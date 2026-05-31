ไรเดอร์แอบถ่าย เข้าพบตำรวจแล้ว ตกงาน-ถูกแบนไร้อาชีพ อ้างรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ไรเดอร์แอบถ่ายเข้าพบตำรวจรับทราบข้อกล่าวหา เจ้าตัวไหว้ขอโทษอ้างรู้เท่าไม่ถึงการณ์-ไม่ได้เจตนาร้าย ล่าสุดถูกต้นสังกัดแบนตกงานถาวร
จากไรเดอร์แอบถ่ายกรณีไรเดอร์หนุ่มติดกล้องหน้ารถในมุมเสยช้อนขึ้นด้านบนเพื่อแอบถ่ายคลิปวิดีโอจังหวะผู้โดยสารต้องยกขาสูง หรือต้องถ่างขาปีนข้ามกล่องอาหารเวลาขยับตัวขึ้นรถ มุมกล้องจงใจถ่ายให้เห็นใต้กระโปรงหรือจังหวะล่อแหลมของผู้โดยสารหญิง โดยที่เหยื่อส่วนใหญ่เป็นเยาวชนและนักศึกษาหญิงสวมชุดเครื่องแบบกระโปรง
ช่วงแรกเจ้าของคลิปอ้างว่า “ขออนุญาตทุกคนก่อนลงคลิปแล้ว” พร้อมติดแฮชแท็กทิ้งท้าย #ไม่ถูกใจใครก็ขออภัย
ต่อมาผู้ก่อเหตุได้โพสต์ขอโทษผู้ปกครองและเด็กนักเรียน อ้างว่าทำไปไม่ได้มีเจตนาไม่ดี พร้อมอัดคลิปวิดีโอพนมมือไหว้ขอโทษลูกค้า ผู้ปกครอง เพื่อนร่วมอาชีพ และบริษัทต้นสังกัดที่ทำให้ภาพลักษณ์เสื่อมเสีย ตนยอมรับผิดที่ทำคลิปออกมาจนทำให้ทุกคนไม่สบายใจ สัญญาว่าจะไม่ทำคอนเทนต์ลักษณะนี้และจะลบคลิปเก่าทั้งหมด
สรุปดราม่า ไรเดอร์ แอบถ่ายมุมเสยผู้โดยสาร นร.-นศ.หญิง ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ ล่าสุดอัดคลิปขอโทษ
ล่าสุด ไรเดอร์เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพิษณุโลก เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาและให้ปากคำตามกระบวนการทางกฎหมาย ตอนนี้ตนเองลบคลิปทั้งหมดออกจากระบบ ปิดช่องทางสื่อสารและบัญชีโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว
นอกจากนี้เขาอธิบายว่าสาเหตุที่บันทึกคลิปและนำไปแชร์ลงโซเชียลเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่ได้คิดถึงผลกระทบที่จะตามมา วอนขอสังคมให้โอกาสและให้อภัย ยืนยันว่าจะไม่กระทำพฤติกรรมลักษณะนี้อีก
หลังจากเกิดกระแสดราม่าหนักส่งผลกับงานไรเดอร์โดยตรง ตอนนี้เขาตกงานแล้ว บริษัทต้นสังกัดติดต่อมาตำหนิการกระทำที่เกิดขึ้นและมีคำสั่งระงับการรับงานหรือแบนถาวร ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพไรเดอร์ได้อีก
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- จ่อออกหมายเรียก ไรเดอร์แอบถ่าย ตร.เตรียมเอาผิด 3 ข้อหาหนัก แนะผู้เสียหายรีบเข้าแจ้งความ
- สรุปดราม่า ไรเดอร์ แอบถ่ายมุมเสยผู้โดยสาร นร.-นศ.หญิง ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ ล่าสุดอัดคลิปขอโทษ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: