อั้นไม่ไหว! สาวถอดกางเกงขี้กลางน้ำตก เจอจวกยับ คนปลายน้ำรับของแถมไม่รู้ตัว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 เม.ย. 2569 09:56 น.| อัปเดต: 20 เม.ย. 2569 10:08 น.
115
คลิปสาวถอดกางเกงแช่น้ำ ชาวเน็ตสงสัยอุจจาระ

แชร์ว่อน คลิปหญิงสาวถอดกางเกงนั่งแช่น้ำ ชาวเน็ตแห่สงสัยอุจจาระกลางแหล่งน้ำ จวกยับทำลายสถานที่ท่องเที่ยว ห่วงคนปลายน้ำรับสารพัดของแถมไม่รู้ตัว

วันนี้ (20 เมษายน 2569) เพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ แชร์วิดีโอที่ทำเอาคนเห็นตกตะลึงไปตามกัน กรณีหญิงสาวคนหนึ่งไปเที่ยวที่น้ำตก จู่ ๆ เธอนั่งยองลงในน้ำ หันมองรอบ ๆ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มอยู่ด้านหลัง ก่อนจะถอดกางเกงขาสั้นลงและนั่งอยู่ในน้ำประมาณ 7 วินาที และลุกขึ้นมาสวมกางเกงเหมือนเดิมก่อนที่คลิปจะตัดจบไป

หลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวโซเชียลต่างออกมาตั้งข้อสงสัยว่าบุคคลในคลิปทำอะไรตอนที่นั่งลงในแม่น้ำ บางส่วนก็มองว่าอาจจะปัสสาวะ บ้างก็ว่าอุจจาระ ขณะที่ความเห็นอีกส่วนเห็นว่าแม่น้ำดังกล่าวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสาธารณะ ไม่ควรนำคลิปมาลงในโซเชียล

“ถ้าเป็นผู้ชายขรี้ ทั้งที่เป็นที่ท่องเที่ยวสาธารณะ xูว่าทัวร์ลงยับ เผลอ ๆ โดนลามไปยันลูกหลาน โคตรเหง้า”

“อยู่หัวน้ำมันก็จะดูสะอาดหน่อย แต่ท้าย ๆ น้ำลงไปจะมีสารพัดของแถม”

“ถ้าปวดจริงถอดไม่ผิดหรอก แต่ว่าพี่จะยืนถอดทำไม นั่งถอดก็ได้นั่งถอดคนเขาก็ไม่พิรุธหรอก 555”

“ยอมใจคนถือกล้องเลย น้ำก็ไหลมาทางกล้อง”

ทั้งนี้ การขับถ่ายอุจจาระลงในน้ำตกหรือแหล่งน้ำสาธารณะในประเทศไทยมีความผิดตามกฎหมาย หากกระทำในเขตอุทยานแห่งชาติ จะมีความผิดตาม พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ผู้ฝ่าฝืนอาจถูกปรับหรือจำคุกตามที่กฎหมายกำหนด และต้องออกจากพื้นที่ทันทีตามคำสั่งเจ้าหน้าที่

หากเป็นน้ำตกที่ไม่ได้อยู่ในเขตอุทยาน แต่เป็นทางน้ำสาธารณะ จะผิดกฎหมาย พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 29 ห้ามถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะลงในที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะที่ไม่ใช่ที่ที่จัดไว้เพื่อการนั้น มาตรา 33 ห้ามเทหรือทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ำโสโครก หรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือในทางน้ำ มีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาท ตามการประชาสัมพันธ์ของ บก.ปทส.

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ถือเป็นการก่อเหตุรำคาญและทำให้แหล่งน้ำสกปรก อาจมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตราที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูล

และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 389 ผู้ใดกระทำด้วยประการใด ๆ ให้ของโสโครกเปรอะเปื้อนหรือน่าจะเปรอะเปื้อนตัวบุคคล หรือทรัพย์สิ่งของ หรือทำลายความสะอาดในสาธารณสถาน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 เม.ย. 2569 09:56 น.| อัปเดต: 20 เม.ย. 2569 10:08 น.
115
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

sukanlaya s.

