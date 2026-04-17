ไปกันใหญ่! ชาวเน็ตอ้าง อยุธยา-ลพบุรี เคยเป็นของเขมร ชี้สยามเข้ามาตอนอ่อนแอ
ดราม่าเดือด ชาวเน็ตกัมพูชาอ้างลพบุรีและอยุธยาเคยเป็นจังหวัดของเขมร ชี้สยามอพยพจากจีนมายึดพื้นที่ตอนอ่อนแอ โซเชียลไทยซัดเพื่อนบ้านมัวแต่หลงอดีต หากใช้ตรรกะนี้เคลมดินแดนได้ทั้งโลก
ลุกลามไปกันใหญ่จากกรณีข้อพิพาทเรื่องพื้นที่ระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก ASEAN “มอง” ไทย แชร์กรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งอ้างว่าพื้นที่จังหวัดลพบุรีกับพระนครศรีอยุธยาเคยเป็นของประเทศกัมพูชามาก่อน โดยชาวสยามอพยพจากจีนมาตั้งถิ่นฐานที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และเอาชนะในจังหวะที่จักรวรรดิเขมรกำลังอ่อนแอช่วงปลายศตวรรษที่ 13
“จังหวัดลพบุรีกับพระนครศรีอยุธยา ทั้งสองพื้นที่นี้ล้วนเคยเป็นอดีตหัวเมืองของเขมร สำหรับจังหวัดลพบุรี ชาวสยามได้อพยพจากจีนลงมาตั้งถิ่นฐานตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางแห่งนี้ ชาวสยามเข้ายึดครองพื้นที่จากเขมรในช่วงปลายศตวรรษที่ 13 ขณะที่อาณาจักรเขมรกำลังอ่อนแอลง
นอกจากนี้ กองทัพเขมรยังเกณฑ์ทหารรับจ้างชาวสยามจากพื้นที่นี้ไปร่วมรบในช่วงกลางศตวรรษที่ 12 อีกด้วย”
หลังข้อมูลดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป งานนี้ชาวเน็ตไทยต่างออกมาแสดงความเห็นกันล้นหลาม คอมเมนต์หนึ่งมองว่าหากประเทศกัมพูชาใช้ทฤษฎีดังกล่าวเป็นการตัดสินก็สามารถอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของทุกพื้นที่บนโลก ขณะที่อีกความเห็นหนึ่งชี้ว่าตอนนี้นานาชาติกำลังพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว แต่ทำไมประเทศกัมพูชายังคงเดินหน้าหาอดีตของตนเองอยู่
“ถ้าใช้ทฤษฎีนี้ เหมนก็เคลมได้ทั่วโลกแหละ”
“บันทึกภาษาขอมโบราณ พระเจ้าสุริยวรมันเคยบุกมาตีเมืองละโว้ ตั้งแต่ คศ. 1300 แสดงว่า สยามเคยอยู่ละโว้มานานแล้ว”
“ในวันที่โลกกำลังเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว แต่เขมรกำลังเดินหาอดีตของตัวเอง ยังคลำหาตัวเองไม่เจอ”
- กัมพูชา สงสัย ทำไมเรียกอ่าวไทย ทั้งที่เขมรเคยยิ่งใหญ่ เป็นต้นกำเนิดวัฒนธรรม
- เขมรเคลมอีก เปลี่ยนชื่อ “ต้มยำกุ้ง” เป็น “ทะเลเปรี้ยวเผ็ด” อ้างคิดค้นตั้งแต่สมัยปกครองสยาม
- โอปอล สวนกลับดราม่า หลัง เขมร เคลมชุดไทยโบราณ อ้างขโมยวัฒนธรรมกัมพูชา
