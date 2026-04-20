กรมอุตุเตือน 26 จังหวัด “พายุฤดูร้อน” ถล่ม ฝนตกหนัก-ลมแรง-ลูกเห็บตก
กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือน พายุฤดูร้อน ฉบับที่ 12 เตือน 26 จังหวัด เตรียมรับมือ ฝนตกหนัก-ลมแรง-ลูกเห็บตกบางแห่ง
วันที่ 12 เมษายน 2569 เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเรื่อง “พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 20 เมษายน 2569) ฉบับที่ 12” โดยระบุว่า บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ยังคงมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ ซึ่งมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่
ทั้งนี้ เนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และอ่าวไทยตอนบน ในขณะที่บริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด
ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผล และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย
อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง
20 เมษายน 2569
- ภาคเหนือ : จังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และ เพชรบูรณ์
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
- ภาคตะวันออก : จังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และตราด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: