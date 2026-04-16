ฮุน เซน เป็นปลื้ม อวดภาพสงกรานต์ พระสีหนุ ประชาชนแห่เที่ยวคึกคัก รับปีใหม่เขมร

ฮุน เซน เป็นปลื้ม อวดบรรยากาศเทศกาลปีใหม่กัมพูชาวันที่ 2 ประชาชนและนักท่องเที่ยวแห่ฉลองสงกรานต์ จังหวัดพระสีหนุคึกคัก
สมเด็จฯ ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีและประธานวุฒิสภากัมพูชา โพสต์ข้อความพร้อมภาพถ่ายผ่านเฟซบุ๊ก เผยแพร่บรรยากาศการเฉลิมฉลองเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ประเพณีประจำชาติกัมพูชา หรือเทศกาลโจลชนำทเมย ระบุว่า
“ภาพบรรยากาศพี่น้องประชาชนเข้าร่วมสนุกสนานในงานสงกรานต์พื้นที่จังหวัดพระสีหนุ รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวกัมพูชาและต่างชาติที่เดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัด เนื่องในวันที่ 2 ของเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ประเพณีประจำชาติเขมร”
จากภาพแสดงให้เห็นคลื่นมหาชนหลั่งไหลเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่อย่างเนืองแน่น พื้นที่จัดงานหลักอยู่บริเวณรอบวงเวียนอนุสาวรีย์พระทอง-นางนาค ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดพระสีหนุ การจัดงานดำเนินไปอย่างยิ่งใหญ่เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวบริเวณด้านหน้าอนุสาวรีย์พระทอง-นางนาค มีการตั้งเวทีขนาดใหญ่สำหรับจัดการแสดง พื้นที่โดยรอบวงเวียนมีการตั้งซุ้มร้านค้าจำหน่ายสินค้าและอาหารจำนวนมาก
ก่อนหน้านี้ กระทรวงมหาดไทยกัมพูชาเปิดเผยสถิตินักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลโจลชนำทเมย หรือเทศกาลปีใหม่เขมร ประจำปี 2569 ข้อมูลระบุว่าการจัดงานสงกรานต์ในจังหวัดกัมปงสปือ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวทะลุยอด 605,000 คน ภายในระยะเวลาเพียง 2 วันแรกของการจัดงาน
ยอดนักท่องเที่ยวที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วถือเป็นความสำเร็จของรัฐบาลกัมพูชา ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากการผลักดันนโยบายจัดงานสงกรานต์กระจายไปในทุกจังหวัดทั่วประเทศ นโยบายนี้ถูกนำมาใช้เพื่อเป้าหมายในการลดความแออัดของปริมาณนักท่องเที่ยวที่มักจะกระจุกตัวอยู่เฉพาะในเมืองท่องเที่ยวหลักอย่างเมืองเสียมราฐและกรุงพนมเปญ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: