ข่าวต่างประเทศ

ไปกันใหญ่! ชาวเน็ตอ้าง อยุธยา-ลพบุรี เคยเป็นของเขมร ชี้สยามเข้ามาตอนอ่อนแอ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 เม.ย. 2569 11:54 น.| อัปเดต: 17 เม.ย. 2569 11:54 น.
113

ดราม่าเดือด ชาวเน็ตกัมพูชาอ้างลพบุรีและอยุธยาเคยเป็นจังหวัดของเขมร ชี้สยามอพยพจากจีนมายึดพื้นที่ตอนอ่อนแอ โซเชียลไทยซัดเพื่อนบ้านมัวแต่หลงอดีต หากใช้ตรรกะนี้เคลมดินแดนได้ทั้งโลก

ลุกลามไปกันใหญ่จากกรณีข้อพิพาทเรื่องพื้นที่ระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก ASEAN “มอง” ไทย แชร์กรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งอ้างว่าพื้นที่จังหวัดลพบุรีกับพระนครศรีอยุธยาเคยเป็นของประเทศกัมพูชามาก่อน โดยชาวสยามอพยพจากจีนมาตั้งถิ่นฐานที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และเอาชนะในจังหวะที่จักรวรรดิเขมรกำลังอ่อนแอช่วงปลายศตวรรษที่ 13

“จังหวัดลพบุรีกับพระนครศรีอยุธยา ทั้งสองพื้นที่นี้ล้วนเคยเป็นอดีตหัวเมืองของเขมร สำหรับจังหวัดลพบุรี ชาวสยามได้อพยพจากจีนลงมาตั้งถิ่นฐานตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางแห่งนี้ ชาวสยามเข้ายึดครองพื้นที่จากเขมรในช่วงปลายศตวรรษที่ 13 ขณะที่อาณาจักรเขมรกำลังอ่อนแอลง

นอกจากนี้ กองทัพเขมรยังเกณฑ์ทหารรับจ้างชาวสยามจากพื้นที่นี้ไปร่วมรบในช่วงกลางศตวรรษที่ 12 อีกด้วย”

หลังข้อมูลดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป งานนี้ชาวเน็ตไทยต่างออกมาแสดงความเห็นกันล้นหลาม คอมเมนต์หนึ่งมองว่าหากประเทศกัมพูชาใช้ทฤษฎีดังกล่าวเป็นการตัดสินก็สามารถอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของทุกพื้นที่บนโลก ขณะที่อีกความเห็นหนึ่งชี้ว่าตอนนี้นานาชาติกำลังพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว แต่ทำไมประเทศกัมพูชายังคงเดินหน้าหาอดีตของตนเองอยู่

“ถ้าใช้ทฤษฎีนี้ เหมนก็เคลมได้ทั่วโลกแหละ”

“บันทึกภาษาขอมโบราณ พระเจ้าสุริยวรมันเคยบุกมาตีเมืองละโว้ ตั้งแต่ คศ. 1300 แสดงว่า สยามเคยอยู่ละโว้มานานแล้ว”

“ในวันที่โลกกำลังเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว แต่เขมรกำลังเดินหาอดีตของตัวเอง ยังคลำหาตัวเองไม่เจอ”

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

