โซเชียลเขมรร้อง! พิธีแต่งงาน “ณเดชน์-ญาญ่า” ลอกงานแต่งแบบเขมร
โซเชียลเขมรร้อง พิธีแต่งงานระหว่าง ณเดชน์-ญาญ่า ที่ขอนแก่นเมื่อวันที่ 17 เม.ย. ที่ผ่านมา ลอกงานแต่งแบบเขมร โดยเฉพาะพิธีล้างเท้าเจ้าบ่าว
จากที่ก่อนหน้านี้ ณเดชน์ คูกิมิยะ นักแสดงชายคนดัง ยกขันหมากมาสู่ขอแต่งงาน ญาญ่า อุรัสยา สะใภ้ขอนแก่น ที่บ้านขอนแก่น ซึ่งเป็นบ้านเกิดของฝ่ายชาย เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 69 ที่ผ่านมา ท่ามกลางแฟนคลับและคนบันเทิงที่เข้ามาแสดงความยินดีนั้น
อย่างไรก็ตามมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Lertler Verwang ได้แชร์ภาพจากเพจเฟซบุ๊กจากกัมพูชาระบุว่า “เขมรโวยทั้งแผ่นดิน! ชี้ “ณเดชน์-ญาญ่า“ นั่งพื้น(รดน้ำสังข์/ผูกข้อมือ) & ล้างเท้าเจ้าบ่าว คือ ใช้พิธีแต่งงานเขมร : โจรเสียมขโมยอีกแล้ว!”
จากการตรวจสอบโพสต์ที่แนบมาหลายๆโพสต์นั้น ส่วนใหญ่เป็นเพจเฟซบุ๊กกัมพูชาที่แชร์ภาพพิธีแต่งงานของ ณเดชน์-ญาญ่า พร้อมกล่าวหาว่าไทยขโมยพิธีแต่งงานของกัมพูชา และกล่าวหาว่าไทยอยากทำตัวเป็นกัมพูชา
ทั้งนี้จากข้อมูลที่นิตยสารแพรวเคยลงไว้เกี่ยวกับพิธีล้างเท้าระบุว่า “เมื่อเจ้าบ่าวมาถึงหน้าประตูบ้านเจ้าสาวแล้ว น้องหรือญาติผู้น้องของเจ้าสาวจะเป็นผู้ล้างเท้าเจ้าบ่าว โดยเจ้าบ่าวจะต้องถอดรองเท้าและยืนอยู่บนหินที่รองด้วยใบตอง จากนั้นน้องหรือญาติผู้น้องของเจ้าสาวจะตักน้ำที่เตรียมไว้ในขันเงินล้างและช่วยเช็ดเท้าให้เจ้าบ่าว เพื่อเป็นการต้อนรับและเป็นการแสดงความเคารพเจ้าบ่าวที่จะเข้ามาอยู่ในครอบครัว หลังจากนั้นเจ้าบ่าวจะให้ซองเงินเป็นสินน้ำใจตอบแทน
ปัจจุบันคนไทยสวมรองเท้าเดินกันจนเป็นเรื่องปกติจึงไม่จำเป็นต้องล้างเท้าก่อนเข้าบ้าน ทำให้มีการประยุกต์พิธีล้างเท้าโดยเปลี่ยนมาใช้ก้านมะยมมัดแล้วจุ่มน้ำในขันที่เตรียมไว้ พรมบนรองเท้าเจ้าบ่าว ไม่ต้องล้างจนเท้าเปียกเหมือนสมัยก่อน และบางพื้นที่อาจมีการชิงรองเท้าเจ้าบ่าว เพื่อเอาไว้เรียกค่าไถ่ และสร้างสีสันสีสันในงานแต่ง”
