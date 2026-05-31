น่ากลัวมาก! ไฟไหม้โรงงานพลาสติก อาคารทรุดถล่ม อุปกรณ์เสียหายหนัก
ไฟไหม้โรงงานบรรจุภัณฑ์พลาสติก อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ระดมรถน้ำ 20 คัน ใช้เวลา 1 ชั่วโมงเพลิงสงบ เบื้องต้นอาคารผลิตพังถล่ม ตำรวจเตรียมเรียกพนักงานสอบปากคำ
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บริษัท ซิน ปัง กรุ๊ป จำกัด (XINBANG GROUP CO., LTD.) ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โรงงานแห่งนี้เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกและพลาสติก รวมถึงให้บริการนำเข้าและส่งออก ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ มีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว 3 หลังตั้งติดกัน บริเวณรอบโรงงานปลูกต้นไม้สูงเป็นแนวกำแพงกันไฟ และไม่มีบ้านเรือนประชาชนตั้งอยู่ติดกับรั้ว
ต้นเพลิงลุกไหม้จากอาคารที่ใช้ผลิตกล่องพลาสติก ภายในมีวัตถุดิบเม็ดพลาสติก สารผสมในกระบวนการขึ้นรูป กล่องพลาสติกสำเร็จรูปจำนวนมาก และเครื่องจักร ชาวบ้านในพื้นที่เห็นแสงเพลิงจึงรีบแจ้งตำรวจและประสานขอรถน้ำดับเพลิงเข้ามาช่วยเหลือ
เทศบาลตำบลหลักห้าและพื้นที่ใกล้เคียงระดมรถดับเพลิงเกือบ 20 คันเข้าระงับเหตุ เจ้าหน้าที่ต้องสูบน้ำจากคลองชลประทานดี 4 แล้วต่อสายส่งไปยังรถดับเพลิงด้านใน เนื่องจากรอบโรงงานไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงได้สำเร็จ จากเหตุการณ์นี้ทำให้อาคารผลิตกล่องพลาสติกทรุดตัวลง 1 หลัง อุปกรณ์และสิ่งของภายในเสียหายทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีกลุ่มควันลอยขึ้นมาเป็นระยะ เนื่องจากเม็ดพลาสติกยังคุกรุ่นอยู่ในกองซาก เจ้าหน้าที่จึงต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันเพลิงปะทุซ้ำ
ส่วนข้อมูลจากคนงานระบุว่า ช่วงเกิดเหตุมีพนักงานทำงานอยู่ แต่หลังเกิดเหตุต่างแยกย้ายกันไป ทำให้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเพลิงไหม้เริ่มต้นจากอะไร ขณะที่ ร้อยตำรวจเอก ธนัญชัย ท้าวสมบูรณ์ รองสารวัตรสอบสวน สภ.บ้านแพ้ว ลงพื้นที่ตรวจสอบและประสานเจ้าหน้าที่วิทยาการ กองพิสูจน์หลักฐาน เข้ามาหาสาเหตุที่แท้จริง พร้อมเตรียมเรียกตัวคนงานในที่เกิดเหตุมาสอบปากคำต่อไป
