่งดังของพนมเปญ โดยหวังแค่ว่าจะได้เดินเล่นชิลๆ และเจอของดีประจำถิ่นนิดหน่อย แต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลย สิ่งที่เริ่มต้นด้วยช่วงบ่ายสบายๆ ในกัมพูชา กลายเป็นการเดินเล่นที่เกินคาดที่สุดครั้งหนึ่งของฉัน
จากตลาดสดพื้นบ้านและร้านสตรีทฟู้ด ไปจนถึงมุมหนึ่งของเมืองที่ฉันไม่คิดเลยว่าจะได้เจอระหว่างทาง วันนี้ของฉันในพนมเปญมีเรื่องให้ประหลาดใจอยู่ตลอด กัมพูชามักจะทำให้คุณประหลาดใจเสมอ เมื่อคุณเลิกวางแผนทุกฝีก้าวแล้วปล่อยใจเดินไปเรื่อยๆ
ในวล็อก (vlog) นี้ ฉันจะพาไปสำรวจพนมเปญให้มากขึ้น ลองชิมอาหารท้องถิ่น พบปะชาวบ้านที่ใจดี และจบลงด้วยการค้นพบอีกมุมหนึ่งของเมืองที่เปลี่ยนทิศทางของวันนั้นไปอย่างสิ้นเชิง”
ในช่วงหนึ่งของคลิปดังกล่าว ยูทูบเบอร์เดินพูดคุยและสอบถามเส้นทางกับชาวกัมพูชาด้วยท่าทีเป็นมิตร กระทั่งยูทูบเบอร์เดินไปทักทายคนขับตุ๊กตุ๊กชาวกัมพูชาว่า “Hello, sir! How are you?” คนขับตุ๊กตุ๊กกลับพูดสวนมาเป็นภาษาเขมร พร้อมทำท่าทางไล่ตะเพิดด้วยสีหน้าไม่พอใจ และแสดงท่าทีคล้ายจะพุ่งเข้ามาหาเรื่องและทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ยูทูบเบอร์จึงตอบโต้กลับไปทันทีว่า “เป็นอะไรของนายวะเนี่ยเพื่อน? ก็เอาดิ ลองดูเลย ฉันอุตส่าห์เดินเข้าไปหาแบบดีๆ แต่นายจะมายกมือใส่ฉันแล้วก็มาหยามกันเนี่ยนะ”
ภายหลังจากคลิปวิดีโอดังกล่าว ได้มีชาวกัมพูชาหลายรายได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นโดยการขอโทษต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของชายรายดังกล่าว โดยส่วนหนึ่งระบุว่า “ฉันเป็นคนกัมพูชา ขอโทษจริงๆ กับสิ่งที่เกิดขึ้น หวังว่าคุณจะไม่มองกัมพูชาในแง่ร้ายเพราะคนเพียงคนเดียว ประเทศของเราเป็นมิตรและยินดีต้อนรับทุกคนมากๆ”
“เสียใจด้วยนะที่เกิดเรื่องแบบนั้นกับคุณ หวังว่าคุณจะสนุกกับการเดินทางที่เหลือนะ” , “ในฐานะพลเมืองกัมพูชา ฉันขออภัยอย่างจริงใจสำหรับการกระทำที่ไม่เหมาะสมของคนบางคนที่มีต่อคุณ”
“ฉันเสียใจมากที่เห็นเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้น ในฐานะคนพื้นที่ ฉันอยากจะขอโทษสำหรับพฤติกรรมนั้น กัมพูชาเป็นประเทศที่สงบสุขและผู้คนก็เป็นมิตร ได้โปรดอย่าให้ช่วงเวลาแย่ๆ แค่ครั้งเดียวมาทำลายความรู้สึกที่คุณมีต่อบ้านเกิดที่สวยงามของเราเลย! และก็ขอบคุณมากๆ ที่โพสต์วิดีโอพวกนี้และช่วยโปรโมทความสวยงามของกัมพูชาให้โลกได้เห็น เราซาบซึ้งใจจริงๆ!”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โซเชียลเขมรร้อง! พิธีแต่งงาน “ณเดชน์-ญาญ่า” ลอกงานแต่งแบบเขมร
- ไปกันใหญ่! ชาวเน็ตอ้าง อยุธยา-ลพบุรี เคยเป็นของเขมร ชี้สยามเข้ามาตอนอ่อนแอ
- ฮุน เซน เป็นปลื้ม อวดภาพสงกรานต์ พระสีหนุ ประชาชนแห่เที่ยวคึกคัก รับปีใหม่เขมร
